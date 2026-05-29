2026. május 29. péntek Magdolna
19 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Piros háromszög alakú, fehér biztonsági korlátokra szerelt, piros-fehér csíkos szalaggal ellátott piros háromszög alakú építési zóna figyelmeztető tábla egy aktív útépítési területen. Ez az önkormányzati biztonsági jelenet azoka
Otthon

Durva forgalomkorlátozás indul hétfőn Budapesten: itt kell lezárásokra számítani

Pénzcentrum
2026. május 29. 22:03

A Gyömrői út belső sávját végzett munkálatok miatt zárják le, de az ígéret szerint gyorsan végeznek is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Útburkolat-javítás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak június 1. és 4. között a budapesti XVIII. kerületben, a Gyömrői úton.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Június 1-jén, hétfőn lezárják a belső sávot a Gyömrői úton, a belváros felé vezető oldalon, a Csévéző utcai kereszteződés előtt. A gépjárművek és a közösségi közlekedési járatok emiatt csak a külső sávban haladhatnak. A megszokott forgalmi rend a munkálatok befejeztével, várhatóan már másnap, június 2-án visszaáll.

Június 4-én, csütörtökön a városhatár felé tartó oldalon is korlátozásra kell készülni. A Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál lezárják a gyorsítósávot. A járművek így csak egy stoptáblánál megállva, elsőbbségadás után hajthatnak fel a repülőtér felé vezető útra. A biztonságos besorolás megkönnyítése érdekében ezen a szakaszon 50 kilométer/órás sebességkorlátozás lép életbe.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey
Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #Budapest #közösségi közlekedés #forgalomkorlátozás #repülőtér #forgalom #utak #liszt ferenc repülőtér #autósok #sebességhatár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:00
20:01
19:47
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
2026. május 29.
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk
2026. május 29.
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eddig tartott a hazai lakástulajdonosok aranyélete: egy dolog még megmentheti a befektetőket
2
3 hete
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
3
1 hónapja
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
4
7 napja
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
5
3 hete
Nem csak a lángos ára vágja ki a biztosítékot: nem hiszed el, mennyit ér egy egyszerű balatoni büfé
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fix kamatozás
Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 19:01
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 18:40
Nincs tovább, eltörli az Otthon Start kamatkedvezményét az egyik hazai bank: súlyos tízezreket bukhat, aki nem figyel erre a részletre
Agrárszektor  |  2026. május 29. 20:33
Óriási károkkal járhat egy átgondolatlan kaszálás: így lehet elkerülni a bajt