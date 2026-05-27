Csendben lejárt egy fontos határidő: kíméletlen áremelési hullám zúdul a magyarokra júliustól

Több szektorban is áremelési hullám indul júliustól, miután lejár az áremelési moratórium: a távközlési cégek és a bankok többsége 4,4 százalékos díjemelést eszközöl, egyes pénzintézetek azonban a tavaly elmaradt drágítást is most érvényesítik. A kiskereskedelmi árrésszabályozás kivezetéséről egyeztetéseket kezdtek a piaci szereplőkkel, hogy elkerüljék az élelmiszerek hirtelen drágulását - írta a Népszava.

Júliusban véget ér a távközlési és pénzügyi szolgáltatók áremelési moratóriuma. Ezt a lépést korábban önkéntesnek nevezték, valójában azonban még az Orbán-kormány nyomására vállalták a cégek.

A hazai szabályozás jelenleg lehetővé teszi a szolgáltatók számára a visszatekintő inflációkövető díjkorrekciót. A jegybank korábban többször is jelezte, hogy ez a gyakorlat nem szerencsés az inflációra amúgy is érzékeny szolgáltatási szektorban. Ennek ellenére a vonatkozó árazási gyakorlat szabályozása végül elmaradt.

A három nagy hazai távközlési szolgáltató – a Magyar Telekom, a Yettel és a One – egységesen 4,4 százalékkal emeli az árait, ami megegyezik a tavalyi éves infláció mértékével.

A bankszektorban is hasonló lépésekre lehet számítani. Itt az is egyértelműen megmutatkozik, hogy a díjemelési moratóriumnak alig volt valós hozadéka, mivel több szereplő a tavaly elmaradt emelést is most hárítja át az ügyfelekre. A CIB Bank például nyolc százalékkal emeli a díjait, amellyel egyben érvényesíti az idén esedékes 4,4, valamint a tavalyi 3,7 százalékos díjkorrekciót is. A piacvezető OTP átlagosan 4 százalék körüli áremelésre készül. Az MBH Bank várhatóan augusztustól módosítja a kondíciós listáit.

Ezzel szemben a közepes méretű hitelintézetek közül az Erste, az UniCredit és a Raiffeisen megelégszik a 4,4 százalékos emeléssel, vagyis a tavaly elmaradt drágítást ők átvállalták. A banki díjak emelkedése a számlavezetéstől kezdve a kártyadíjakon át az utalásokig szinte mindent érint. Az utalási költségek azonban a Qvik-rendszer használatával elkerülhetők.

A korábbi kormány a választásokhoz közeledve több más árkorlátozó intézkedést is bevezetett, ilyen volt például az üzemanyag-árstop és a kiskereskedelmi árrésszabályozás. Bár a maximált árak miatt egy idő után nem éri meg üzemanyagot importálni, ami ellátásbiztonsági kockázatokat hordoz magában, a Magyar Péter vezette új kormány egyelőre fenntartja a hatósági árakat.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A miniszterelnök a döntést a magas, száz dollár körüli világpiaci olajárral indokolta. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy az intézkedés hosszú távon nem fenntartható. A lépés miatt egyelőre bizonytalanná vált az üzemanyagok jövedéki adójának korábban júliusra halasztott emelése is.

A kabinet hasonlóan óvatosan kezeli a kiskereskedelmi árrésszabályozás kérdését is. Bár az utóbbi időszakban erősödő forint némileg mérsékelte az importált élelmiszerek árát, a korlátozás azonnali kivezetése az elemzők szerint 5-10 százalékos drágulást hozhatna a boltokban. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a hirtelen ársokk elkerülése érdekében a kivezetésről folyamatosan egyeztetnek a piaci szereplőkkel.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.