Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket

Magyar Péter miniszterelnök pünkösd hétfőn interjút adott a Telexnek, ahol többek közt beszélt arról, hogy a Tisza-kormány felülvizsgálná a koncessziós rendszereket, újraszabályozná az akkumulátoripart, és szigorítaná a vagyonosodási vizsgálatokat is. Az interjúban emellett szó volt arról is, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítéséért.

A beszélgetés elején a hazai közlekedés helyzete került szóba, kitérve a nap folyamán Kelenföldön kigyulladt mozdony miatt kialakult fennakadásokra. A kormányfő elmondta, hogy az állomás áramellátását időközben sikerült helyreállítani, ugyanakkor a vasúti közlekedés teljes normalizálódásához még több órára lehet szükség. Magyar Péter arról is beszélt, hogy egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel, aki szerint a történtek komoly biztonsági és együttműködési tanulságokra hívták fel a figyelmet.

Magyar Péter ezután elmondta, hogy a Tisza-kormány több, a korábbi rendszerhez kötődő gazdasági és politikai konstrukció felülvizsgálatára készül. A kormányfő szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az uniós források felszabadítása lesz, ezért csütörtökön Brüsszelbe utazik egy keretmegállapodás véglegesítése érdekében.

A tervek között szerepel új HÉV- és vasúti szerelvények beszerzése, bérlakásépítési program indítása, a kkv-k támogatása valamint az energiainfrastruktúra és a tárolókapacitások fejlesztése is. Magyar Péter ugyanakkor jelezte: az uniós vállalások közül nem minden teljesíthető a jelenlegi határidőig.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy csak olyan törvénymódosításokat támogatnak, amelyek a magyar emberek érdekeit szolgálják. Elmondása szerint a keddi kormányülésen több érzékeny ügy is napirendre kerül majd, köztük egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdések is.

Ezekhez kapcsolódóan a kormány tárgyalja a fertőzési adatokat, a tankerületi rendszer felülvizsgálatát és az iskolaigazgatói jogkörök bővítését, az oktatási sztrájkjogok visszaadását, az akkumulátoripar újraszabályozását, a fakitermelési moratóriumot, a MOHU-koncesszió felülvizsgálatát, a magántőkealapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.

A politikusok vagyonosodásának ellenőrzését szigorítanák: bővítenék a vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét, és akár húsz évre visszamenőleg is vizsgálhatnák a vagyoni helyzeteket.

Az interjúban szóba került Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzete is. Magyar Péter szerint az alkotmányozó többség birtokában leváltható lenne az államfő, ugyanakkor egyelőre nincs jelöltjük az elnöki posztra. A miniszterelnök hosszabb távon a köztársasági elnöki jogkörök megerősítését is elképzelhetőnek tartja.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert / MTI