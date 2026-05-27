2026. május 27. szerda Hella
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. február 11.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a Johannita Rend új központjának átadóünnepségén Budapesten 2026. február 11-én.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Itt a bejelentés, máris új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni, ezért lesz különleges

Pénzcentrum
2026. május 27. 15:07

A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ötezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsátott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapításának 175. évfordulója alkalmából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varga Mihály jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a gazdaság sikeres működéséhez elengedhetetlen a szereplők közötti bizalom. Hozzátette: a jegybank és a kamara szoros együttműködése már most is kézzelfoghatóan hozzájárul az ország stabilitásához és a fenntartható növekedéshez.

Varga Mihály kiemelte, hogy az MNB vezetésének új szemléletében hangsúlyos szerepet kapnak a gyakorlati haszonnal járó partnerségek. Ezek révén a jegybank a saját működését is hatékonyabbá teszi. A két intézmény közös munkájának eredménye többek között az ország legszélesebb bázisú konjunktúrakutatása is. A kamara által közvetített tudás és a piaci visszajelzések érdemben támogatják a hazai vállalkozások belföldi, illetve nemzetközi versenyképességét.

A jegybankelnök emlékeztetett arra, hogy az MNB elsődleges, törvényben rögzített célja az árstabilitás biztosítása. Emellett az intézmény az értékőrzés és a pénzügyi ismeretterjesztés iránt is elkötelezett. Ennek szellemében bocsátanak ki 1968 óta rendszeresen emlékérméket a jelentős történelmi és társadalmi évfordulókhoz kapcsolódóan. A most megjelent érme a hazai gazdaság, a vállalkozói közösség és a szakmai összefogás iránti tiszteletet szimbolizálja.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kifejezetten figyelemfelhívás és értékközvetítés céljából vert érme a mindennapi készpénzforgalomban nem vesz részt. Névértéke elsősorban a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. Az emlékérmével kapcsolatos további részletek az MNB honlapján érhetők el.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#pénz #vállalkozás #mnb #gazdaság #emlékérme #varga mihály #pénzügyi tudatosság #vállalkozások #magyar nemzeti bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:30
15:15
15:07
15:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 26. 16:50
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. május 27. 13:47
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határát...
MEDIA1  |  2026. május 27. 12:29
Feljelentést tett Mártha Imre, mert szerinte a köztársasági elnöki rezidencia kertjéből figyelhette meg őt a Ripost
Mártha Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója feljelentést tett Ómolnár Miklós és Farkas Örs ell...
Holdblog  |  2026. május 27. 10:47
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója díjátadón. Első alk...
iO Charts  |  2026. május 27. 10:01
Rheinmetall részvény: 73 milliárd EUR-os backlog, -40% árfolyam
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Rheinmetall részvény árfolyama az elmúlt négy évben közel 2000%...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
2026. május 27.
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
2
1 hete
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
3
7 napja
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
4
1 hete
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
5
1 hete
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 15:45
Sosem pukkad ki az AI-lufi? Csillagászati összegről döntött az NVIDIA elnöke
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 15:30
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
Agrárszektor  |  2026. május 27. 15:27
Ezt sokaknak jelentenie kell az Államkincstárnak: vigyázz, téged is érinthet