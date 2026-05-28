Óriási bajba kerülhetnek a magyar gazdák a nyáron: nagy kérdés, lesz-e, aki elvégezze a munkát

Miközben a hazai gazdálkodók már a nyári betakarításra készülnek, egyre élesebben rajzolódik ki a mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívása: ki fogja elvégezni a szezonális munkákat. A WHC Csoport idei körképe szerint a gyümölcsszedéstől a konzervipari válogatásig továbbra is jelentős az igény az időszakos munkaerőre, ugyanakkor a munkáltatók előtt továbbra sem ismeretes, hogy a harmadik országbeli munkavállalókra milyen szabályozás fog vonatkozni június 1-től.

A munkaerőhiány nemcsak a mezőgazdasági vállalkozások működését befolyásolja, hanem közvetlenül hat a termelés hatékonyságára és a szezon gazdasági eredményeire is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több cég ismeri fel, hogy az idénymunka megszervezése ma már nem pusztán operatív feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés, így a bérezés is ennek megfelelően alakul.

A 2026-os szezonban az órabérek a minimálbérhez igazodó szintektől egészen bruttó 2 200 forintig terjedhetnek, miközben régiónként jelentős eltérések figyelhetők meg. A diákok elsősorban Szeged és Debrecen környékén mutatnak nagyobb nyitottságot az ilyen jellegű munkák iránt, különösen akkor, ha az utazás és a szállás is megoldott. A feladatok között a gyümölcsszedés, a kukoricabetakarítás, a konzervgyári válogatás, a minőség-ellenőrzés, az adatrögzítés és az üvegházi kisegítő munkák a leggyakoribbak.

A kukoricabetakarítás különösen jól mutatja, hogy a szezonális munkák bérezése ma már versenyképes alternatívát kínálhat. A válogatási csoportvezetők és a szárítós segédek havi 420–440 ezer forintos bruttó keresetre számíthatnak, míg a laboros és gépkezelő pozíciókra jellemzően bruttó 350–395 ezer forint közötti fizetést kínálnak. Az egyszerűbb munkakörök – például a válogatók, kamratöltők vagy garatosok – esetében a havi bér tipikusan 320 ezer forint körül alakul.

A nyugdíjas munkavállalók szerepe szintén felértékelődött az elmúlt években. Számukra a szezonális munka nemcsak kiegészítő jövedelmet, hanem aktív életformát és közösségi élményt is jelent. A munkáltatók különösen nagyra értékelik a lojalitásukat, a megbízhatóságukat és azt a tapasztalatot, amellyel sokszor gyorsabban és nagyobb precizitással végzik el a rájuk bízott feladatokat.

A mezőgazdaságban különösen igaz, hogy azok a cégek lehetnek sikeresek, amelyek már a szezon előtt kiépítik saját tartalékos adatbázisukat, és időben megszólítják a korábban jól teljesítő munkavállalókat. A szektorban viszont jelenleg az is kérdéses, hogy pótolni kell-e a vendégmunkásokat és ha igen, pontosan kikkel. Az elmúlt napokban a kormányszóvivői tájékoztatón is elhangzott, hogy az agrárium erőteljesen kitett a harmadik országbeli munkavállalók jelenlétének, így az esetleges moratórium különösen nagy gondot okozhat a szezon indulásával.