2026. május 27. szerda Hella
33 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nő túlterheltnek érzi magát, miközben a kiadásokat számolja és a számlákat nézi át az otthoni íróasztalánál
Gazdaság

Csendben lejárt egy fontos határidő: kíméletlen áremelési hullám zúdul a magyarokra júliustól

Pénzcentrum
2026. május 27. 10:32

Több szektorban is áremelési hullám indul júliustól, miután lejár az áremelési moratórium: a távközlési cégek és a bankok többsége 4,4 százalékos díjemelést eszközöl, egyes pénzintézetek azonban a tavaly elmaradt drágítást is most érvényesítik. A kiskereskedelmi árrésszabályozás kivezetéséről egyeztetéseket kezdtek a piaci szereplőkkel, hogy elkerüljék az élelmiszerek hirtelen drágulását - írta a Népszava.

Júliusban véget ér a távközlési és pénzügyi szolgáltatók áremelési moratóriuma. Ezt a lépést korábban önkéntesnek nevezték, valójában azonban még az Orbán-kormány nyomására vállalták a cégek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hazai szabályozás jelenleg lehetővé teszi a szolgáltatók számára a visszatekintő inflációkövető díjkorrekciót. A jegybank korábban többször is jelezte, hogy ez a gyakorlat nem szerencsés az inflációra amúgy is érzékeny szolgáltatási szektorban. Ennek ellenére a vonatkozó árazási gyakorlat szabályozása végül elmaradt.

A három nagy hazai távközlési szolgáltató – a Magyar Telekom, a Yettel és a One – egységesen 4,4 százalékkal emeli az árait, ami megegyezik a tavalyi éves infláció mértékével.

A bankszektorban is hasonló lépésekre lehet számítani. Itt az is egyértelműen megmutatkozik, hogy a díjemelési moratóriumnak alig volt valós hozadéka, mivel több szereplő a tavaly elmaradt emelést is most hárítja át az ügyfelekre. A CIB Bank például nyolc százalékkal emeli a díjait, amellyel egyben érvényesíti az idén esedékes 4,4, valamint a tavalyi 3,7 százalékos díjkorrekciót is. A piacvezető OTP átlagosan 4 százalék körüli áremelésre készül. Az MBH Bank várhatóan augusztustól módosítja a kondíciós listáit.

Ezzel szemben a közepes méretű hitelintézetek közül az Erste, az UniCredit és a Raiffeisen megelégszik a 4,4 százalékos emeléssel, vagyis a tavaly elmaradt drágítást ők átvállalták. A banki díjak emelkedése a számlavezetéstől kezdve a kártyadíjakon át az utalásokig szinte mindent érint. Az utalási költségek azonban a Qvik-rendszer használatával elkerülhetők.

Kapcsolódó cikkeink:

A korábbi kormány a választásokhoz közeledve több más árkorlátozó intézkedést is bevezetett, ilyen volt például az üzemanyag-árstop és a kiskereskedelmi árrésszabályozás. Bár a maximált árak miatt egy idő után nem éri meg üzemanyagot importálni, ami ellátásbiztonsági kockázatokat hordoz magában, a Magyar Péter vezette új kormány egyelőre fenntartja a hatósági árakat.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A miniszterelnök a döntést a magas, száz dollár körüli világpiaci olajárral indokolta. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy az intézkedés hosszú távon nem fenntartható. A lépés miatt egyelőre bizonytalanná vált az üzemanyagok jövedéki adójának korábban júliusra halasztott emelése is.

A kabinet hasonlóan óvatosan kezeli a kiskereskedelmi árrésszabályozás kérdését is. Bár az utóbbi időszakban erősödő forint némileg mérsékelte az importált élelmiszerek árát, a korlátozás azonnali kivezetése az elemzők szerint 5-10 százalékos drágulást hozhatna a boltokban. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a hirtelen ársokk elkerülése érdekében a kivezetésről folyamatosan egyeztetnek a piaci szereplőkkel.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#kormány #magyar telekom #drágulás #áremelés #infláció #gazdaság #ár #bankok #számlák #üzemanyagár #élelmiszerárak #árdrágulás #árstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:00
10:44
10:32
10:24
10:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 26. 16:50
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 27. 10:47
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója díjátadón. Első alk...
iO Charts  |  2026. május 27. 10:01
Rheinmetall részvény: 73 milliárd EUR-os backlog, -40% árfolyam
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Rheinmetall részvény árfolyama az elmúlt négy évben közel 2000%...
MEDIA1  |  2026. május 27. 09:07
Gönczi Gábor utódja egy volt ATV-s lehet, Marsi Anikót az Exatlon arca válthatja a TV2-nél
A Blikk szerint Gajdos Tamás és Szedmák Zita lehet a TV2 új hírműsorának két műsorvezetője. A csator...
Bankmonitor  |  2026. május 26. 16:27
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacso...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
2
1 hete
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
3
7 napja
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
4
7 napja
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
5
1 hete
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Automatikus folyószámla hitel
bankszámlához kapcsolódó hitel, amely a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költségekre, a következő befizetés és jóváírás ezt a hitelt törleszti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 10:24
Jönnek a Tisza-kormány bejelentései: nagy változás élesedik a magyar kórházakban, átalakítások kezdődnek a MÁV-nál
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 10:02
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
Agrárszektor  |  2026. május 27. 10:31
Napelemek a termőföldeken: zseniális ötlet vagy felesleges kísérlet?