Szombathely, Magyarország - 2022. június 1.: Magyarország legnagyobb szerencsejáték szolgáltatójának, a Lottozo Szerencsejatek Zrt. üzlethelyisége.
Szórakozás

Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra

Pénzcentrum
2026. április 18. 20:02

Már indul a visszaszámlálás: a rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt. nagynyertes-vonalán, különben elveszíti a több mint 6,78 milliárd forintos nyereményt.

Már ketyeg az óra annak a szerencsés játékosnak, aki elvitte minden idők legnagyobb Ötöslottó-főnyereményét: a szabályok szerint a nyertesnek 90 napja van jelentkezni a Szerencsejáték Zrt.-nél.

Mivel a sorsolást 2026. április 18-án tartották, 

jelentkezési határidő pontosan 2026. július 17. (péntek) - eddig kell érvényesíteni a nyereményt.

A folyamat első lépése, hogy a nyertes felvegye a kapcsolatot a társasággal a kifejezetten erre a célra fenntartott úgynevezett nagynyertes-vonalon. Ezt követően egyeztetik a személyes ügyintézés részleteit, amelyre már nem egy hagyományos lottózóban, hanem a társáság központjában.

Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.

A jelentkezéshez elengedhetetlen a nyertes szelvény bemutatása, amely igazolja a jogosultságot. A társaság részletes ellenőrzést végez, megvizsgálja a szelvény érvényességét és biztonsági elemeit, majd azonosítja a nyertest is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyereményt nem készpénzben adják át: a több milliárd forintos összeget banki átutalással fizetik ki, az ehhez szükséges egyeztetések után - csak magyarországi bankszámlára utalnak. A folyamat során a nyertes igénybe vehet pénzügyi és jogi tanácsadást is, amit a társaság biztosít a nagynyertesek számára.

Fontos, hogy ha a nyertes a 2026. július 17-i határidőig nem jelentkezik, elveszíti a jogosultságát a rekordösszegre, amely így visszakerül a játék nyereményalapjába.

#pénz #bankszámla #lottó #nyeremény #Ötöslottó #szerencsejáték #határidő #átutalás #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #szerencsejáték zrt #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?

