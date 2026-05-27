Milliárdos csalással bukott le egy hazai élsportoló: luxusautókat és méregdrága órákat is elvitt a hatóság

Több mint egymilliárd forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy összehangolt razzia során. A hálózatot egy egykori élsportoló irányította, a bűnszervezet pedig kiterjedt számlagyárat működtetett. A hálózat felszámolásakor három embert letartóztattak, a hatóságok pedig jelentős vagyont zároltak.

A hatóság nyomozói egy többszintű, hierarchikusan felépített hálózatra csaptak le: bűnszervezet a megrendelők igényeire szabva állított ki fiktív számlákat szinte bármilyen gazdasági ágazatban. A feltüntetett szolgáltatások között szerepelt a takarítás, az építőipar, az informatika és a szoftverfejlesztés is. A papíron létező ügyletek mögött semmilyen valós gazdasági esemény nem állt. A számlázás célja kizárólag a megrendelők adófizetési kötelezettségének illegális csökkentése volt.

A rendszer olajozottan működött. Az átutalt pénzeket az alsóbb szinteken lévő fiktív cégek bankszámláiról gyorsan felvették készpénzben. Ezt követően az összegeket visszaosztották a hálózat irányítóinak, valamint a haszonhúzó társaságok vezetőinek.

A szervezet élén álló egykori élsportoló szigorú fegyelmet követelt meg, a névleges ügyvezetőket mindig időben és jól megfizették. A hivatalos könyvelés mellett a feketegazdaságból származó bevételek illegális nyilvántartását is precízen vezették.

A 27 helyszínen zajló akció során a nyomozók az utcán fogták el a hálózat vezetőit. Az okozott kár megtérülésének biztosítására több mint egymilliárd forint értékben zároltak ingatlanokat és bankszámlákat. Emellett nagy értékű autókat és luxuskarórákat is lefoglaltak. Az ügyben tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül hármat a bíróság már letartóztatott. A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.