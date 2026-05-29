Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott

Saját kérésére távozik a Horvát Nemzeti Bank (HNB) éléről Boris Vujčić, aki június elsejétől az Európai Központi Bank alelnöki tisztségét tölti be. Utódja a kormánypárti többség támogatását élvező Ante Žigman, a horvát pénzügyi felügyelet jelenlegi vezetője lehet.

A horvát parlament pénteken egyhangúlag szavazta meg a május 31-i hatállyal távozó jegybankelnök felmentését. Az új vezető személyéről a törvényhozás dönt majd: a posztra a kormánypártok Ante Žigmant, a horvát pénzügyi felügyelet (Hanfa) eddigi elnökét javasolják.

Žigman 2018 óta irányítja a nem banki pénzügyi szektor, többek között a tőkepiacok, a biztosítók és a befektetési alapok felügyeletéért felelős hatóságot. Szakmai pályafutását a jegybankban kezdte. Ezt követően a Raiffeisen Bank főközgazdászaként, majd a pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjeként dolgozott. Közgazdasági diplomáját és doktori fokozatát a Zágrábi Egyetemen szerezte.

A parlamenti frakciók június elsejéig állíthatnak hivatalosan jelölteket a jegybankelnöki posztra. Mivel a horvát törvényhozás a jövő héten ülésszünetet tart, az utódról szóló végső szavazásra várhatóan csak június 9-e után kerül sor.