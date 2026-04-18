Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel

Az online vásárlás mára a ruházati piac egyik meghatározó csatornájává vált, egyre többen szerzik be így a mindennapi és prémium darabokat is. Hiába tűnnek azonban egységesnek az árak az online áruházakban, a valóságban komoly különbségek lehetnek teljesen azonos termékek között is. Egy többnapos összehasonlítás során az About You, a Zalando és az Answear kínálatát vizsgáltuk meg, és tapasztalatunk szerint sok esetben több ezer, de akár több tízezer forintot is spórolhat az, aki nem az első webshopból rendel.

Az online vásárlás globálisan robbanásszerű növekedést mutat, és mára a kiskereskedelem egyik legfontosabb csatornájává vált. A Statista adatai szerint világszerte már több milliárd ember vásárol rendszeresen online, és az e-kereskedelem részesedése a teljes kiskereskedelmi forgalomból folyamatosan emelkedik. A piac mérete is látványosan bővül: az online kereskedelem értéke már a tavalyi évben már 6 billió dollárra rúgott, és a következő években is dinamikus növekedés várható.

A kutatás alapján a fogyasztói viselkedésben is jelentős változások figyelhetők meg. A vásárlók többsége ma már tudatosan hasonlítja össze az árakat különböző oldalakon, gyakrabban olvas véleményeket, és egyre nagyobb szerepet kapnak a mobilos vásárlások is. Emellett a kényelem, a gyors szállítás és az ingyenes kiszállítás iránti elvárás is alapvetővé vált, miközben a felhasználók jelentős része hajlandó másik webshopra váltani egy-egy jobb ajánlat miatt.

A nagyobb értékű vásárlások előtt végzett online kutatás világszerte egyre elterjedtebb, de országonként jelentős különbségek figyelhetők meg. A Statista legfrissebb, 2024-es adatokra alapozott rangsorát Görögország vezeti, ahol a vásárlók 75 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egy komolyabb vásárlás előtt alaposan utánanéz az interneten az adott terméknek. A második helyen Portugália áll, míg a lista végén Kína található, ahol mindössze 35 százalék ez az arány.

A listán Magyarország is az élmezőnyben szerepel: a hazai fogyasztók 56 százaléka mondta azt, hogy nagyobb vásárlások előtt online kutatást végez.

Ez azt mutatja, hogy a magyar vásárlók többsége tudatos döntést hoz, és aktívan használja az internetet, vagy akár a mesterséges intelligenciát is ár- és termékösszehasonlításra.

Április 14. és 17. között utánajártunk, mennyire érdemes különböző webshopokat átböngészni, mielőtt megvásárolnánk a kinézett terméket. Ennek feltérképezésére három népszerű oldal, az About You, a Zalando és az Answear kínálatát vetettük össze. A teszt során férfi, női és gyerekruházati termékeket, cipőket és kiegészítőket is megvizsgáltunk. Ahol tudtunk, igyekeztünk olyan darabokat keresni, amelyek mindhárom oldalon elérhetők. A cél az volt, hogy hétköznapi vásárlási helyzetben mutassuk meg mennyire térhetnek el az árak a különböző online boltok között, és mennyit nyerhet az, aki vásárlás előtt több webshop kínálatát is átnézi.

A férfi alapdaraboknál érezhetőek a különbségek

A férfi kínálatban az egyik legismertebb klasszikus farmernál, a Levi’s 501-es darabjánál is jelentős eltéréseket láttunk. A farmer közel 50 színben érhető el, mi most a fekete modellt vizsgáltuk közelebbről. Ez az Answearen 47 990 forintba került, míg a Zalandón 38 390 forintért volt elérhető, ráadásul itt az eredeti ár 47 990 forint volt, a korábbi legalacsonyabb ár pedig 35 990 forint. Az About You 42 990 forintos áron kínálta ugyanezt a nadrágot. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a farmert közel 10 ezer forintos különbséggel rendelhetjük meg attól függően, hol vásárolunk. A nadrág sötétkék változatánál már kisebb volt a szórás, de itt is 3 ezer forintot spórolhatunk. Az Answear 43 990 forintért, az About You 42 990-ért, míg a Zalando enyhén olcsóbban, 39 990 forintért árulta a tesztidőszakban.

Egy Lacoste pulóver esetében még nagyobb volt a különbség a különböző platformokon. A Zalandón 35 990 forintos áron találtuk meg a tengerészkék darabot, 39 990 forintos eredeti ár mellett, a korábbi legalacsonyabb ára pedig 29 990 forint volt. Az About You-n kuponnal is 54 965 forintért lehetett megvásárolni, itt az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára 61 070 forint volt. Az Answear szintén olcsóbb volt ennél, ott 43 990 forintba került ugyanaz a modell. A pulóvernél tehát közel 20 ezer forintos különbség is kijöhet, ha figyelünk.

Nem először találkozunk nagyobb eltéréssel a pulóvereknél: korábban egy Volcom darabnál is hasonló volt a helyzet. A Zalandón 30 590 forintért árulták (korábban 25 190 forintos legalacsonyabb árral, 35 990 forintos eredeti ár mellett), míg az About You-n 28 990 forintba került, de egy akció során akár 14 490 forintért is hozzá lehetett jutni. Ez jól mutatja, hogy nemcsak az számít, melyik webshopot választjuk, hanem az is, hogy éppen mikor vásárolunk.

Tízezres különbség is lehet a női prémium kategóriában

A női termékeknél még látványosabb eltérések rajzolódtak ki. Egy AllSaints „Scatter Heart” kardigán az About You-n kuponnal 88 190 forintba került, itt az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára 97 990 forint volt. Az Answearen sajnos csak egy nagyon hasonló modellt találtunk meg, ez 89 990 forintos áron szerepelt. Ezzel szemben a Zalandón ugyanennek a kardigánnak az ára mindössze 74 190 forint volt, 98 990 forintos eredeti árról leértékelve, de korábban akár 69 290 forintért is hozzá lehetett jutni. A különbség így a tesztidőszakban meghaladta a 14 ezer forintot.

Egy Tommy Hilfiger trench coat esetében még durvább számok jöttek ki. Az About You 101 990 forintos árat mutatott, 114 990 forintos eredeti ár mellett, míg a Zalando ugyanazt a modellt csak 78 390 forintért kínálta akciósan, 111 990 forintos eredeti árról leakciózva. A korábbi legalacsonyabb ár itt 83 990 forint volt. Ez több mint 23 ezer forintos eltérést jelent ugyanannál a kabátnál.

Komoly a szórás a gyerekruháknál is

A gyerekruházatnál sokan kevésbé számítanak nagy árkülönbségekre, pedig itt is komoly eltérések fedezhetőek fel. Egy lányoknak szánt Adidas Originals Firebird ruha az Answearen 20 990 forintba került, az About You-n 16 490 forintért volt elérhető, míg a Zalandón akciósan 14 390 forintra csökkent az ára, 15 990 forintos eredeti árról. Ez több mint 6500 forintos különbség ugyanannál a terméknél.

Egy fiú Adidas Originals farmerdzsekinél hasonló képet láttunk: a Zalando 21 990 forintos áron kínálta a terméket, az Answear 22 990 forintért. Itt nem is az ezer forintos különbség volt a meglepő, hanem az About You ára: míg a másik két webshop eredeti áron kínálta, az About You kuponnal, leakciózva árulta 26 540 forintért, az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára pedig 29 490 forint volt. Így ha valaki nem elég szemfüles, könnyen hiheti azt, hogy akciós árat fogott ki, közben pedig más webáruházak kínálatában 4550 forinttal olcsóbban is hozzájuthatunk.

Akár 40 százalékos eltérés a cipőknél

A cipők piacán szintén hatalmas különbségeket találtunk. A futócipők borsos ára miatt egyébként is érdemes körbenézni vásárlás előtt, azonban az akciók is sokat segíthetnek. A Salomon Pulsar modellje például a Zalandón 41 990 forintért volt elérhető akciósan, míg az Answearen ugyanez a termék 58 990 forintba került, az About You-n pedig egyáltalán nem volt kapható. Ez közel 17 ezer forintos különbség.

A HOKA Bondi 9 futócipőnél még extrémebb számokat láttunk. A neonsárga változat a Zalandón 71 990 forintba került, míg az About You ugyanezt a színváltozatot akciósan 51 290 forintért kínálta, azonos eredeti ár mellett. Sőt, az elmúlt időszakban egy alkalommal 39 895 forintig is lement az ára, ami közel 45 százalékos különbséget jelent a jelenlegi zalandós árhoz képest. Az Answearen egy hasonló, neonzöld modell jelenleg 73 990 forintba került. A cipő azúr változatánál már kisebb a különbség: a Zalando 57 590 forintos akciós árral volt a legolcsóbb, az About You 64 790 forintot, az Answear pedig 73 990 forintot kért érte.

A luxuskiegészítőknél a legfájdalmasabb a különbség

A teszt alapján a prémium kiegészítők esetében lehetnek a legfájdalmasabbak a különbségek, ha nem nézünk eléggé utána, hol vásárolunk. Egy Michael Kors Jet Set pouchette táska a Zalandón például a tesztidőszakban 67 490 forintért volt elérhető, 89 990 forintos eredeti ár mellett, és 80 990 forintos korábbi legalacsonyabb árral. Ugyanez a termék az About You-n 87 990 forintba, az Answearen pedig 91 990 forintba került. Itt már több mint 20 ezer forintos eltérésről beszélünk.

Egy BOSS napszemüveg esetében a Zalando 89 990 forintos akciós árat mutatott, 99 990 forintos eredeti ár mellett, míg az About You 97 990 forintért kínálta ugyanazt a modellt. Bár itt a táskához viszonyítva kisebb a különbség, még mindig több ezer forint maradhat a vásárlónál egy gyors összehasonlítással.

A fenti példák alapján egyértelmű, hogy az online divatpiacon nincs egységes árképzés. Az eltérések mögött különböző akciók, készletkisöprések és dinamikus árazás állhatnak, így ugyanaz a termék rövid időn belül is jelentősen eltérő áron jelenhet meg a különböző webshopokban. A különböző kuponok és személyre szabott ajánlatok ráadásul tovább növelhetik megtakarítást, sok esetben ezekkel lehet igazán kedvező áron hozzájutni egy-egy kiszemelt darabhoz.

Nem érdemes tehát elsőre lecsapni egy termékre, hiszen pár néhány perc kereséssel is komoly összegeket lehet megspórolni. Ugyanakkor az akciósnak feltüntetett árak láttám sem árt az óvatosság: az About You példája jól mutatja, hogy bár az "akciós," csökkentett ár első ránézésre kedvezőnek tűnhet, mégis előfordulhat, hogy ugyanaz a termék egy másik webshopban olcsóbban elérhető.