Bár 2026 első negyedévében tovább nőtt az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma, a kezelt vagyon stagnálása miatt az egy főre jutó átlagos megtakarítás enyhén csökkent.
Rangos szakmai díjat nyert kollégánk, Gosztola Judit
Gosztola Judit, a Pénzcentrum újságíró-szerkesztője nyerte a Provident társadalmi érzékenységre fókuszáló sajtópályázatának havi díját. Az elismert cikk azt mutatta be, hogyan sodorhatja az eladósodottság emberek százezreit a szürke- vagy feketefoglalkoztatás felé Magyarországon.
A Provident Pénzügyi Zrt. társadalmi érzékenységre fókuszáló sajtópályázatának március havi nyertese lett Gosztola Judit, a Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrum újságíró-szerkesztője. A "Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni" címmel márciusban megjelent cikk azt a súlyos társadalmi jelenséget mutatta be, hogy Magyarországon rengeteg eladósodott ember kerülhet olyan helyzetbe, amely gyakorlatilag kiszorítja őket a legális munkaerőpiacról.
A pályázat célja, hogy elismerje azokat az újságírói munkákat, amelyek hitelesen és érzékenyen mutatják be a hátrányos helyzetű, gyakran láthatatlan társadalmi csoportok mindennapjait és kihívásait. Gosztola Judit a díjat megköszönve kiemelte: "Mindig fontosak voltak számomra azok a történetek, amelyek a mélyben meghúzódó társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet."
Hiszek a lassú, építkező újságírásban, abban, hogy a jó kérdések és az értő figyelem ma fontosabbak, mint valaha. Az elmúlt hónapokban egy olyan társadalmi réteg helyzete rajzolódott ki előttem, amelyről ritkán beszélünk nyíltan, pedig emberek tízezreit érinti. Ez a díj számomra megerősítés abban, hogy érdemes kitartóan foglalkozni ezekkel a témákkal, mert valóban eljutnak az emberekhez
– adott hangot szakmai és társadalmi elkötelezettségének Gosztola Judit. Judit díjnyertes írását itt tudod elolvasni:
Nagy Bálint, a Pénzcentrum lapigazgatója, Judit kiváló szakmai munkáját és a teljes szerkesztőség elhivatottságát kiemelve hozzátette: "A Pénzcentrumnál mindig fontosnak tartottuk, hogy ne csak a számokról és gazdasági folyamatokról írjunk, hanem azokról az emberekről is, akiket ezek a helyzetek a mindennapokban érintenek."
Hiszünk abban, hogy az edukáció része az is, hogy közérthetően, őszintén és érzékenyen mutassunk be olyan társadalmi problémákat, amelyek mellett sokszor könnyű elsétálni. Külön öröm számunkra, hogy Judit munkája egy olyan témára irányította rá a figyelmet, amely rengeteg magyar család életére van hatással, mégis ritkán beszélünk róla nyíltan
– fogalmazott az elismerés kapcsán Nagy Bálint.
Gratulálunk, Judit!
(Címlapkép: Berecz Valter)
Ez az intézkedés komoly bérfeszültséget okozhat, különösen az ötezer lakos alatti kistelepüléseken.
Itt a tervezet, majdnem felére vágják a parlamenti képviselők fizetését: rengeteg kedvezménytől esnek el a politikusok
Az új törvény alapján egy országgyűlési képviselő havi bruttó alaptiszteletdíja 1,269 millió forintra esne vissza.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
A nehézgépkezelő szakma iránti érdeklődés egyre nő, ami nem véletlen.
Az új munkahely megtalálása egyre több időt emészt fel.
Előkerültek a mesterséges intelligencia legújabb vesztesei: óriás bajban vannak azok, akik ilyen munkakörben dolgoznak
A mesterséges intelligencia leginkább azért jelent fenyegetést a nagy tanácsadó cégekre, mert éppen a legfőbb versenyelőnyüket, a méretgazdaságosságot kezdi ki.
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe a munkahelyeken 2026-ban
2026 nyaráig kellene a tagállamoknak átültetniük saját jogrendjükbe az Európai Unió bértranszparencia-irányelvét.
Hiába a kiemelkedő fizetés, teljesen kiürült ez a régió: lassan nem marad, aki elvégezze a munkát ezeknél a cégeknél
Győr-Moson-Sopron vármegyében szinte teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőkínálat pedig rohamosan szűkül, emiatt a hagyományos toborzási módszerek mára elégtelenné váltak.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
A legfrissebb OECD‑adatok alapján továbbra is kettős kép rajzolódik ki a fejlett országok munkaerőpiacáról:
650 ezres fizetéssel vadásznak szakácsot balatoni étteremben: kiderült, mennyit kell dolgozni naponta
A tihanyi vitorláskikötő közvetlen vízpartjára keres szakácsot egy hazai vendéglátócég, elég jó a fizetés.
A munkahelyi biztonság az anyagiaknál kezdődik, és a közegnél folytatódik - ez derült ki egy friss kutatásból. Ám ez nem mindenhol alapvetés.
Magyarországon legalább 150-250 ezer álláshely maradt részben vagy teljesen betöltetlen tavaly, ebből tartósan üres maradhat 65 ezer munkakör.
Hidegzuhany a külföldön dolgozó magyarok számára: aggasztó adatok érkeztek a kedvenc célországból, egyre többen kerülnek bajba
A téli szezon lecsengésével a várakozásoknak megfelelően több mint hatezerrel csökkent az Ausztriában dolgozó magyarok száma áprilisban.
Áll a bál a budapesti taxisok körül: akkora tarifaemelést akarnak, mint a ház - melyik utas fogja ezt még kifizetni?
Jelentős, 27 százalékos taxitarifa-emelésről tárgyal a főváros, amely június 30-tól léphetne életbe Budapesten.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
A vagyonadó bevezetése rengeteg kérdést vet fel az adószakértő szerint, de a kata visszahozása sem lenne problémamentes.
Kifakadtak a rendvédelmi dolgozók: tömegesen keresik a másodállásokat, lehetetlen megélni a rendőri fizetésből
A hivatalos kommunikáció szerint a rendőrség állományának feltöltöttsége közel százszázalékos.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
A burkoló szakma azon kevés területek közé tartozik, amelyeket a mesterséges intelligencia várhatóan még jó hosszú ideig nem tud kiváltani.
A nyári szezon közeledtével ismét élénkül a diákmunka-piac, idén az átlagos diákmunka-órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak.
Négyszázezer rejtett dolgozót találtak Magyarországon: ők menthetik meg a hazai munkaerőpiacot a vendégmunkás-stop után
Egy friss jelentés szerint a munkaképes magyarok ötöde nyitott lenne a rugalmas, műszakalapú foglalkoztatásra.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.