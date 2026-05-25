Már a diszkók és a falusi kocsmák is tömegesen tűnnek el: a Covid, az infláció és a népességfogyás együtt vitte padlóra a szektort.
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
Magyar Péter miniszterelnök pünkösd hétfőn interjút adott a Telexnek, ahol többek közt beszélt arról, hogy a Tisza-kormány felülvizsgálná a koncessziós rendszereket, újraszabályozná az akkumulátoripart, és szigorítaná a vagyonosodási vizsgálatokat is. Az interjúban emellett szó volt arról is, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítéséért.
A beszélgetés elején a hazai közlekedés helyzete került szóba, kitérve a nap folyamán Kelenföldön kigyulladt mozdony miatt kialakult fennakadásokra. A kormányfő elmondta, hogy az állomás áramellátását időközben sikerült helyreállítani, ugyanakkor a vasúti közlekedés teljes normalizálódásához még több órára lehet szükség. Magyar Péter arról is beszélt, hogy egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel, aki szerint a történtek komoly biztonsági és együttműködési tanulságokra hívták fel a figyelmet.
Magyar Péter ezután elmondta, hogy a Tisza-kormány több, a korábbi rendszerhez kötődő gazdasági és politikai konstrukció felülvizsgálatára készül. A kormányfő szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az uniós források felszabadítása lesz, ezért csütörtökön Brüsszelbe utazik egy keretmegállapodás véglegesítése érdekében.
A tervek között szerepel új HÉV- és vasúti szerelvények beszerzése, bérlakásépítési program indítása, a kkv-k támogatása valamint az energiainfrastruktúra és a tárolókapacitások fejlesztése is. Magyar Péter ugyanakkor jelezte: az uniós vállalások közül nem minden teljesíthető a jelenlegi határidőig.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy csak olyan törvénymódosításokat támogatnak, amelyek a magyar emberek érdekeit szolgálják. Elmondása szerint a keddi kormányülésen több érzékeny ügy is napirendre kerül majd, köztük egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdések is.
Ezekhez kapcsolódóan a kormány tárgyalja a fertőzési adatokat, a tankerületi rendszer felülvizsgálatát és az iskolaigazgatói jogkörök bővítését, az oktatási sztrájkjogok visszaadását, az akkumulátoripar újraszabályozását, a fakitermelési moratóriumot, a MOHU-koncesszió felülvizsgálatát, a magántőkealapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.
A politikusok vagyonosodásának ellenőrzését szigorítanák: bővítenék a vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét, és akár húsz évre visszamenőleg is vizsgálhatnák a vagyoni helyzeteket.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az interjúban szóba került Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzete is. Magyar Péter szerint az alkotmányozó többség birtokában leváltható lenne az államfő, ugyanakkor egyelőre nincs jelöltjük az elnöki posztra. A miniszterelnök hosszabb távon a köztársasági elnöki jogkörök megerősítését is elképzelhetőnek tartja.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Címlapi kép: Hegedüs Róbert / MTI
Összesen 55 államtitkárt neveztek ki az új kormányban, Magyar Péter szerint a kabinetben sok lesz a női vezető.
Kíméletlenül megvágja a politikusok fizetését Magyar Péter: az is kiderült, pontosan mennyit visz majd haza az új miniszterelnök
Fizetéscsökkentés, EU-s pénzek, rejtett milliárdok és új támogatások is szóba kerültek az interjúban.
Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi robbanás után: íme az új részletek a tragédiáról
A vállalat közleménye szerint a cél a baleset körülményeinek teljes feltárása.
Az új kormányfő több gazdasági és szociális intézkedést is belengetett első nagyinterjújában, köztük támogatásokat és uniós megállapodást.
Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után
A hatóságok büntetőeljárást indítottak a Mol olefingyárában történt pénteki üzemi baleset miatt, amelyben egy dolgozó életét vesztette.
A külügyminiszter arról beszélt, hogy az előző kormány korrupciója miatt Magyarország végleg elesett 2 milliárd eurónyi uniós forrástól.
Az OFAC június elejéig engedélyezte a Molnak a szerb olajcég felvásárlásáról szóló egyeztetéseket.
Több város tűzoltói is a helyszínre siettek, miután kigyulladt egy pelletüzem Fejér vármegyében.
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: rengeteg pénz szabadulhat fel, de van egy bökkenő
A hitelminősítő szerint az EU-s pénzek felszabadítása és a költségvetés helyzete is kulcskérdés lesz.
Teljes fordulatot vett az ügy: az új kabinet már nem akarja megszüntetni Magyarország tagságát a hágai bíróságban.
Első ránézésre nem indult rosszul az év az építőiparban, de a számokat erősen torzítja egy óriásberuházás.
Már a NAV is vizsgálódik az NKA támogatásai miatt, miközben sorra függesztik fel a kulturális kifizetéseket.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 358,97 forintról 358,54 forintra csökkent.
A BUX-ot a Mol húzta le, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama.
Közleményt adott ki a MOL a tiszaújvárosi robbanás után: kiderült, mi lesz az ország üzemanyag-ellátásával
A MOL előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység reggeli újraindítása közben.
Az olajkészletekkel kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak, a Nemzetközi Energiaügynökség is figyelmeztetést adott ki.
Kimondta Orbán Anita a nagy tervet: egy éven belül visszahoznák a programot, ami eltűnt az Orbán-kormány alatt, pedig százezrek életét tette jobbá
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztériumban első lépésként átfogó átvilágítást tartanak.
A beruházások volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok szerint 0,5%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.