A politikai egyezség értelmében a támogatások kiutalása nem automatikus: a folyósítás szigorú korrupcióellenes, igazságügyi és intézményi reformok határidőre történő, sikeres végrehajtásához kötött.
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
Saját kérésére távozik a Horvát Nemzeti Bank (HNB) éléről Boris Vujčić, aki június elsejétől az Európai Központi Bank alelnöki tisztségét tölti be. Utódja a kormánypárti többség támogatását élvező Ante Žigman, a horvát pénzügyi felügyelet jelenlegi vezetője lehet.
A horvát parlament pénteken egyhangúlag szavazta meg a május 31-i hatállyal távozó jegybankelnök felmentését. Az új vezető személyéről a törvényhozás dönt majd: a posztra a kormánypártok Ante Žigmant, a horvát pénzügyi felügyelet (Hanfa) eddigi elnökét javasolják.
Žigman 2018 óta irányítja a nem banki pénzügyi szektor, többek között a tőkepiacok, a biztosítók és a befektetési alapok felügyeletéért felelős hatóságot. Szakmai pályafutását a jegybankban kezdte. Ezt követően a Raiffeisen Bank főközgazdászaként, majd a pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjeként dolgozott. Közgazdasági diplomáját és doktori fokozatát a Zágrábi Egyetemen szerezte.
A parlamenti frakciók június elsejéig állíthatnak hivatalosan jelölteket a jegybankelnöki posztra. Mivel a horvát törvényhozás a jövő héten ülésszünetet tart, az utódról szóló végső szavazásra várhatóan csak június 9-e után kerül sor.
Minden vezető devizával szemben erősödni tudott a forint péntek kora estére, az euró pedig a dollárral szemben is gyengült.
Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A munkaerőhiány nemcsak a mezőgazdasági vállalkozások működését befolyásolja, hanem közvetlenül hat a termelés hatékonyságára is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 377,13 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel 131 452,70 ponton zárt csütörtökön.
Az arany ára kéthavi mélypontra süllyedt csütörtökön, miután az amerikai–iráni háború körüli bizonytalanság erősítette a dollárt, és felhajtotta az olajárakat.
Egy rövid, anonim kérdőív segítségével szeretnénk jobban megismerni az olvasói szokásokat és igényeket.
Megvan a pontos dátum, mikor fizethetünk euróval Magyarországon: egy óriási bökkenő nehezíti a nagy tervet
A Tisza-kormány gazdaságpolitikájának fókuszában az euró mielőbbi bevezetése áll. Ennek legfőbb hozadéka egy stabil makrogazdasági keretrendszer megteremtése lenne.
Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék
Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára
Olyan dolog történt a magyar gazdaságban, amire 30 éve nem volt példa: ez áll a gigantikus ugrás hátterében
Májusban a GKI fogyasztói bizalmi indexe egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott.
Milliárdos csalással bukott le egy hazai élsportoló: luxusautókat és méregdrága órákat is elvitt a hatóság
Több mint egymilliárd forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy összehangolt razzia során, a hálózatot egy egykori élsportoló irányította.
Újabb fordulat a devizapiacon: ritkán látott csúcsra ért a forint, rengetegen dörzsölhetik a tenyerüket
A forint jó teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi kommunikációja már egyértelműen a kamatcsökkentés lehetőségét vetítette előre.
Itt a bejelentés, máris új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni, ezért lesz különleges
A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.
Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei
A MOL megkapta a szükséges engedélyeket a tiszaújvárosi üzem helyreállításához - ez várhatóan hónapokig fog tartani.
Drámai határértéket lépett át az olaj világpiaci ára: bemondták a szakértők, ebből már nincs visszaút
Európában a földgázkészletek szintén nyomás alá kerültek.
Több szektorban is áremelési hullám indul júliustól, miután lejár az áremelési moratórium: a távközlési cégek és a bankok többsége 4,4 százalékos díjemelést eszközöl.
Jönnek a Tisza-kormány bejelentései: nagy változás élesedik a magyar kórházakban, átalakítások kezdődnek a MÁV-nál
A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról és a betegjogok érvényesítésének reformjáról, ezzel párhuzamosan a MÁV soron kívüli mozdonyvizsgálatokat rendelt el.
Kritikus állapotba került a főváros ikonikus épülete: egy legendás magyar gyár sietett a megmentésére
Szakértelmével és korhű dokumentációkkal támogatja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. az Iparművészeti Múzeum megmentését.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.