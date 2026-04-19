Meddig csúfítják még az utcákat a választási plakátok? Itt a szabály, amit minden pártnak be kell tartani

Még hetekig maradhatnak a kampányplakátok a köztereken, noha a választás már lezajlott: a jelölteknek és pártoknak május közepéig kell eltávolítaniuk a hirdetéseket. Ha ezt elmulasztják, az önkormányzatok léphetnek, és a költségeket is rájuk terhelhetik.

A választáson induló jelölteknek és pártoknak még bő három hetük maradt arra, hogy eltávolítsák a kampány során közterületeken kihelyezett plakátjaikat, amelyek egy héttel a voksolás után még számos helyen láthatók.

A jogszabály szerint a szavazás napjától számított egy hónapon belül, azaz május 12-ig kell leszedni ezeket a hirdetéseket. Ez a kötelezettség azt terheli, aki a plakátot elhelyezte, vagy akinek az érdekében kihelyezték.

Ha ez nem történik meg határidőre, az önkormányzatok maguk is eltávolíthatják a plakátokat, a költségeket pedig utólag kiszámlázhatják.

A legtöbb település a kampány idejére külön „kampányoszlopokat” állított fel, amelyekre a jelöltek és pártok díjmentesen helyezhették ki hirdetéseiket. Ezzel azt próbálták megakadályozni, hogy a plakátok ellenőrizetlenül kerüljenek fel házfalakra, villanyoszlopokra, aluljárókba vagy hidakra.

