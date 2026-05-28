Az új munkahely megtalálása egyre több időt emészt fel.
Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék
Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára, mint amennyit a koncessziós szerződés valójában megkövetelne. Az előző vezetés egy tervezett, de meg nem valósult szerződésmódosításban bízva vágta meg a keretet. Ez csak a kormányváltás utáni átadás-átvételkor derült ki, és jelentős fedezethiányt okozott az államkasszában - írja a Telex.
A minisztériumi átadás-átvétel során derült fény arra, hogy az idei költségvetésből összesen 286 milliárd forintnyi fedezet hiányzik az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kiadási oldaláról. Ennek a hiánynak a legjelentősebb részét, 175,6 milliárd forintot a gyorsforgalmi úthálózat fenntartására és működtetésére fizetendő rendelkezésre állási díj teszi ki.
A kiszivárgott dokumentumokból kiderül, hogy az ÉKM eredetileg 310 milliárd forinttal számolt az autópálya-koncessziós kiadásokra. Ezt azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) utasítására 210 milliárd forintra kellett csökkenteniük. A módosított büdzsét mindkét korábbi tárcavezető, Lázár János és Nagy Márton is ellenjegyezte. A több ezer oldalas költségvetési indoklásban ugyanakkor nem adtak magyarázatot a hiányzó összegre.
A drasztikus vágás hátterében egy nem nyilvános kormányhatározat állt. Az akkori vezetés azzal a forgatókönyvvel számolt, hogy 2025 elejére sikerül kedvezőbb feltételekkel újratárgyalni a magyar állam és az autópályakezelő konzorcium (MKIF Zrt.) közötti szerződést. Ebből a kiadások jelentős csökkenését remélték.
A tervezett szerződésmódosítás azonban a választásokig nem valósult meg, így a magyar államnak továbbra is havonta több tízmilliárd forintot kell fizetnie a koncesszornak. Vitézy Dávid jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter jelezte, hogy a beállított 210 milliárd forintos keret csupán az év első felében fedezi a kötelezettségeket. A második félévi díjfizetésre ez az összeg már nem nyújt fedezetet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA
Milliárdos csalással bukott le egy hazai élsportoló: luxusautókat és méregdrága órákat is elvitt a hatóság
Több mint egymilliárd forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy összehangolt razzia során, a hálózatot egy egykori élsportoló irányította.
Itt a bejelentés, máris új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni, ezért lesz különleges
A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.
Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei
A MOL megkapta a szükséges engedélyeket a tiszaújvárosi üzem helyreállításához - ez várhatóan hónapokig fog tartani.
Drámai határértéket lépett át az olaj világpiaci ára: bemondták a szakértők, ebből már nincs visszaút
Európában a földgázkészletek szintén nyomás alá kerültek.
Több szektorban is áremelési hullám indul júliustól, miután lejár az áremelési moratórium: a távközlési cégek és a bankok többsége 4,4 százalékos díjemelést eszközöl.
Jönnek a Tisza-kormány bejelentései: nagy változás élesedik a magyar kórházakban, átalakítások kezdődnek a MÁV-nál
A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról és a betegjogok érvényesítésének reformjáról, ezzel párhuzamosan a MÁV soron kívüli mozdonyvizsgálatokat rendelt el.
Kritikus állapotba került a főváros ikonikus épülete: egy legendás magyar gyár sietett a megmentésére
Szakértelmével és korhű dokumentációkkal támogatja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. az Iparművészeti Múzeum megmentését.
Elvesztette a horvát állam ellen indított választottbírósági perét a Mol. A magyar olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több tízmillió eurós kártérítést.
A forint minden fő devizával szemben erősödött, az euró ugyanezt tette a dollárral szemben a devizapiacon.
Egymillió forintnál is nagyobb a Jászai Mari-díj összege 2026-ban. Mutatjuk, hogyan számolható ki, mekkora a Jászai Mari-díj pénzjutalom, és kik kapták 2026-ban.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde - derült ki a magyar tőzsde tájékoztatásából.
Újabb veszély fenyegeti a magyarok pénzét: Varga Mihály elárulta, mi robbanthatja be ismét az árakat
A jegybank szerint a forint árfolyama számottevően javult az elmúlt hetekben.
Gigantikus, 120 milliárdos bejelentést tett a Richter: rengetegen fognak örülni, de a legfontosabb részletre még sokat kell várni
A Richter összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet a törzsrészvények után a 2025-ös üzleti év alapján.
Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain.
Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába
Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.
Kritikus órák várnak a magyar befektetőkre: ezen a délutáni határozaton áll vagy bukik sok csúcsrészvény árfolyama
Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát.
Lerántották a leplet az erősödő forintról: egy egész ország hitte rosszul, teljesen más áll a háttérben
Az elmúlt évtizedek gazdasági tapasztalatai alapján a monetáris politikának az árstabilitás fenntartására kell fókuszálnia.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.