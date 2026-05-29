A nyugdíjas szervezetek szerint az ország jövőjét meghatározó alkotmányos kérdésekről csak széles körű társadalmi egyeztetés után lehet dönteni
Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél
Tejallergén nem megfelelő jelölése miatt visszahívták a HBAF márkájú Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét. A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.
Visszahívták a forgalomból a HBAF márkájú Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét, miután az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a termék címkéjén nem tüntették fel megfelelően a tej allergént.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a problémát egy holland importőrön keresztül azonosították. A Dél-Koreából származó termékből Magyarországra is érkezett, ezért a hazai fogyasztókat is figyelmeztették.
A visszahívás a HBAF Wasabi Mayo Flavor Popcorn 80 grammos kiszerelését érinti. Az érintett tétel LOT száma 04122026, minőségmegőrzési ideje 2026. december 4. A termék gyártója a dél-koreai Han & Global Co., Ltd., míg az európai importőr a holland Hanjo International B.V.
A hatóság hangsúlyozta, hogy a termék elsősorban a tejallergiában szenvedők számára jelenthet egészségügyi kockázatot, mivel a címkén nem szerepel megfelelően az allergén jelenléte. Az érintett fogyasztóknál a termék elfogyasztása allergiás reakciót válthat ki.
Az NKFH arra kéri azokat, akik vásároltak a visszahívással érintett popcornból, hogy azt ne fogyasszák el. A termék visszavitelének részleteiről az értékesítési helyeken lehet tájékozódni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hatóság közölte azt is, hogy folyamatosan ellenőrzi a forgalmazók által végrehajtott intézkedéseket, valamint nyomon követi a visszagyűjtött termékek további kezelését és kivonását a piacról.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.
Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu
200 millió eurós bírságot szabtak ki a Temura, mert veszélyes babajátékokat és hibás töltőket találtak a kínai e-kereskedelmi óriás felületén.
Durva toxinnal mérgezik magukat a magyarok észrevétlenül: azok vannak veszélyben, akik innen rendelnek terméket
A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá.
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
Brutális árak a BL-döntő által fémjelzett Bajnokok-fesztiválján: 2000 Ft a Heineken sör, 4500 egy harcsa
A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót.
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra.
Keserű igazság derült ki a hazai strandbüfékről: emiatt kell vagyonokat fizetnünk a lángosért, fagyiért
Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a fagylalt és a lángos tovább drágulnak.
Teljesen megzavarta a vásárlókat a szeszélyes időjárás: el nem hinnéd, mi lett a legújabb hazai slágertermék
Az emberek egyszerre készülnek a kerti munkákra, a szabadtéri sportokra és a hirtelen esőzésekre.
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
A bejegyzés alapján ezek a kirívó piaci anomáliák addig fennmaradnak, amíg a kereskedőket jelentős elvonások sújtják.
Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra
Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.
Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd
Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.
Csúnya módszerrel verik át a gyanútlan magyar vásárlókat a webshopok: ez az új taktika, nagyon nehéz kiszúrni
Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. Ezek azonban nem mindig igazak.
Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell
2026. július 1-jétől új rendszer lép életbe, amely különösen a Temuhoz, Sheinhez és más kínai online piacterekhez kötődő rendelések millióit érintheti.
Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését.
Fény derült a magyar boltok legsötétebb titkára: így gombolnak le sokkal több pénzt a vásárlókról a kasszáknál
A legtöbben azt hiszik, hogy tudatosan vásárolnak, de a boltok bárkit simán megszédítenek.
Figyelmeztetést adott ki a hatóság: semmiképp se használd fel, ha te is vettél ebből a népszerű termékből
Két ismert márka termékeinél találtak problémát, a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp se használják el ezeket.
Árstopra sincs szükség: brutál árcsökkentést jelentett be a Penny - mutatjuk az olcsósított termékeket, a magyarok kedvencei is a listán
Egy csomag száraztészta, egy doboz vaj vagy egy liter narancslé – a mindennapi bevásárlás apró tételei gyorsan összeadódnak.
Napokra lehúzzák a rolót a legnépszerűbb áruházláncok Magyarországon: kellemetlen meglepetés érhet, ha ezt nem tudod
Itt vannak a pünkösdi boltzár részletei: így alakul a boltok nyitvatartása hétfőn és vasárnap.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.