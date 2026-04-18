Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,78 milliárd forint talált gazdára.
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
Már indul a visszaszámlálás: a rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt. nagynyertes-vonalán, különben elveszíti a több mint 6,78 milliárd forintos nyereményt.
Már ketyeg az óra annak a szerencsés játékosnak, aki elvitte minden idők legnagyobb Ötöslottó-főnyereményét: a szabályok szerint a nyertesnek 90 napja van jelentkezni a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Mivel a sorsolást 2026. április 18-án tartották,
jelentkezési határidő pontosan 2026. július 17. (péntek) - eddig kell érvényesíteni a nyereményt.
A folyamat első lépése, hogy a nyertes felvegye a kapcsolatot a társasággal a kifejezetten erre a célra fenntartott úgynevezett nagynyertes-vonalon. Ezt követően egyeztetik a személyes ügyintézés részleteit, amelyre már nem egy hagyományos lottózóban, hanem a társáság központjában.
A jelentkezéshez elengedhetetlen a nyertes szelvény bemutatása, amely igazolja a jogosultságot. A társaság részletes ellenőrzést végez, megvizsgálja a szelvény érvényességét és biztonsági elemeit, majd azonosítja a nyertest is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A nyereményt nem készpénzben adják át: a több milliárd forintos összeget banki átutalással fizetik ki, az ehhez szükséges egyeztetések után - csak magyarországi bankszámlára utalnak. A folyamat során a nyertes igénybe vehet pénzügyi és jogi tanácsadást is, amit a társaság biztosít a nagynyertesek számára.
Fontos, hogy ha a nyertes a 2026. július 17-i határidőig nem jelentkezik, elveszíti a jogosultságát a rekordösszegre, amely így visszakerül a játék nyereményalapjába.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.