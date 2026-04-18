2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest: Lottozo üzlet Budapesten. A Lotto a magyar nemzeti szerencsejáték monopólium, a Szerencsejatek Zrt. által működtetett lottójáték.
Szórakozás

Elvitték az Ötöslottót! Egyvalaki 6 780 926 220 forintot nyert - itt az új rekord

Pénzcentrum
2026. április 18. 19:49

Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,7 milliárd forint talált gazdára.

Történelmi nyeremény született az Ötöslottón: a 2025/16. heti sorsoláson egy szerencsés játékos elvitte minden idők legnagyobb főnyereményét, bruttó 6 780 926 220 forintot. A sorsolást ezúttal is élőben közvetítették, és a hosszú hetek óta halmozódó jackpot végül gazdára talált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

 Ötöslottó nyerőszámok

A kihúzott nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők voltak: 9, 23, 45, 71 és 84. Ezen a héten volt telitalálat, ráadásul a nyertes egyedül vitte el a rekordösszeget, amely minden korábbi ötöslottó-nyereményt felülmúl Magyarországon.

Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
EZ IS ÉRDEKELHET
Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.

A kisebb nyeremények között a négytalálatos szelvények egyenként 1 297 580 forintot értek, a háromtalálatosokért 19 260 forint járt, míg a kéttalálatosok nyereménye 2 805 forint volt.

A mostani jackpot nemcsak az idei év csúcsa, hanem az Ötöslottó történetének is új mérföldköve lett, amely ismét ráirányítja a figyelmet a játék hatalmas tétjeire és a ritka, de annál látványosabb nyereményekre.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
germicid
43 perce
lölő?
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:49
19:42
19:35
19:19
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 18. szombat
Andrea, Ilma
16. hét
Április 18.
Cirkuszok világnapja
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzálogjog ingatlanon
Ingatlan lekötése biztosítékként, mely a földhivatali tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
