Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
Miközben a hazai fürdőkben egyre mélyebbre kell nyúlni a pénztárcába egy-egy belépőért, továbbra is létezik egy kevésbé ismert, de annál kedvezőbb lehetőség, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati kezelések. Ezeknél az ellátásoknál az állam sok esetben a költségek 50, 70, sőt akár 85 százalékát is átvállalja, így a pácienseknek sokszor csak néhány száz forintot kell fizetniük egy kezelésért. Ráadásul mindezt az ország legismertebb gyógyfürdőiben is igénybe lehet venni. A friss adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy hiába a kedvező ár, egyre kevesebben élnek a lehetőséggel.
A koronavírus világjárvány kitörése erősen visszavetette a fürdőgyógyászati szolgáltatások igénybevételét a magyarországi gyógyfürdőkben. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) legfrissebb, 2025-re vonatkozó összesítése szerint tavaly összesen 3,2 millió támogatott fürdőgyógyászati kezelést vettek igénybe Magyarországon. Ez 1,45 százalékos csökkenést jelent 2024-hez képest, amikor még 3,3 millió kezelést számoltak. A visszaesés ráadásul nem egyszeri jelenség: 2023-ról 2024-re 6,4 százalékos volt a csökkenés, azt megelőzően pedig 3 százalékos.
A számokból kirajzolódik egy egyértelmű trend: bár a koronavírus-járvány után, 2022-ben volt egy rövid fellendülés, a fürdőgyógyászati kezelések iránti kereslet ismét csökkenő pályára állt. Ez különösen annak fényében szomorú, hogy a járvány előtti számoktól még inkább le vagyunk maradva. Míg a 2010-es évek elején évente még 6,6 millió kezelést végeztek és 2019-ben is közel 5,9 milliót, ehhez képest a 2022-es fellendülés és a mostani 3,2 millió kezelés is lényegesen alacsonyabb.
Így mehetünk fillérekért a gyógyfürdőkbe
A NEAK tájékoztatása szerint a fürdőgyógyászati ellátás az orvosi rehabilitációs ellátások közé tartozó gyógyászati ellátás, amelyet főként a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai illetve érbetegségek funkciójavítását szolgáló rehabilitációs kezeléseknél alkalmaznak. A fürdőgyógyászati ellátások rehabilitációs ellátásban betöltött jelentőségére tekintettel, egyes ellátások árához társadalombiztosítási (tb) támogatás jár - írják. A fürdőgyógyászati ellátásokon kívül szén-dioxid gyógygázfürdő és 18 éves kor alatt csoportos gyógyúszás is igénybe vehető az egészségbiztosítás keretében.
A gyógyászati ellátásokat az arra jogosult orvos vényen rendeli el, az ellátás igénybevételéhez pedig az orvos által kiállított kezelőlap is szükséges. A fürdőgyógyászati ellátásokat részben vagy egészben a társadalombiztosítás (tb) terhére lehet igénybe venni, melyhez szakorvosi vény szükséges.
A társadalombiztosítás a legtöbb ilyen kezelés árának legalább a felét, sok esetben akár 70–85 százalékát is átvállalja, így a betegek számára ezek az ellátások gyakran csupán néhány százforintos önrésszel elérhetők.
A részletes adatok alapján továbbra is ugyanazok a szolgáltatások számítanak a legnépszerűbbnek: a gyógyvizes gyógymedence, az orvosi gyógymasszázs és a víz alatti csoportos gyógytorna, ezeket veszik igénybe a legtöbben társadalombiztosítási támogatással, jellemzően normatív alapon, kisebb részben pedig közgyógyellátás vagy üzemi baleset jogcímén.
A csökkenés azonban ezeket a „klasszikus” kezeléseket sem kerüli el: bár továbbra is ezek adják a forgalom gerincét, az igénybevételük is visszaesett az elmúlt években. Ez azt jelenti, hogy nem egy-egy speciális szolgáltatás iránt csökkent a kereslet, hanem általánosan kevesebben fordulnak a támogatott fürdőgyógyászati ellátások felé.
A szolgáltatók besorolása szerinti bontás azt mutatja, hogy a legtöbb igénybe vett kezelés országos szolgáltatóhelyeken történik, azonban előfordul több esetben is, hogy nagyobb részt vállal az ellátásból egy-egy körzeti vagy helyi szolgáltató. A 18 éven aluliak csoportos gyógyúszását, vagy a víz alatti csoportos gyógytornát például nagy arányban veszik igénybe helyi szolgáltatóknál.
Óriási különbségek az országon belül
A területi adatok alapján jelentős eltérések vannak abban, hogy az ország mely részein mennyire használják ki a páciensek a lehetőségeket. A két legnépszerűbb kezelés országos igénybevételét néztük meg közelebbről. A gyógyvizes gyógymedence-kezelésekből a legtöbbet Budapest és Pest vármegye együttesen adja, ahol tavaly 157 388 kezelést végeztek tb-támogatással. Nem sokkal marad el ettől Hajdú-Bihar sem 133 552 kezeléssel, de Zala és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is az élmezőnyben van.
Az orvosi gyógymasszázs esetében már Hajdú-Bihar vezet 133 519 kezeléssel, amelyet Csongrád-Csanád (102 864) és Pest vármegye (98 950) követ. Ez jól mutatja, hogy bizonyos térségekben kifejezetten erős a fürdőgyógyászati szolgáltatások igénybevétele.
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A különbségek mögött azonban nemcsak a lakossági igények, hanem az ellátórendszer kiépítettsége is áll. Hajdú-Biharban például 21 helyen érhetők el ilyen kezelések, míg Budapesten 13, Pest vármegyében pedig további 10 szolgáltató kínál tb-támogatott ellátást. Ezzel szemben vannak olyan megyék, ahol szinte alig van hozzáférhető szolgáltatás: Nógrád vármegyében például mindössze két szerződött szolgáltató működik, és ott is kizárólag a 18 éven aluliak csoportos gyógyúszása megoldható. Az alábbi térképen látható, hogy melyik megyében mely szolgáltatók és milyen szolgáltatások nyújtására szerződtek a NEAK-kal:
A legnépszerűbb fürdőkben is működik, mégsem használják ki
Sokan nem tudják, hogy a támogatott kezelések nemcsak kisebb intézményekben érhetők el, hanem a legismertebb hazai fürdőkben is. Ilyen például a Hévízi-tófürdő, a Zalakarosi Fürdő, a hajdúszoboszlói Hungarospa, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Bükfürdő Thermal & Spa vagy a Harkányi Gyógyfürdő.
Budapesten pedig olyan ikonikus helyeken is igénybe vehetők ezek a szolgáltatások, mint a Széchenyi Gyógyfürdő, a Rudas Gyógyfürdő vagy a Palatinus Strandfürdő.
Ez különösen annak fényében érdekes, hogy ezekbe a fürdőkbe egy teljes árú vagy akár kedvezményes belépő is több ezer forintba kerülhet, miközben bizonyos kezelések orvosi beutalóval pár száz forintért elérhetők. Vagyis a rendszer lehetővé teszi az „olcsó gyógyfürdőzést” – mégis egyre kevesebben élnek vele.
Hiába nő az összforgalom forgalom, csökken a támogatott kezelések aránya
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a teljes fürdőszektor lassan magához tér a járvány után, de még mindig nem érte el a korábbi szintet. 2024-ben 440 fürdő működött az országban, ami ugyan több, mint egy évvel korábban, de jóval kevesebb a 2019-es 473-nál, és messze elmarad a 2013-as 584-től.
A látogatók száma 2024-ben 35,7 millió volt, ami javulás a 2023-as 33,7 millióhoz képest, de még mindig nem éri el a 2019-es 42 milliót.
Ennél is fontosabb azonban, hogy a támogatott kezelések aránya folyamatosan csökken: míg 2010-ben még a látogatások 9,4 százaléka tartozott ide, 2019-ben 5 százalék, 2024-ben pedig már csak 3,3 százalék. Ez azt jelenti, hogy a fürdők egyre inkább piaci alapon működnek, és a tb-támogatott ellátások szerepe fokozatosan visszaszorul az összforgalmon belül.
A fürdők bevételei közben rekordközeli szintre emelkedtek. 2024-ben összesen 278,8 milliárd forint bevételt értek el, ami jelentős növekedés a 2019-es 182,9 milliárdhoz és a 2023-as 238,4 milliárdhoz képest – mindezt úgy, hogy a látogatószám még nem érte el a járvány előtti szintet.
Az egy főre jutó bevétel így jelentősen megugrott: míg 2019-ben átlagosan 4351 forint volt, addig 2024-ben már körülbelül 7806 forint. Ez közel 80 százalékos növekedést jelent. Az árak 2024-ben átlagosan 5 százalékkal emelkedtek, de például a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett történelmi fürdőkben – ahol a külföldi vendégek aránya magasabb – 10–12 százalékos drágulás is előfordult.
A jelenlegi helyzet egyik legnagyobb paradoxona tehát, hogy miközben a fürdőzés egyre drágább, a legolcsóbb és sokszor egészségügyi szempontból is indokolt alternatívája iránt folyamatosan csökken a kereslet. A tb által támogatott kezelések rendszere továbbra is működik, széles körben elérhető, és jelentős anyagi könnyebbséget jelenthetne sokaknak.
Semmit sem ér a népszerű étrendkiegészítő? Kiderült, mi történik valójában a lenyelt porokkal a gyomrunkban
Egészséges táplálkozás mellett a nincs szükség a kollagén külső pótlására, mert a szervezet elkészíti és fedezi a saját szükségletét.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
Törökország mára a plasztikai sebészeti turizmus egyik globális központjává vált.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
A Hetifókuszban ezen a héten az egészségmegőrzés, a rendszeres szűrővizsgálatok és a magyarok szűrési szokásainak témáját járjuk körül.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
Az elmúlt 25 évben látványosan kettévált a világ népességi pályája: míg egyes országok robbanásszerű növekedést éltek meg, Európa nagy része stagnál vagy fogy.
Kiderült a gödi Samsung-gyár legsötétebb titka: megpróbálták eltussolni a brutális nehézfém-szennyezést?
Súlyos, éveken át tartó munkavédelmi szabálytalanságok és extrém mértékű mérgezőanyag-szennyezés veszélyeztette a gödi Samsung akkumulátorgyár dolgozóinak egészségét.
Kiderült a bolti zöldségek sötét titka: hiába mosod meg a kedvenceidet, tele maradnak egészségkárosító anyagokkal
A konvencionális termesztésű zöldségek és gyümölcsök jelentős része nagy mennyiségű növényvédőszer-maradványt tartalmaz.
Egy pszichológus segítségével jártunk utána annak, mi történik egy online romantikus csalás során az áldozatban, és mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Idén februártól akár hetven százalékos TB támogatást is igényelhetünk az új generációs gyógyszerekre, amelyek végeredményben igen látványos fogyást okoznak.
Kiderült az igazság a magyar plasztikai műtétekről: már rég nem a hatalmas szilikonmellekre szórják a milliókat az emberek
A mellplasztikák továbbra is vezetik a hazai plasztikai sebészet toplistáját, de ma már messze nem csak a mellnagyobbításra költenek milliókat a magyarok.
Súlyos betegségéről vallott Rubint Réka: "miután megkaptam a diagnózist, minden optimizmusom elhagyott"
Rubint Réka fitneszedző négy év után beszél először eddig titkolt daganatos betegségéről.
Az elmúlt években a kiskereskedelemben számos termék drasztikus drágulását tapasztalhatták a vásárlók.
Részleges ujj-amputációval végződő munkabalesetet szenvedett egy dolgozó a gödi Samsung-gyárban. Kirúgással fenyegették, és rávették, hogy az esetet táppénzként adminisztrálják.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatást adott ki a gyógyszertárak ünnepi nyitvatartásáról.
Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen
Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.
Meglepő dolog derült ki az endometriózisról: ez a mindennapi dolog súlyosbíthatja vagy enyhítheti a tüneteket
Egy friss kutatás szerint az életmód és a táplálkozás alakítása segítséget nyújthat az endometriózisban.
Minden második magyar gyermeket érinti ez a súlyos probléma: lépniük kell a szülőknek, mielőtt nagyobb baj történik
A gyerekek viselkedése gyakran hullámzó, és az erősebb érzelmi reakciók sokszor az életkor természetes velejárói.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
Napi fél óra mozgás életet menthet, mégis kevesen teljesítik Európában. Hol sétálnak és kerékpároznak a legtöbbet? És hogyan áll Magyarország a mezőnyben? Mutatjuk!
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.