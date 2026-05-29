Koldus keze kevés érmével. A szegénység fogalma . Egy nyugdíjas idős ember tart érméket a fa asztalon háttérben
Nyugdíj

Hidegzuhanyt kapott rengeteg magyar megtakarító: kiderült, nevetségesen keveset ér a nyugdíjra félretett pénzük

Pénzcentrum
2026. május 29. 12:32

Bár 2026 első negyedévében tovább nőtt az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma, a kezelt vagyon stagnálása miatt az egy főre jutó átlagos megtakarítás enyhén csökkent. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai rámutatnak arra, hogy egyre többen tesznek ugyan félre az idős éveikre. A jelenlegi átlagvagyon és az alacsony havi befizetések azonban egyelőre nem elegendőek ahhoz, hogy érdemi anyagi segítséget nyújtsanak a nyugdíjasoknak - jelentette a Bankmonitor.

A jegybanki statisztikák alapján 2026 márciusának végére az önkéntes nyugdíjpénztárak (ÖNYP) taglétszáma megközelítette az 1,087 millió főt. Ez egyetlen negyedév alatt több mint 4300 fős bővülést jelent. Az adat jól mutatja, hogy 2024 nyara óta töretlenül növekszik az öngondoskodók tábora. A mélypontnak számító 2024-es második negyedévhez képest mára közel 18 ezerrel nőtt a megtakarítók száma.

A taglétszám bővülésével azonban nem tartott lépést a kezelt vagyon gyarapodása. Ez az érték az idei első negyedévben minimálisan, 2412 milliárd forintra csökkent. Mivel a portfólió nettó eszközértéke a növekvő taglétszám mellett gyakorlatilag stagnált, az egy főre jutó átlagos megtakarítás is mérséklődött. Jelenleg egy tagra átlagosan 2,22 millió forint jut. Ez mintegy 9 ezer forintos visszaesést jelent az előző negyedévhez viszonyítva.

A befizetések adataiból az is kiderül, hogy az ügyfelek átlagosan havi 12 500 forintot tesznek félre. Az év végi adó-visszatérítések közelsége miatt az utolsó hónapokban hagyományosan megugranak a befizetések, ám az év eleji adatokat összevetve alig tapasztalható növekedés. Az idei első negyedéves havi átlag csupán 400 forinttal haladja meg az egy évvel korábbit. Ez a csekély emelkedés ugyan éppen túlszárnyalja az inflációt, de érdemi reálhozamnak aligha tekinthető.

Az egy főre jutó 2,2 millió forintos átlagvagyon sajnos nem jelent komoly biztonsági tartalékot. Egy 65 éves, átlagos várható élettartamú magyar megtakarító esetében ez az összeg mindössze havi 11 ezer forintos nyugdíjkiegészítést biztosítana. A munkáltatói hozzájárulások és az idősebb pénztártagok magasabb számlaegyenlege némileg javíthat az összképen. A jelenlegi alacsony havi befizetésekből azonban csak több évtizedes, kitartó megtakarítással építhető fel olyan vagyon, amely valódi támaszt jelent az időskorban.

