Érkeznek Magyar Péter bejelentései: ő fogja vezetni a Tisza parlamenti frakcióját az új Országgyűlésben

Bujdosó Andreát, a Tisza eddigi fővárosi frakcióvezetőjét kérte fel Magyar Péter a parlamenti Tisza-frakció vezetésére - közölte a pártelnök szombaton a Facebookon.

A Tisza elnöke hozzátette: hétfőn meg is tartják az első frakcióülést. Pénteken a Parlamentben arról beszélt, a főbb tisztségviselőkkel és a miniszterekkel kapcsolatban folyamatosan fognak bejelentéseket tenni.

Azt még nem tudni, Bujdosó Andrea hány fős frakciót fog irányítani, a külképviseleti és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozásával a Tisza Párt már három újabb választókerületet megfordított. Így jelenleg 140 parlamenti mandátummal számolhat. További három körzetben még szoros a küzdelem, ezért a párt akár 143 képviselőt is küldhet a májusban alakuló Országgyűlésbe.

