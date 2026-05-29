2026. május 29. péntek Magdolna
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gosztola Judit - Fotó: Berecz Valter
HRCENTRUM

Rangos szakmai díjat nyert kollégánk, Gosztola Judit

Pénzcentrum
2026. május 29. 13:29

Gosztola Judit, a Pénzcentrum újságíró-szerkesztője nyerte a Provident társadalmi érzékenységre fókuszáló sajtópályázatának havi díját. Az elismert cikk azt mutatta be, hogyan sodorhatja az eladósodottság emberek százezreit a szürke- vagy feketefoglalkoztatás felé Magyarországon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Provident Pénzügyi Zrt. társadalmi érzékenységre fókuszáló sajtópályázatának március havi nyertese lett Gosztola Judit, a Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrum újságíró-szerkesztője. A "Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni" címmel márciusban megjelent cikk azt a súlyos társadalmi jelenséget mutatta be, hogy Magyarországon rengeteg eladósodott ember kerülhet olyan helyzetbe, amely gyakorlatilag kiszorítja őket a legális munkaerőpiacról.

A pályázat célja, hogy elismerje azokat az újságírói munkákat, amelyek hitelesen és érzékenyen mutatják be a hátrányos helyzetű, gyakran láthatatlan társadalmi csoportok mindennapjait és kihívásait. Gosztola Judit a díjat megköszönve kiemelte: "Mindig fontosak voltak számomra azok a történetek, amelyek a mélyben meghúzódó társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet."

Hiszek a lassú, építkező újságírásban, abban, hogy a jó kérdések és az értő figyelem ma fontosabbak, mint valaha. Az elmúlt hónapokban egy olyan társadalmi réteg helyzete rajzolódott ki előttem, amelyről ritkán beszélünk nyíltan, pedig emberek tízezreit érinti. Ez a díj számomra megerősítés abban, hogy érdemes kitartóan foglalkozni ezekkel a témákkal, mert valóban eljutnak az emberekhez

– adott hangot szakmai és társadalmi elkötelezettségének Gosztola Judit. Judit díjnyertes írását itt tudod elolvasni:

Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
Létezik itthon egy masszív tömeg, akik ugyan dolgoznának, szükség is lenne rájuk, mégsem jelennek meg a piacon

Nagy Bálint, a Pénzcentrum lapigazgatója, Judit kiváló szakmai munkáját és a teljes szerkesztőség elhivatottságát kiemelve hozzátette: "A Pénzcentrumnál mindig fontosnak tartottuk, hogy ne csak a számokról és gazdasági folyamatokról írjunk, hanem azokról az emberekről is, akiket ezek a helyzetek a mindennapokban érintenek."

Hiszünk abban, hogy az edukáció része az is, hogy közérthetően, őszintén és érzékenyen mutassunk be olyan társadalmi problémákat, amelyek mellett sokszor könnyű elsétálni. Külön öröm számunkra, hogy Judit munkája egy olyan témára irányította rá a figyelmet, amely rengeteg magyar család életére van hatással, mégis ritkán beszélünk róla nyíltan

– fogalmazott az elismerés kapcsán Nagy Bálint.

Gratulálunk, Judit!

(Címlapkép: Berecz Valter)
#hrcentrum #pénzcentrum.hu #szegénység #provident #magyarország #munka #munkavállaló #díj #munkavállalás #megélhetés #társadalom #társadalmi mobilitás #társadalmi egyenlőtlenségek #társadalmi felelősségvállalás magyarországon #társadalmi kirekesztés #társadalmi felelősségvállalás #2026 #társadalmi egyenlőtlenség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:43
13:29
13:23
13:02
12:44
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 29.
Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk
2026. május 29.
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
2 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
1 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 13:23
Egyre nehezebb megfékezni az ebolajárványt Kongóban: itt az újabb világjárvány?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 13:02
Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk
Agrárszektor  |  2026. május 29. 13:31
Így pusztul ki a kerted napok alatt: hiába locsolsz, ha ezt elfelejted