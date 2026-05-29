Új fejlemények a Gyárfás-ügyben: megdőlhet az ítélet, hamarosan elhagyhatja a börtönt?

A volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót egy éve ítélték több év börtönre, ügyvédei azonban most azt állítják: több tanú is jelentkezett, akik bedönthetik a vádat.

Perújítási indítványt nyújtottak be a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen elítélt Gyárfás Tamás ügyvédei. A lépésre azután került sor, hogy olyan új tanúk jelentkeztek, akiknek a vallomása megváltoztathatja a korábbi ítéletet - tudta meg a Telex.

A védelem szerint az új, eddig nem vizsgált bizonyítékok igazolják az egykori médiavállalkozó ártatlanságát. Emiatt új eljárást, a büntetés-végrehajtás félbeszakítását, végső soron pedig ügyfelük felmentését remélik. A jogerős ítélet óta több új tanú is jelentkezett a védelemnél. Egyikük azt állítja, pontosan tudja, ki adott megbízást Fenyő János 1998-as meggyilkolására, és az illető nem Gyárfás Tamás.

Jelentkezett továbbá egy olyan férfi is, aki elmondása szerint annak idején eljuttatta Gyárfásnak a bizonyítékként kezelt hangfelvétel leiratait. Bár az ő neve már az alapeljárásban is felmerült, sosem hallgatták ki. A bíróság a jogerős ítéletben ráadásul egy másik személynek tulajdonította a papírok átadását: az ügyvédek szerint ez az új vallomás önmagában is megbonthatja a korábbi ítélet logikai láncolatát.

Amennyiben a Fővárosi Ítélőtábla helyt ad az indítványnak, és perdöntőnek minősíti a most benyújtott bizonyítékokat, az ügy visszakerül a Fővárosi Törvényszékre. Egy megismételt eljárás során a bíróság már kizárólag ezeket az új, korábban nem vizsgált körülményeket venné górcső alá.

Ha a bírói tanács a védelemnek ad igazat, az az ítélet enyhítéséhez, vagy akár Gyárfás felmentéséhez is vezethet.

Az ügyvédek a perújítás idejére indítványozhatják a 76 éves, jelenleg a váci börtönben raboskodó volt úszószövetségi elnök büntetésének félbeszakítását is.

Gyárfás Tamást korábban jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték felbujtóként elkövetett emberölés miatt, míg a másodrendű vádlott, Portik Tamás életfogytiglant kapott. Az évtizedes ügyben a Kúria idén februárban már elutasított egy felülvizsgálati kérelmet. A volt médiavállalkozó azonban mindvégig ártatlannak vallotta magát. A védelem bízik benne, hogy a most felbukkant tanúk végérvényesen bizonyíthatják: a gyilkosságra valaki más adott megbízást.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA