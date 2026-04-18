A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozásával a Tisza Párt újabb listás mandátumot szerezhet
Választás 2026: eldőltek a szoros körzetek, itt a végeredmény, kiderült hány mandátum jut a Tiszának, Fidesznek
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szombati összesítése után kialakult a következő Országgyűlés véglegesnek tekinthető összetétele. Jelen állás szerint a Tisza Párt 141, a Fidesz 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett - a listás és a töredékszavazatok segítették újabb mandátumhoz a leendő kormánypártot
Szombat délre a legszorosabb körzetekben is befejeződött a voksok számlálása. Bár a Tisza Párt pénteken Pakson, Dombóváron és Nyírbátorban is meg tudta fordítani az állást, a Fidesz három másik, kiélezett helyzetű választókerületben sikeresen megőrizte az előnyét. Ezek a körzetek Sárváron, Csornán és Balassagyarmaton találhatók.
A végleges adatok alapján a Fidesz színeiben egyéni mandátumot nyert Balla Mihály a Nógrád vármegyei 2-es választókerületben. Szintén győzelmet aratott Ágh Péter a Vas vármegyei 2-es, valamint Gyopáros Alpár a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3-as körzetben.
A szoros küzdelemben alulmaradt, így nem jutott be a parlamentbe a Tisza Párt több érintett jelöltje sem. Nem lesz képviselő Bóna Szabolcs rábapordányi mezőgazdász, aki a párt agrárszakértőjeként ismert. Szintén alulmaradt a Nógrádban induló Molnár Zoltán és Strompová Viktória is.
Érkeznek Magyar Péter bejelentései: ő fogja vezetni a Tisza parlamenti frakcióját az új Országgyűlésben
Bujdosó Andreát, a Tisza eddigi fővárosi frakcióvezetőjét kérte fel Magyar Péter a parlamenti Tisza-frakció vezetésére
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.
Hol fordíthat még a Tisza szombaton? Három kerületben rezeg a léc: régi motoros búcsúzhat a parlamenttől
Három körzetben még szoros a küzdelem, ezért a párt akár 143 képviselőt is küldhet a májusban alakuló Országgyűlésbe.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.
