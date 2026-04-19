Rimóc, 2026. április 12.A Rimóci Folklór Manufaktúra és Faluszépítõ Egyesület helyi palóc népviseletbe öltözött tagja kilép a szavazófülkébõl az országgyûlési választáson a rimóci polgármesteri hivatalban kialakított szavazókörben 20
Meddig csúfítják még az utcákat a választási plakátok? Itt a szabály, amit minden pártnak be kell tartani

Pénzcentrum/MTI
2026. április 19. 08:02

Még hetekig maradhatnak a kampányplakátok a köztereken, noha a választás már lezajlott: a jelölteknek és pártoknak május közepéig kell eltávolítaniuk a hirdetéseket. Ha ezt elmulasztják, az önkormányzatok léphetnek, és a költségeket is rájuk terhelhetik.

A választáson induló jelölteknek és pártoknak még bő három hetük maradt arra, hogy eltávolítsák a kampány során közterületeken kihelyezett plakátjaikat, amelyek egy héttel a voksolás után még számos helyen láthatók.

A jogszabály szerint a szavazás napjától számított egy hónapon belül, azaz május 12-ig kell leszedni ezeket a hirdetéseket. Ez a kötelezettség azt terheli, aki a plakátot elhelyezte, vagy akinek az érdekében kihelyezték.

Ha ez nem történik meg határidőre, az önkormányzatok maguk is eltávolíthatják a plakátokat, a költségeket pedig utólag kiszámlázhatják.

A legtöbb település a kampány idejére külön „kampányoszlopokat” állított fel, amelyekre a jelöltek és pártok díjmentesen helyezhették ki hirdetéseiket. Ezzel azt próbálták megakadályozni, hogy a plakátok ellenőrizetlenül kerüljenek fel házfalakra, villanyoszlopokra, aluljárókba vagy hidakra.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

