Senki sem fogja vissza magát a budapesti BL-döntőben: így készül az Arsenal és a PSG

Szombat este az angol bajnok Arsenal és a címvédő Paris Saint-Germain csap össze a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjában a budapesti Puskás Arénában. A londoniak fennállásuk első BL-trófeájára hajtanak, és a friss Premier League-győzelem lendületére építhetnek. A párizsiak célja eközben a történelmi címvédés. Mindkét vezetőedző kiélezett taktikai csatát vár a találkozótól.

Megtartotta a döntő előtti sajtótájékoztatóját az Arsenal, illetve a címvédő PSG is a holnap esti, budapesti BL-döntő előtt. Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője hangsúlyozta, hogy csapata megérdemelten jutott a döntőbe. A játékosok motivációját a hazai bajnoki cím is tovább növelte.

A szakember szerint sokat tanultak a tavalyi, PSG elleni elődöntőből. Mivel Jurrien Timber és Noni Madueke is felépült, a teljes keret bevethetővé vált. Arteta egyfajta sakkjátszmára számít a pályán. Kiemelte ugyanakkor, hogy a futballistáknak bátran kell megélniük ezt a különleges pillanatot, hiszen új fejezetet nyithatnak a klub történetében. Kitért kollégájára, Luis Enriquére is: a spanyol trénert példaképének tartja, és rendkívül inspirálónak nevezte az ellene való küzdelmet.

A londoniak csapatkapitánya, Martin Ödegaard arról beszélt, hogy gyermekkori álmuk válhat valóra. A bajnoki aranyból merített magabiztosságot és energiát egyaránt a pályára akarják vinni. Bukayo Saka hozzátette: bennük ég a bizonyítási vágy, de a nyomással egyáltalán nem foglalkoznak. Elmondása szerint jelenleg nem az esetleges ünneplés, hanem kizárólag a szombat esti feladat lebeg a szemük előtt.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain Arsenal 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskas Arena, Budapest Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Paris Saint Germain: 2 (28.6%) Arsenal: 3 (42.9%) Döntetlen: 2 (28.6%) Gólok Paris Saint Germain: 8 Arsenal: 13 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 3 Vendéggyőzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.29.

A túloldalon a címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique is megerősítette, hogy nincsenek sérültjeik. Achraf Hakimi és Nuno Mendes egyaránt játékra kész. A spanyol tréner úgy véli, az Arsenal történelmi esélye hatalmas hajtóerő. Ugyanakkor a PSG motivációja sem kisebb, hiszen az egymás utáni második BL-győzelem óriási fegyvertény lenne.

Bár a két együttes futballfilozófiája hasonló tőről fakad, Enrique szerint nincs egyértelmű esélyese a találkozónak. A végeredmény apróságokon múlhat. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a feszültség és a stressz ellenére a játékosok élvezzék a futballt a Puskás Aréna lenyűgöző atmoszférájában.

A párizsiak aranylabdása, Ousmane Dembélé kiemelte: eszük ágában sincs a babérjaikon ülni. Ráadásul az egyéni elismeréseknél sokkal többre tartja a csapatsikert. Marquinhos is megerősítette a keret sikeréhségét. A brazil védő hozzátette, hogy Luis Enrique érkezése óta mind taktikailag, mind mentálisan sokat léptek előre. Hangsúlyozta továbbá: hiába közeleg a világbajnokság, a legrangosabb európai kupasorozat döntőjében senki sem fogja visszafogni magát az esetleges sérülésektől tartva.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA