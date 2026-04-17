Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés

Ausztria tovább szigorítja a gyorshajtók elleni fellépést: 2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik. A döntés minden autóst érint, így a magyarokat is. Közben Magyarországon egy halálos budapesti baleset után újra fellángolt a vita arról, hogy szükség van-e hasonlóan kemény szankciókra.

Ausztriában eddig is rendkívül szigorúan büntették a kirívó gyorshajtást: szélsőséges esetekben a hatóságok már most is lefoglalhatják és akár el is árverezhetik a járművet. A szabály azonban eddig nem volt teljesen egyértelmű minden élethelyzetben - különösen akkor, ha az autó nem a sofőr saját tulajdona volt.

Ezen változtat egy friss döntés: 2027. október 1-jétől egyértelművé válik, hogy nemcsak a saját tulajdonú autók érintettek. A hatóságok a jövőben ugyanúgy lefoglalhatják a lízingelt, bérelt vagy céges járműveket, sőt akár hozzátartozók autóit is, ha azokkal súlyos gyorshajtást követnek el.

A küszöbök nem változnak: lakott területen belül 80 km/h-t meghaladó, azon kívül 90 km/h-t meghaladó gyorshajtásnál jöhet szóba a jármű elkobzása, visszaesők esetében pedig már 60, illetve 70 km/h túllépésnél is.

A lefoglalt autó sorsáról az illetékes hatóság dönt, és akár árverésre is kerülhet. A befolyt összeg nagyobb része a közlekedésbiztonsági alapba kerül. A szabályozás minden Ausztriában közlekedő autósra érvényes, így a magyarokra is. Ez azt jelenti, hogy egy súlyos gyorshajtás nemcsak bírságot és jogosítványvesztést hozhat, hanem - a tulajdonjogi helyzettől függetlenül - az autó végleges elvesztését is.

Az Árpád hídi baleset miatt forrnak az indulatok Magyarországon

Az elmúlt napokban ismét felerősödött a vita Magyarországon arról, hogy szükség van-e a gyorshajtás büntetéseinek jelentős szigorítására. A közbeszédet egy súlyos budapesti baleset indította el, amely a XIII. kerületben, a Göncz Árpád városközpontnál történt, és két ember életét követelte, további négyen pedig megsérültek.

A tragédia hátterében a gyanú szerint illegális utcai versenyzés állt. Szemtanúk beszámolói alapján több nagy teljesítményű autó nagy sebességgel, veszélyesen manőverezve haladt, amikor az egyik jármű frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés erejétől az egyik autó lezuhant a felüljáróról, ami azonnali halálhoz vezetett. A hatóságok szerint a balesetet okozó sofőr kirívó gyorshajtása és tudatosan kockázatos vezetése kulcsszerepet játszott a történtekben.

Az ügyben a Fővárosi Főügyészség már indítványozta a 25 éves sofőr letartóztatását, akit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítanak. Bár a jelenlegi szabályok szerint az ilyen cselekmények akár 5–10 év szabadságvesztéssel is büntethetők, a tragédia nyomán ismét felmerült a kérdés: elég visszatartó erejűek-e a jelenlegi szankciók.

Címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA