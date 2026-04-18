Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.
Elvitték az Ötöslottót! Egyvalaki 6 780 926 220 forintot nyert - itt az új rekord
Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,7 milliárd forint talált gazdára.
Történelmi nyeremény született az Ötöslottón: a 2025/16. heti sorsoláson egy szerencsés játékos elvitte minden idők legnagyobb főnyereményét, bruttó 6 780 926 220 forintot. A sorsolást ezúttal is élőben közvetítették, és a hosszú hetek óta halmozódó jackpot végül gazdára talált.
Ötöslottó nyerőszámok
A kihúzott nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők voltak: 9, 23, 45, 71 és 84. Ezen a héten volt telitalálat, ráadásul a nyertes egyedül vitte el a rekordösszeget, amely minden korábbi ötöslottó-nyereményt felülmúl Magyarországon.
A kisebb nyeremények között a négytalálatos szelvények egyenként 1 297 580 forintot értek, a háromtalálatosokért 19 260 forint járt, míg a kéttalálatosok nyereménye 2 805 forint volt.
A mostani jackpot nemcsak az idei év csúcsa, hanem az Ötöslottó történetének is új mérföldköve lett, amely ismét ráirányítja a figyelmet a játék hatalmas tétjeire és a ritka, de annál látványosabb nyereményekre.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Itt a bejelentés, világsztár lép fel a Sziget utolsó napján: jó ideje nem járt Magyarországon, garantált a teltház
Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője augusztus 15-én.
Súlyos, amit közöltek az Ötöslottó választás utáni első sorsolásáról: erről minden játékosnak tudnia kell
A szerencsés nyertes 6,76 milliárd forintot vihet haza, miután fél éve nem volt telitalálat a lottón.
Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!
Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt – Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.
Kútba esett a streamingóriás gigantikus üzlete: váratlan húzással kaszálnának elképesztő milliárdokat a nézőkön
A Netflix a hirdetési üzletágára és a tartalomfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, miután nem sikerült felvásárolnia a Warner Bros Discoveryt.
A helyzet súlyát növeli, hogy számára a SzerencseSzombat nem csupán egy televíziós szerep volt, hanem stabil pont az életében.
Kitálalt az anyagi helyzetéről Bodnár Attila és Pap Rita: elképesztő, milyen kevés nyugdíjból él a legendás magyar házaspár
A koncertélet is jelentősen átalakult az elmúlt években. A Covid előtt évente akár nyolcvan fellépésük is volt, ma azonban már jóval kevesebb meghívás érkezik.
Több mint ezer hollywoodi filmszakember tiltakozik a Warner Bros. Discovery és a Paramount tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen.
Kisebb pénzeső hullhat a Netflix-előfizetőkre: milliók kaphatnak visszatérítést a brutális áremelések után
Akár 500 eurót is visszakaphatnak egyes előfizetők, miután a bíróság jogsértőnek minősítette az áremeléseket.
Szívbemarkoló részletekről mesélt Halász Judit: a kómából ébredve egyetlen dolog tartotta benne a lelket
Súlyos betegségek, egy autóbaleset és az abból fakadó kóma után sem a visszavonulást választotta Halász Judit.
Már több mint 600 millió forintért játszhattak a szerencsevadászok a Hatoslottón. Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt!
Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?
A legmagasabb magyar nyeremény a 4+1-es nyerőosztályban született az Eurojackpoton, de még a 200 ezer forintot se érte el a legnagyobb pénteki nyeremény.
Új jótékonysági sorsjegypárral bővítette kínálatát a Szerencsejáték Zrt., amelynek bevétele az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó programját támogatja.
Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és persze azt is, gazdára talált-e a félmilliárdos nyeremény!
A VOID AI nemcsak eltünteti a tárgyakat, de a fizikai következményeket is kezeli.
A fesztiválra visszatérnek a megszokott kedvencek és számos feltörekvő előadó is.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.