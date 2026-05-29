2026. május 29. péntek Magdolna
19 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Detail of Unicredit Tower in Milan, Italy. Tower was opened at 2012 and with 231 metres, it is the tallest building in Italy
Hitel

Nincs tovább, eltörli az Otthon Start kamatkedvezményét az egyik hazai bank: súlyos tízezreket bukhat, aki nem figyel erre a részletre

Pénzcentrum
2026. május 29. 18:40

Bár a pénzintézetnél drágul a hitelfelvétel, a piacon továbbra is több bank kínál a jogszabályi maximumnál kedvezőbb feltételeket - közölte a Bankmonitor.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Június elsejétől az UniCredit Bank megszünteti az Otthon Start hitelre eddig nyújtott extra kamatkedvezményét. Az első lakásvásárlóknak szóló támogatott kölcsön kamata így 2,80 százalékról 3 százalékra emelkedik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 20 bázispontos emelés a gyakorlatban is jól érzékelhető változást hoz a hitelfelvevők számára. Egy 12 millió forintos, 20 éves futamidejű kölcsön esetében az eddigi, nagyjából 65 300 forintos havi törlesztőrészlet júniustól megközelítőleg 66 500 forintra nő az UniCreditnél.

Aki ragaszkodik a 3 százalék alatti kamatszinthez, annak érdemes a versenytársak ajánlatait is megvizsgálnia. Több banknál ugyanis a nyár első hónapjában is elérhető marad a kedvezményes árazás. A Gránit Banknál 2,79, a MagNet Banknál 2,80, a CIB Banknál pedig 2,95 százalékos kamat mellett igényelhető a kölcsön. Az MBH Bank szintén kínál kedvezőbb feltételeket, ám ez náluk az ügyfélstátusztól függ. A Kiemelt Partner Program résztvevői 2,75, míg a prémium és privátbanki ügyfelek 2,89 százalékos kamattal számolhatnak.

Bár továbbra is szép számmal akadnak a jogszabályban rögzített 3 százaléknál kedvezőbb ajánlatok, az igénylés előtt mindenképpen ajánlott alaposan áttanulmányozni a banki feltételeket. A kamatkedvezményekhez ugyanis gyakran egyedi elvárások társulnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #bank #kamat #gránit bank #cib bank #lakossági pénzügyek #támogatott hitelek #MBH Bank #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:53
18:40
18:33
18:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 29. 16:57
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. május 29. 18:19
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt...
MEDIA1  |  2026. május 29. 16:55
25 milliós bírságot kapott a Blikk a NAIH-tól egy transznemű nő ügyében
25 millió forint adatvédelmi bírsággal sújtotta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság...
iO Charts  |  2026. május 29. 10:01
AMD részvény: a chipgyártás második felvonása 2026-ban?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Az AMD részvény az elmúlt öt évben közel ötszörösére nőtt, a cég...
Holdblog  |  2026. május 29. 09:55
Zsiday Viktor: Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a mutyisz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
2026. május 29.
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk
2026. május 29.
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
2
3 napja
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt mindenkinek tudnia kell, sok pénz múlik rajta
3
1 hónapja
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
4
1 hónapja
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
5
2 hónapja
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kibocsátási naptár
Az ÁKK Zrt., ami az államkötvények kibocsátását végzi egy naptárban közzéteszi az adott évben esedékes állampapír aukciókat. A naptárban szerepel az adott időpontban kibocsátott állampapír fajtája és futamideje, valamint a törlesztések és államkötvény-visszavásárlási aukciók időpontját. Ezen a kiírt akciókon az elsődleges forgalmazók vásárolhatnak, a magánszemélyek csak ez után juthatnak az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 19:01
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 18:02
Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Lássuk, mennyit tudsz a világ leghíresebb művészeiről és alkotásaikról!
Agrárszektor  |  2026. május 29. 18:34
Egyre többen vesznek ilyen bort Magyarországon: tudhatnak valamit?