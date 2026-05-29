Nincs tovább, eltörli az Otthon Start kamatkedvezményét az egyik hazai bank: súlyos tízezreket bukhat, aki nem figyel erre a részletre
Bár a pénzintézetnél drágul a hitelfelvétel, a piacon továbbra is több bank kínál a jogszabályi maximumnál kedvezőbb feltételeket - közölte a Bankmonitor.
Június elsejétől az UniCredit Bank megszünteti az Otthon Start hitelre eddig nyújtott extra kamatkedvezményét. Az első lakásvásárlóknak szóló támogatott kölcsön kamata így 2,80 százalékról 3 százalékra emelkedik.
A 20 bázispontos emelés a gyakorlatban is jól érzékelhető változást hoz a hitelfelvevők számára. Egy 12 millió forintos, 20 éves futamidejű kölcsön esetében az eddigi, nagyjából 65 300 forintos havi törlesztőrészlet júniustól megközelítőleg 66 500 forintra nő az UniCreditnél.
Aki ragaszkodik a 3 százalék alatti kamatszinthez, annak érdemes a versenytársak ajánlatait is megvizsgálnia. Több banknál ugyanis a nyár első hónapjában is elérhető marad a kedvezményes árazás. A Gránit Banknál 2,79, a MagNet Banknál 2,80, a CIB Banknál pedig 2,95 százalékos kamat mellett igényelhető a kölcsön. Az MBH Bank szintén kínál kedvezőbb feltételeket, ám ez náluk az ügyfélstátusztól függ. A Kiemelt Partner Program résztvevői 2,75, míg a prémium és privátbanki ügyfelek 2,89 százalékos kamattal számolhatnak.
Bár továbbra is szép számmal akadnak a jogszabályban rögzített 3 százaléknál kedvezőbb ajánlatok, az igénylés előtt mindenképpen ajánlott alaposan áttanulmányozni a banki feltételeket. A kamatkedvezményekhez ugyanis gyakran egyedi elvárások társulnak.
