Durva forgalomkorlátozás indul hétfőn Budapesten: itt kell lezárásokra számítani

A Gyömrői út belső sávját végzett munkálatok miatt zárják le, de az ígéret szerint gyorsan végeznek is.

Útburkolat-javítás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak június 1. és 4. között a budapesti XVIII. kerületben, a Gyömrői úton.

Június 1-jén, hétfőn lezárják a belső sávot a Gyömrői úton, a belváros felé vezető oldalon, a Csévéző utcai kereszteződés előtt. A gépjárművek és a közösségi közlekedési járatok emiatt csak a külső sávban haladhatnak. A megszokott forgalmi rend a munkálatok befejeztével, várhatóan már másnap, június 2-án visszaáll.

Június 4-én, csütörtökön a városhatár felé tartó oldalon is korlátozásra kell készülni. A Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál lezárják a gyorsítósávot. A járművek így csak egy stoptáblánál megállva, elsőbbségadás után hajthatnak fel a repülőtér felé vezető útra. A biztonságos besorolás megkönnyítése érdekében ezen a szakaszon 50 kilométer/órás sebességkorlátozás lép életbe.

