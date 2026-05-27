Közelkép néhány magyarországi forintbankjegyről.
Gazdaság

Újabb fordulat a devizapiacon: ritkán látott csúcsra ért a forint, rengetegen dörzsölhetik a tenyerüket

Pénzcentrum
2026. május 27. 16:25

Szerdán több mint kéthetes csúcsra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben. A hazai fizetőeszköz lendületét az sem törte meg, hogy a Magyar Nemzeti Bank kilátásba helyezett egy esetleges júniusi kamatcsökkentést. Eközben a nemzetközi piacokon a formálódó amerikai-iráni megállapodás híre is kedvező befektetői hangulatot teremtett. 

Kora délutánra a hazai deviza euróval szembeni árfolyama 355 alá, egészen a 354,7-es szintig erősödött. A dollár jegyzése ezzel párhuzamosan 305 forint alá süllyedt. Utoljára május közepén volt példa ilyen kedvező árfolyamra. A forint ráadásul hajszál híján sokéves csúcsot is döntött a közös európai valutával szemben.

A forint jó teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi kommunikációja már egyértelműen a kamatcsökkentés lehetőségét vetítette előre. Piaci elemzők szerint a jegybank a korábbiaknál lazább monetáris politikai hangnemet ütött meg. Ha a külső inflációs kockázatok mérséklődnek, és a kedvező hazai folyamatok tartósak maradnak, már a júniusi ülésen komolyan szóba kerülhet az alapkamat csökkentése. Ezen hazai folyamatok közé tartozik a csökkenő országkockázati prémium és maga az erős forint is.

A jegybanki jelzések hatására a magyar állampapírok hozama egyetlen nap alatt minden futamidőn esett. A rövidebb, 3-12 hónapos diszkont kincstárjegyeknél, valamint az ötéves lejáratú államkötvényeknél 4-6 bázispontos mérséklődés volt tapasztalható. A hosszabb, 10-20 éves papírok esetében a hozamok már 8-10 bázisponttal csökkentek.

A hazai események mellett a nemzetközi hírek, kiemelten a közel-keleti fejlemények is támogatták a piaci mozgásokat. Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán megkapta az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozat nem hivatalos tervezetét. Az iráni atomprogrammal és a szankciókkal kapcsolatos részletkérdések miatt a végleges megállapodás még várat magára. Ugyanakkor már a diplomáciai közeledés híre is elegendő volt ahhoz, hogy érdemben javítsa a devizapiaci hangulatot.

Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
#forint #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #hozam #kamatcsökkentés #magyar nemzeti bank #monetáris politika #devizaárfolyamok #állampapír hozamok

Alkusz
(bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független

