Elvitték az Ötöslottót! Egyvalaki 6 780 926 220 forintot nyert - itt az új rekord

Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,7 milliárd forint talált gazdára.

Történelmi nyeremény született az Ötöslottón: a 2025/16. heti sorsoláson egy szerencsés játékos elvitte minden idők legnagyobb főnyereményét, bruttó 6 780 926 220 forintot. A sorsolást ezúttal is élőben közvetítették, és a hosszú hetek óta halmozódó jackpot végül gazdára talált.

Ötöslottó nyerőszámok

A kihúzott nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők voltak: 9, 23, 45, 71 és 84. Ezen a héten volt telitalálat, ráadásul a nyertes egyedül vitte el a rekordösszeget, amely minden korábbi ötöslottó-nyereményt felülmúl Magyarországon.

Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.

A kisebb nyeremények között a négytalálatos szelvények egyenként 1 297 580 forintot értek, a háromtalálatosokért 19 260 forint járt, míg a kéttalálatosok nyereménye 2 805 forint volt.

A mostani jackpot nemcsak az idei év csúcsa, hanem az Ötöslottó történetének is új mérföldköve lett, amely ismét ráirányítja a figyelmet a játék hatalmas tétjeire és a ritka, de annál látványosabb nyereményekre.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon