2026. május 27. szerda Hella
23 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Gazdaság

Milliárdos csalással bukott le egy hazai élsportoló: luxusautókat és méregdrága órákat is elvitt a hatóság

Pénzcentrum
2026. május 27. 20:00

Több mint egymilliárd forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy összehangolt razzia során. A hálózatot egy egykori élsportoló irányította, a bűnszervezet pedig kiterjedt számlagyárat működtetett. A hálózat felszámolásakor három embert letartóztattak, a hatóságok pedig jelentős vagyont zároltak.

A hatóság nyomozói egy többszintű, hierarchikusan felépített hálózatra csaptak le: bűnszervezet a megrendelők igényeire szabva állított ki fiktív számlákat szinte bármilyen gazdasági ágazatban. A feltüntetett szolgáltatások között szerepelt a takarítás, az építőipar, az informatika és a szoftverfejlesztés is. A papíron létező ügyletek mögött semmilyen valós gazdasági esemény nem állt. A számlázás célja kizárólag a megrendelők adófizetési kötelezettségének illegális csökkentése volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendszer olajozottan működött. Az átutalt pénzeket az alsóbb szinteken lévő fiktív cégek bankszámláiról gyorsan felvették készpénzben. Ezt követően az összegeket visszaosztották a hálózat irányítóinak, valamint a haszonhúzó társaságok vezetőinek.

A szervezet élén álló egykori élsportoló szigorú fegyelmet követelt meg, a névleges ügyvezetőket mindig időben és jól megfizették. A hivatalos könyvelés mellett a feketegazdaságból származó bevételek illegális nyilvántartását is precízen vezették.

A 27 helyszínen zajló akció során a nyomozók az utcán fogták el a hálózat vezetőit. Az okozott kár megtérülésének biztosítására több mint egymilliárd forint értékben zároltak ingatlanokat és bankszámlákat. Emellett nagy értékű autókat és luxuskarórákat is lefoglaltak. Az ügyben tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül hármat a bíróság már letartóztatott. A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#NAV #adó #adócsalás #gazdaság #razzia #bűncselekmény #nyomozás #vagyon #bűnügy #számlagyár #nemzeti adó és vámhivatal #bűnügyi hírek #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:20
20:00
19:45
19:33
19:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 27. 16:52
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 27. 19:24
36 év után szerződést bontott Fricz Tamással a Magyar Nemzet
A Békemeneteket szervező CÖF szóvivőjeként is ismert Fidesz-közeli politológusnak, Fricz Tamásnak hé...
Bankmonitor  |  2026. május 27. 13:47
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határát...
Holdblog  |  2026. május 27. 10:47
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója díjátadón. Első alk...
iO Charts  |  2026. május 27. 10:01
Rheinmetall részvény: 73 milliárd EUR-os backlog, -40% árfolyam
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Rheinmetall részvény árfolyama az elmúlt négy évben közel 2000%...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
2
1 hete
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
3
1 hete
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
4
1 hete
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
5
1 hete
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 19:00
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 18:04
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!
Agrárszektor  |  2026. május 27. 19:29
Új fegyvert vetettek be itthon a hatóságok: az éjszaka leple alatt vetik be