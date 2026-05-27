A mesterséges intelligencia leginkább azért jelent fenyegetést a nagy tanácsadó cégekre, mert éppen a legfőbb versenyelőnyüket, a méretgazdaságosságot kezdi ki.
Milliárdos csalással bukott le egy hazai élsportoló: luxusautókat és méregdrága órákat is elvitt a hatóság
Több mint egymilliárd forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy összehangolt razzia során. A hálózatot egy egykori élsportoló irányította, a bűnszervezet pedig kiterjedt számlagyárat működtetett. A hálózat felszámolásakor három embert letartóztattak, a hatóságok pedig jelentős vagyont zároltak.
A hatóság nyomozói egy többszintű, hierarchikusan felépített hálózatra csaptak le: bűnszervezet a megrendelők igényeire szabva állított ki fiktív számlákat szinte bármilyen gazdasági ágazatban. A feltüntetett szolgáltatások között szerepelt a takarítás, az építőipar, az informatika és a szoftverfejlesztés is. A papíron létező ügyletek mögött semmilyen valós gazdasági esemény nem állt. A számlázás célja kizárólag a megrendelők adófizetési kötelezettségének illegális csökkentése volt.
A rendszer olajozottan működött. Az átutalt pénzeket az alsóbb szinteken lévő fiktív cégek bankszámláiról gyorsan felvették készpénzben. Ezt követően az összegeket visszaosztották a hálózat irányítóinak, valamint a haszonhúzó társaságok vezetőinek.
A szervezet élén álló egykori élsportoló szigorú fegyelmet követelt meg, a névleges ügyvezetőket mindig időben és jól megfizették. A hivatalos könyvelés mellett a feketegazdaságból származó bevételek illegális nyilvántartását is precízen vezették.
A 27 helyszínen zajló akció során a nyomozók az utcán fogták el a hálózat vezetőit. Az okozott kár megtérülésének biztosítására több mint egymilliárd forint értékben zároltak ingatlanokat és bankszámlákat. Emellett nagy értékű autókat és luxuskarórákat is lefoglaltak. Az ügyben tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül hármat a bíróság már letartóztatott. A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei
A MOL megkapta a szükséges engedélyeket a tiszaújvárosi üzem helyreállításához - ez várhatóan hónapokig fog tartani.
Drámai határértéket lépett át az olaj világpiaci ára: bemondták a szakértők, ebből már nincs visszaút
Európában a földgázkészletek szintén nyomás alá kerültek.
Több szektorban is áremelési hullám indul júliustól, miután lejár az áremelési moratórium: a távközlési cégek és a bankok többsége 4,4 százalékos díjemelést eszközöl.
Jönnek a Tisza-kormány bejelentései: nagy változás élesedik a magyar kórházakban, átalakítások kezdődnek a MÁV-nál
A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról és a betegjogok érvényesítésének reformjáról, ezzel párhuzamosan a MÁV soron kívüli mozdonyvizsgálatokat rendelt el.
Kritikus állapotba került a főváros ikonikus épülete: egy legendás magyar gyár sietett a megmentésére
Szakértelmével és korhű dokumentációkkal támogatja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. az Iparművészeti Múzeum megmentését.
Elvesztette a horvát állam ellen indított választottbírósági perét a Mol. A magyar olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több tízmillió eurós kártérítést.
A forint minden fő devizával szemben erősödött, az euró ugyanezt tette a dollárral szemben a devizapiacon.
Egymillió forintnál is nagyobb a Jászai Mari-díj összege 2026-ban. Mutatjuk, hogyan számolható ki, mekkora a Jászai Mari-díj pénzjutalom, és kik kapták 2026-ban.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde - derült ki a magyar tőzsde tájékoztatásából.
Újabb veszély fenyegeti a magyarok pénzét: Varga Mihály elárulta, mi robbanthatja be ismét az árakat
A jegybank szerint a forint árfolyama számottevően javult az elmúlt hetekben.
Gigantikus, 120 milliárdos bejelentést tett a Richter: rengetegen fognak örülni, de a legfontosabb részletre még sokat kell várni
A Richter összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet a törzsrészvények után a 2025-ös üzleti év alapján.
Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain.
Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába
Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.
Kritikus órák várnak a magyar befektetőkre: ezen a délutáni határozaton áll vagy bukik sok csúcsrészvény árfolyama
Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát.
Lerántották a leplet az erősödő forintról: egy egész ország hitte rosszul, teljesen más áll a háttérben
Az elmúlt évtizedek gazdasági tapasztalatai alapján a monetáris politikának az árstabilitás fenntartására kell fókuszálnia.
Megingott a forint, kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam: újabb csapás, vagy szárnyalás jön május legvégén?
Gyengüléssel kezdte a keddi napot a forint a nemzetközi devizapiacon
Sorsfordító döntést hozhatnak kedden a magyar jegybankban: mindenki erre figyel, rengeteg pénz forog kockán
Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely legutóbb áprilisban 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.