Az ikonikus magyar Parlament épülete a Duna mentén áll Budapesten, lenyűgöző gótikus stílusú építészetével, jellegzetes vörös kupolájával és díszes tornyaival. Ez a lélegzetelállító nevezetesség Európa egyik legszebb kormányzati
Gazdaság

Választás 2026: eldőltek a szoros körzetek, itt a végeredmény, kiderült hány mandátum jut a Tiszának, Fidesznek

Pénzcentrum
2026. április 18. 13:14

A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szombati összesítése után kialakult a következő Országgyűlés véglegesnek tekinthető összetétele. Jelen állás szerint a Tisza Párt 141, a Fidesz 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett - a listás és a töredékszavazatok segítették újabb mandátumhoz a leendő kormánypártot

Szombat délre a legszorosabb körzetekben is befejeződött a voksok számlálása. Bár a Tisza Párt pénteken Pakson, Dombóváron és Nyírbátorban is meg tudta fordítani az állást, a Fidesz három másik, kiélezett helyzetű választókerületben sikeresen megőrizte az előnyét. Ezek a körzetek Sárváron, Csornán és Balassagyarmaton találhatók.

A végleges adatok alapján a Fidesz színeiben egyéni mandátumot nyert Balla Mihály a Nógrád vármegyei 2-es választókerületben. Szintén győzelmet aratott Ágh Péter a Vas vármegyei 2-es, valamint Gyopáros Alpár a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3-as körzetben.

A szoros küzdelemben alulmaradt, így nem jutott be a parlamentbe a Tisza Párt több érintett jelöltje sem. Nem lesz képviselő Bóna Szabolcs rábapordányi mezőgazdász, aki a párt agrárszakértőjeként ismert. Szintén alulmaradt a Nógrádban induló Molnár Zoltán és Strompová Viktória is.
