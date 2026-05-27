Egy esetleges üzlet az egész európai, köztük a magyarországi ételkiszállítási piacot is jelentősen átalakíthatja
Itt a bejelentés, máris új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni, ezért lesz különleges
A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ötezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsátott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapításának 175. évfordulója alkalmából.
Varga Mihály jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a gazdaság sikeres működéséhez elengedhetetlen a szereplők közötti bizalom. Hozzátette: a jegybank és a kamara szoros együttműködése már most is kézzelfoghatóan hozzájárul az ország stabilitásához és a fenntartható növekedéshez.
Varga Mihály kiemelte, hogy az MNB vezetésének új szemléletében hangsúlyos szerepet kapnak a gyakorlati haszonnal járó partnerségek. Ezek révén a jegybank a saját működését is hatékonyabbá teszi. A két intézmény közös munkájának eredménye többek között az ország legszélesebb bázisú konjunktúrakutatása is. A kamara által közvetített tudás és a piaci visszajelzések érdemben támogatják a hazai vállalkozások belföldi, illetve nemzetközi versenyképességét.
A jegybankelnök emlékeztetett arra, hogy az MNB elsődleges, törvényben rögzített célja az árstabilitás biztosítása. Emellett az intézmény az értékőrzés és a pénzügyi ismeretterjesztés iránt is elkötelezett. Ennek szellemében bocsátanak ki 1968 óta rendszeresen emlékérméket a jelentős történelmi és társadalmi évfordulókhoz kapcsolódóan. A most megjelent érme a hazai gazdaság, a vállalkozói közösség és a szakmai összefogás iránti tiszteletet szimbolizálja.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kifejezetten figyelemfelhívás és értékközvetítés céljából vert érme a mindennapi készpénzforgalomban nem vesz részt. Névértéke elsősorban a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. Az emlékérmével kapcsolatos további részletek az MNB honlapján érhetők el.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Jönnek a Tisza-kormány bejelentései: nagy változás élesedik a magyar kórházakban, átalakítások kezdődnek a MÁV-nál
A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról és a betegjogok érvényesítésének reformjáról, ezzel párhuzamosan a MÁV soron kívüli mozdonyvizsgálatokat rendelt el.
Kritikus állapotba került a főváros ikonikus épülete: egy legendás magyar gyár sietett a megmentésére
Szakértelmével és korhű dokumentációkkal támogatja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. az Iparművészeti Múzeum megmentését.
Elvesztette a horvát állam ellen indított választottbírósági perét a Mol. A magyar olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több tízmillió eurós kártérítést.
A forint minden fő devizával szemben erősödött, az euró ugyanezt tette a dollárral szemben a devizapiacon.
Egymillió forintnál is nagyobb a Jászai Mari-díj összege 2026-ban. Mutatjuk, hogyan számolható ki, mekkora a Jászai Mari-díj pénzjutalom, és kik kapták 2026-ban.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde - derült ki a magyar tőzsde tájékoztatásából.
Újabb veszély fenyegeti a magyarok pénzét: Varga Mihály elárulta, mi robbanthatja be ismét az árakat
A jegybank szerint a forint árfolyama számottevően javult az elmúlt hetekben.
Gigantikus, 120 milliárdos bejelentést tett a Richter: rengetegen fognak örülni, de a legfontosabb részletre még sokat kell várni
A Richter összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet a törzsrészvények után a 2025-ös üzleti év alapján.
Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain.
Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába
Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.
Kritikus órák várnak a magyar befektetőkre: ezen a délutáni határozaton áll vagy bukik sok csúcsrészvény árfolyama
Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát.
Lerántották a leplet az erősödő forintról: egy egész ország hitte rosszul, teljesen más áll a háttérben
Az elmúlt évtizedek gazdasági tapasztalatai alapján a monetáris politikának az árstabilitás fenntartására kell fókuszálnia.
Megingott a forint, kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam: újabb csapás, vagy szárnyalás jön május legvégén?
Gyengüléssel kezdte a keddi napot a forint a nemzetközi devizapiacon
Sorsfordító döntést hozhatnak kedden a magyar jegybankban: mindenki erre figyel, rengeteg pénz forog kockán
Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely legutóbb áprilisban 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával, valamint öt új vizsgálóbizottság felállításáról szóló szavazással kezdődik az Országgyűlés keddi ülése.
Rezeg a léc: kútba eshet Magyarország legújabb olajvezetékének megépítése? Ezt találták a közbeszerzéseknél
Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzése
Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.