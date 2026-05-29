Rangos szakmai díjat nyert kollégánk, Gosztola Judit

Gosztola Judit, a Pénzcentrum újságíró-szerkesztője nyerte a Provident társadalmi érzékenységre fókuszáló sajtópályázatának havi díját. Az elismert cikk azt mutatta be, hogyan sodorhatja az eladósodottság emberek százezreit a szürke- vagy feketefoglalkoztatás felé Magyarországon.

A Provident Pénzügyi Zrt. társadalmi érzékenységre fókuszáló sajtópályázatának március havi nyertese lett Gosztola Judit, a Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrum újságíró-szerkesztője. A "Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni" címmel márciusban megjelent cikk azt a súlyos társadalmi jelenséget mutatta be, hogy Magyarországon rengeteg eladósodott ember kerülhet olyan helyzetbe, amely gyakorlatilag kiszorítja őket a legális munkaerőpiacról.

A pályázat célja, hogy elismerje azokat az újságírói munkákat, amelyek hitelesen és érzékenyen mutatják be a hátrányos helyzetű, gyakran láthatatlan társadalmi csoportok mindennapjait és kihívásait. Gosztola Judit a díjat megköszönve kiemelte: "Mindig fontosak voltak számomra azok a történetek, amelyek a mélyben meghúzódó társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet."

Hiszek a lassú, építkező újságírásban, abban, hogy a jó kérdések és az értő figyelem ma fontosabbak, mint valaha. Az elmúlt hónapokban egy olyan társadalmi réteg helyzete rajzolódott ki előttem, amelyről ritkán beszélünk nyíltan, pedig emberek tízezreit érinti. Ez a díj számomra megerősítés abban, hogy érdemes kitartóan foglalkozni ezekkel a témákkal, mert valóban eljutnak az emberekhez

– adott hangot szakmai és társadalmi elkötelezettségének Gosztola Judit. Judit díjnyertes írását itt tudod elolvasni:

Nagy Bálint, a Pénzcentrum lapigazgatója, Judit kiváló szakmai munkáját és a teljes szerkesztőség elhivatottságát kiemelve hozzátette: "A Pénzcentrumnál mindig fontosnak tartottuk, hogy ne csak a számokról és gazdasági folyamatokról írjunk, hanem azokról az emberekről is, akiket ezek a helyzetek a mindennapokban érintenek."

Hiszünk abban, hogy az edukáció része az is, hogy közérthetően, őszintén és érzékenyen mutassunk be olyan társadalmi problémákat, amelyek mellett sokszor könnyű elsétálni. Külön öröm számunkra, hogy Judit munkája egy olyan témára irányította rá a figyelmet, amely rengeteg magyar család életére van hatással, mégis ritkán beszélünk róla nyíltan

– fogalmazott az elismerés kapcsán Nagy Bálint.

Gratulálunk, Judit!

(Címlapkép: Berecz Valter)