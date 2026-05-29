Közelkép egy nőről, aki a kezében tartja és átnézi a bevásárlási bizonylatot vásárlás után. A jelenet kiemeli a digitális fizetést, az intelligens vásárlást és a készpénzmentes tranzakciót.
Vásárlás

Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

Pénzcentrum
2026. május 29. 20:01

Tejallergén nem megfelelő jelölése miatt visszahívták a HBAF márkájú Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét. A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.

Visszahívták a forgalomból a HBAF márkájú Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét, miután az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a termék címkéjén nem tüntették fel megfelelően a tej allergént.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a problémát egy holland importőrön keresztül azonosították. A Dél-Koreából származó termékből Magyarországra is érkezett, ezért a hazai fogyasztókat is figyelmeztették.

A visszahívás a HBAF Wasabi Mayo Flavor Popcorn 80 grammos kiszerelését érinti. Az érintett tétel LOT száma 04122026, minőségmegőrzési ideje 2026. december 4. A termék gyártója a dél-koreai Han & Global Co., Ltd., míg az európai importőr a holland Hanjo International B.V.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a termék elsősorban a tejallergiában szenvedők számára jelenthet egészségügyi kockázatot, mivel a címkén nem szerepel megfelelően az allergén jelenléte. Az érintett fogyasztóknál a termék elfogyasztása allergiás reakciót válthat ki.

Az NKFH arra kéri azokat, akik vásároltak a visszahívással érintett popcornból, hogy azt ne fogyasszák el. A termék visszavitelének részleteiről az értékesítési helyeken lehet tájékozódni.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.

A hatóság közölte azt is, hogy folyamatosan ellenőrzi a forgalmazók által végrehajtott intézkedéseket, valamint nyomon követi a visszagyűjtött termékek további kezelését és kivonását a piacról.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #allergia #magyarország #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #allergén #hatóság #fogyasztóvédelmi hatóság #élelmiszerek #nkfh

