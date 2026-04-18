Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra

Már indul a visszaszámlálás: a rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt. nagynyertes-vonalán, különben elveszíti a több mint 6,78 milliárd forintos nyereményt.

Már ketyeg az óra annak a szerencsés játékosnak, aki elvitte minden idők legnagyobb Ötöslottó-főnyereményét: a szabályok szerint a nyertesnek 90 napja van jelentkezni a Szerencsejáték Zrt.-nél.

Mivel a sorsolást 2026. április 18-án tartották,

jelentkezési határidő pontosan 2026. július 17. (péntek) - eddig kell érvényesíteni a nyereményt.

A folyamat első lépése, hogy a nyertes felvegye a kapcsolatot a társasággal a kifejezetten erre a célra fenntartott úgynevezett nagynyertes-vonalon. Ezt követően egyeztetik a személyes ügyintézés részleteit, amelyre már nem egy hagyományos lottózóban, hanem a társáság központjában.

A jelentkezéshez elengedhetetlen a nyertes szelvény bemutatása, amely igazolja a jogosultságot. A társaság részletes ellenőrzést végez, megvizsgálja a szelvény érvényességét és biztonsági elemeit, majd azonosítja a nyertest is.

A nyereményt nem készpénzben adják át: a több milliárd forintos összeget banki átutalással fizetik ki, az ehhez szükséges egyeztetések után - csak magyarországi bankszámlára utalnak. A folyamat során a nyertes igénybe vehet pénzügyi és jogi tanácsadást is, amit a társaság biztosít a nagynyertesek számára.

Fontos, hogy ha a nyertes a 2026. július 17-i határidőig nem jelentkezik, elveszíti a jogosultságát a rekordösszegre, amely így visszakerül a játék nyereményalapjába.

