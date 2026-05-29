Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra ×

A miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt az elmúlt napokban, többek között hatezer milliárd forintos uniós támogatás sorsáról - mint most kiderült, ezt Magyarország most több év után visszakapja.

Brüsszelben tartott közös sajtótájékoztatót Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Előbb utóbbi kért szót, melyben a Bizottság elnöke elmondta: Magyarország jelezte csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, amely például a korrupció visszaszorításában is jelentős mérföldkő.

Ursula von der Leyen azt is elmondta: a beruházások kapcsán közösen dolgoztak a magyar és az EU-s szakemberek, többek között az energiaiparban is. Az elnök bejelentette: ehhez biztosítják azt a tízmillió eurót, melyet korábban befagyasztottak. A kohéziós alapokból négymilliárdot szabadítanak fel.

Az EB elnöke arra is kitért: a magyar diákok, egyetemek már a jövő tanévtől újra részt vehetnek majd az Erasmus-programban is.

Magyar Péter kormányfő kifejezte köszönetét Ursula von der Leyennek, és történelminek nevezte a megállapodást. Mint fogalmaztak: készek arra, hogy Brüsszellel együtt dolgozzanak a továbbiakban.

A miniszterelnök megerősítette: 16,4 milliárd euró, vagyis 6 000 milliárd forint uniós támogatás érkezik vissza Magyarországra, ez a jelenlegi éves magyar költségvetés tizenhárom százaléka.

Magyar Péter elmondta, hogy kemény tárgyalások folytak erről az összegről, "minden egyes eurócentért meg kellett küzdeni", de természetesen változásokra tett ígéretet a magyar kormány.

Több milliárd eurót el lehet ebből számolni olyan projektekre, amik már megvalósultak, vagy még erre a pénzre vártak: a felszabaduló összegből újabb beruházásokat lehet eszközölni. Megy továbbá pénzt az elektromos hálózatok fejlesztésére, tárolókapacitások bővítésére és komoly pénzek jutnak majd a napelem-telepek bővítésére is. Új vasúti szerelvények, többek között HÉV-szerelvények beszerzésére is jut majd pénz.

A miniszterelnök megerősítette az EB elnökének szavait arról, hogy Magyarország csatlakozni kíván az Európai Ügyészséghez, és komoly korrupcióellenes harcot vállaltak ezért. Emellett azt is bejelentette, hogy teljesen újraírják a vagyonnyilatkozatok rendszerét; a jogszabálytervezet már el készült, és aki vagyonnyilatkozatában szándékosan valótlan adatot tüntet fel, két évig terjedő börtönt kaphat.

címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert