Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 355,55 forintról 354,08 forintra csökkent 18 órakor, napközben 353,96 forint és 356,17 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 388,66 forintról 387,46 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 306,90 forintról 303,96 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1591 dollárról 1,1649 dollárra változott.

