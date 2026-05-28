Lázár János építési és közlekedési miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án.
Gazdaság

Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék

2026. május 28. 08:45

Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára, mint amennyit a koncessziós szerződés valójában megkövetelne. Az előző vezetés egy tervezett, de meg nem valósult szerződésmódosításban bízva vágta meg a keretet. Ez csak a kormányváltás utáni átadás-átvételkor derült ki, és jelentős fedezethiányt okozott az államkasszában - írja a Telex.

A minisztériumi átadás-átvétel során derült fény arra, hogy az idei költségvetésből összesen 286 milliárd forintnyi fedezet hiányzik az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kiadási oldaláról. Ennek a hiánynak a legjelentősebb részét, 175,6 milliárd forintot a gyorsforgalmi úthálózat fenntartására és működtetésére fizetendő rendelkezésre állási díj teszi ki.

A kiszivárgott dokumentumokból kiderül, hogy az ÉKM eredetileg 310 milliárd forinttal számolt az autópálya-koncessziós kiadásokra. Ezt azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) utasítására 210 milliárd forintra kellett csökkenteniük. A módosított büdzsét mindkét korábbi tárcavezető, Lázár János és Nagy Márton is ellenjegyezte. A több ezer oldalas költségvetési indoklásban ugyanakkor nem adtak magyarázatot a hiányzó összegre.

A drasztikus vágás hátterében egy nem nyilvános kormányhatározat állt. Az akkori vezetés azzal a forgatókönyvvel számolt, hogy 2025 elejére sikerül kedvezőbb feltételekkel újratárgyalni a magyar állam és az autópályakezelő konzorcium (MKIF Zrt.) közötti szerződést. Ebből a kiadások jelentős csökkenését remélték.

A tervezett szerződésmódosítás azonban a választásokig nem valósult meg, így a magyar államnak továbbra is havonta több tízmilliárd forintot kell fizetnie a koncesszornak. Vitézy Dávid jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter jelezte, hogy a beállított 210 milliárd forintos keret csupán az év első felében fedezi a kötelezettségeket. A második félévi díjfizetésre ez az összeg már nem nyújt fedezetet.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA 
#autópálya #költségvetés #gazdaság #minisztérium #lázár jános #nemzetgazdasági minisztérium #kormányhatározat #államháztartás #nagy márton #költségvetési hiány

2026. május 27. 16:52
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 27. 19:24
36 év után szerződést bontott Fricz Tamással a Magyar Nemzet
A Békemeneteket szervező CÖF szóvivőjeként is ismert Fidesz-közeli politológusnak, Fricz Tamásnak hé...
Bankmonitor  |  2026. május 27. 13:47
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határát...
Holdblog  |  2026. május 27. 10:47
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója díjátadón. Első alk...
iO Charts  |  2026. május 27. 10:01
Rheinmetall részvény: 73 milliárd EUR-os backlog, -40% árfolyam
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Rheinmetall részvény árfolyama az elmúlt négy évben közel 2000%...
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

