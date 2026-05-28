Hiába jött a jó hír a Közel-Keletről, ezt nem tette zsebre a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 377,13 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel 131 452,70 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 20,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a BUX délutáni emelkedését külső hatásokkal magyarázta, az Egyesült Államokból ugyanis megint olyan híreket kaptak a befektetők, hogy közel lehet az iráni konfliktus lezárása. A növekedés a BÉT-en nem bizonyult tartósnak, zárásra vissza is állt a csökkenés. A vezető részvények közül csak a Magyar Telekom tartotta meg a lendületét, a Mol az olaj világpiaci árának emelkedése miatt erősödhetett - tette hozzá Czibere Ákos.

A Mol 34 forinttal, 0,91 százalékkal 3784 forintra erősödött 1,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 0,86 százalékkal 40 460 forintra csökkent, forgalmuk 11,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 1 százalékkal 2626 forintra nőtt, forgalma 2,4 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,8 százalékkal 12 350 forintra esett, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9171,12 ponton zárt csütörtökön, ez 46,81 pontos, 0,51 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.

