Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék

Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára, mint amennyit a koncessziós szerződés valójában megkövetelne. Az előző vezetés egy tervezett, de meg nem valósult szerződésmódosításban bízva vágta meg a keretet. Ez csak a kormányváltás utáni átadás-átvételkor derült ki, és jelentős fedezethiányt okozott az államkasszában - írja a Telex.

A minisztériumi átadás-átvétel során derült fény arra, hogy az idei költségvetésből összesen 286 milliárd forintnyi fedezet hiányzik az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kiadási oldaláról. Ennek a hiánynak a legjelentősebb részét, 175,6 milliárd forintot a gyorsforgalmi úthálózat fenntartására és működtetésére fizetendő rendelkezésre állási díj teszi ki.

A kiszivárgott dokumentumokból kiderül, hogy az ÉKM eredetileg 310 milliárd forinttal számolt az autópálya-koncessziós kiadásokra. Ezt azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) utasítására 210 milliárd forintra kellett csökkenteniük. A módosított büdzsét mindkét korábbi tárcavezető, Lázár János és Nagy Márton is ellenjegyezte. A több ezer oldalas költségvetési indoklásban ugyanakkor nem adtak magyarázatot a hiányzó összegre.

A drasztikus vágás hátterében egy nem nyilvános kormányhatározat állt. Az akkori vezetés azzal a forgatókönyvvel számolt, hogy 2025 elejére sikerül kedvezőbb feltételekkel újratárgyalni a magyar állam és az autópályakezelő konzorcium (MKIF Zrt.) közötti szerződést. Ebből a kiadások jelentős csökkenését remélték.

A tervezett szerződésmódosítás azonban a választásokig nem valósult meg, így a magyar államnak továbbra is havonta több tízmilliárd forintot kell fizetnie a koncesszornak. Vitézy Dávid jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter jelezte, hogy a beállított 210 milliárd forintos keret csupán az év első felében fedezi a kötelezettségeket. A második félévi díjfizetésre ez az összeg már nem nyújt fedezetet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA