Itt a bejelentés, máris új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni, ezért lesz különleges

A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ötezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsátott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapításának 175. évfordulója alkalmából.

Varga Mihály jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a gazdaság sikeres működéséhez elengedhetetlen a szereplők közötti bizalom. Hozzátette: a jegybank és a kamara szoros együttműködése már most is kézzelfoghatóan hozzájárul az ország stabilitásához és a fenntartható növekedéshez.

Varga Mihály kiemelte, hogy az MNB vezetésének új szemléletében hangsúlyos szerepet kapnak a gyakorlati haszonnal járó partnerségek. Ezek révén a jegybank a saját működését is hatékonyabbá teszi. A két intézmény közös munkájának eredménye többek között az ország legszélesebb bázisú konjunktúrakutatása is. A kamara által közvetített tudás és a piaci visszajelzések érdemben támogatják a hazai vállalkozások belföldi, illetve nemzetközi versenyképességét.

A jegybankelnök emlékeztetett arra, hogy az MNB elsődleges, törvényben rögzített célja az árstabilitás biztosítása. Emellett az intézmény az értékőrzés és a pénzügyi ismeretterjesztés iránt is elkötelezett. Ennek szellemében bocsátanak ki 1968 óta rendszeresen emlékérméket a jelentős történelmi és társadalmi évfordulókhoz kapcsolódóan. A most megjelent érme a hazai gazdaság, a vállalkozói közösség és a szakmai összefogás iránti tiszteletet szimbolizálja.

A kifejezetten figyelemfelhívás és értékközvetítés céljából vert érme a mindennapi készpénzforgalomban nem vesz részt. Névértéke elsősorban a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. Az emlékérmével kapcsolatos további részletek az MNB honlapján érhetők el.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.