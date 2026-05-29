A miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt az elmúlt napokban, többek között hat ezer milliárd eurós forintos támogatás sorsáról.
Gigantikus pénzeső zúdul Magyarországra: megvan az egyezség, erre költhetik a felszabaduló 6000 milliárdot
A politikai egyezség értelmében a támogatások kiutalása nem automatikus: a folyósítás szigorú korrupcióellenes, igazságügyi és intézményi reformok határidőre történő, sikeres végrehajtásához kötött.
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapodást kötött 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint befagyasztott uniós forrás felszabadításáról - ezt ma jelentették be Brüsszelbe, és a Pénzcentrum is beszámolt róla.
A mostani brüsszeli megállapodás egy feltételes menetrendet jelent: Magyarország csak akkor hívhatja le a forrásokat, ha az Európai Bizottság számára ellenőrizhető módon teljesíti az átláthatósági vállalásait. Ennek érdekében a kormány egy átfogó törvénycsomagot készít elő.
A tervek szerint hazánk hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és megerősítik az Integritás Hatóság jogköreit. Ezenfelül jelentősen szigorítják a politikusok vagyonnyilatkozati rendszerét: a jövőben akár két év börtönnel is büntethető lesz az a személy, aki valótlan adatokat közöl a bevallásában. További fontos feltétel a felsőoktatást és az egyes kórházakat felügyelő közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) kivezetése augusztus végéig: ezzel a lépéssel az érintett intézmények irányítását visszaveszi az állam.
A felszabaduló teljes keret több fő pillérből áll. Az első, számszerűleg is a legnagyobb tételt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) mintegy 10 milliárd eurós csomagja adja, ami vissza nem térítendő támogatásokat és kedvezményes hiteleket egyaránt tartalmaz. A második pillér 4,2-4,4 milliárd eurónyi kohéziós forrás is elérhetővé válik az ország számára. Szintén felszabadul az akadémiai szabadság helyreállításához kötött, oktatásra és innovációra szánt 2,2 milliárd eurós keret.
A beérkező pénzekből a kormány nagyszabású infrastrukturális, gazdasági és szociális beruházásokat tervez - erről Magyar Péter is beszélt rögtön a megállapodást követő sajtótájékoztatón. A vasúti és elővárosi közlekedés korszerűsítésére közel 2 milliárd eurót szánnak. Ebből az összegből új HÉV-szerelvényeket, InterCity-kocsikat és vonatokat vásárolnak.
Az elektromos hálózat fejlesztésére 1,5 milliárd euró jut: ez a beruházás elengedhetetlen a további nap- és szélerőművek hálózatra csatlakoztatásához, valamint az olcsóbb áram biztosításához.
Kiemelt cél a lakhatási válság enyhítése is: az erre szánt 600-800 millió eurós keretből új bérlakásokat és kollégiumi férőhelyeket építenek a magántőke bevonásával. A fennmaradó milliárdok a kis- és középvállalkozások finanszírozását, a vízgazdálkodást, az egészségügyet és a felsőoktatást segítik.
A sajtóban megjelent információk korábban arról szóltak, hogy a hatezer milliárdos támogatás-felszabadításhoz a magyar kormánynak jelentős engedményeket kell tennie a migrációs politikában és az Ukrajnával kapcsolatos nézeteivel kapcsolatban is. Azonban a sajtótájékoztatón mind Ursula von der Leyen, mind pedig Magyar Péter határozottan leszögezte, hogy a pénzügyi forrásokról szóló megállapodás teljesen független az Ukrajnával kapcsolatos uniós ügyektől.
