A Tisza-kormány gazdaságpolitikájának fókuszában az euró mielőbbi bevezetése áll. Ennek legfőbb hozadéka egy stabil makrogazdasági keretrendszer megteremtése lenne.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
Olvasói felmérést indítunk a Pénzcentrumon. Egy rövid, anonim kérdőív segítségével szeretnénk jobban megismerni az olvasói szokásokat és igényeket. A célunk, hogy a visszajelzések alapján továbbfejlesszük az oldal tartalmait és szolgáltatásait.
Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan használod az oldalt, mely témák érdekelnek a leginkább, és miben tudnánk még többet nyújtani számodra. A jövőben szeretnénk a cikkeinket és rovatainkat még inkább a valós olvasói igényekhez igazítani, a válaszok alapján pedig akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk.
Számunkra kiemelten fontos, hogy a Pénzcentrum továbbra is hiteles és hasznos segítséget nyújtson a mindennapi pénzügyi döntésekben. Ehhez pedig nagy szükségünk van az őszinte véleményedre. A kérdőív kitöltése nagyjából 10–12 percet vesz igénybe, és teljesen névtelen. Az adatokat kizárólag összesítve elemezzük, így a válaszaid alapján nem lehet azonosítani téged. A felmérést itt tudod kitölteni alább!Create your own user feedback survey
Milliárdos csalással bukott le egy hazai élsportoló: luxusautókat és méregdrága órákat is elvitt a hatóság
Több mint egymilliárd forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy összehangolt razzia során, a hálózatot egy egykori élsportoló irányította.
Újabb fordulat a devizapiacon: ritkán látott csúcsra ért a forint, rengetegen dörzsölhetik a tenyerüket
A forint jó teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi kommunikációja már egyértelműen a kamatcsökkentés lehetőségét vetítette előre.
Itt a bejelentés, máris új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni, ezért lesz különleges
A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.
Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei
A MOL megkapta a szükséges engedélyeket a tiszaújvárosi üzem helyreállításához - ez várhatóan hónapokig fog tartani.
Drámai határértéket lépett át az olaj világpiaci ára: bemondták a szakértők, ebből már nincs visszaút
Európában a földgázkészletek szintén nyomás alá kerültek.
Több szektorban is áremelési hullám indul júliustól, miután lejár az áremelési moratórium: a távközlési cégek és a bankok többsége 4,4 százalékos díjemelést eszközöl.
Jönnek a Tisza-kormány bejelentései: nagy változás élesedik a magyar kórházakban, átalakítások kezdődnek a MÁV-nál
A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról és a betegjogok érvényesítésének reformjáról, ezzel párhuzamosan a MÁV soron kívüli mozdonyvizsgálatokat rendelt el.
Kritikus állapotba került a főváros ikonikus épülete: egy legendás magyar gyár sietett a megmentésére
Szakértelmével és korhű dokumentációkkal támogatja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. az Iparművészeti Múzeum megmentését.
Elvesztette a horvát állam ellen indított választottbírósági perét a Mol. A magyar olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több tízmillió eurós kártérítést.
A forint minden fő devizával szemben erősödött, az euró ugyanezt tette a dollárral szemben a devizapiacon.
Egymillió forintnál is nagyobb a Jászai Mari-díj összege 2026-ban. Mutatjuk, hogyan számolható ki, mekkora a Jászai Mari-díj pénzjutalom, és kik kapták 2026-ban.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde - derült ki a magyar tőzsde tájékoztatásából.
Újabb veszély fenyegeti a magyarok pénzét: Varga Mihály elárulta, mi robbanthatja be ismét az árakat
A jegybank szerint a forint árfolyama számottevően javult az elmúlt hetekben.
Gigantikus, 120 milliárdos bejelentést tett a Richter: rengetegen fognak örülni, de a legfontosabb részletre még sokat kell várni
A Richter összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet a törzsrészvények után a 2025-ös üzleti év alapján.
Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain.
Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába
Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.
Kritikus órák várnak a magyar befektetőkre: ezen a délutáni határozaton áll vagy bukik sok csúcsrészvény árfolyama
Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.