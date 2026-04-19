Budapest, 2026. április 12.A Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársa levélszavazatokat számol az országgyûlési választáson az NVI Hengermalom úti székházában 2026. április 12-én.MTI/Purger Tamás
Gazdaság

Választás 2026: itt a megválasztott parlamenti képviselők listája - íme a végleges Tisza Párt, Fidesz-KDNP és Mi Hazánk eredmények

Pénzcentrum/MTI
2026. április 19. 09:22

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a legfrissebb országgyűlési választási eredmények alapján a 199 fős Parlamentben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumot szerzett. A 106 egyéni választókerületből 96-ban a Tisza jelöltje győzött, míg 10 körzetben a kormánypártok nyertek. Az országos listás és egyéni eredmények összesítése után a mandátumeloszlás véglegessé vált, amelyet több körzetben az „utazó szavazatok” beérkezése is módosított.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ban a Tisza, tízben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert. Országos listáról a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. Nemzetiségi listáról senki nem jutott be a Parlamentbe. A 199 fős Országgyűlésben így a Tisza Pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.

A múlt vasárnapi voksoláson is lehetőség volt arra, hogy az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, másik magyarországi településen vagy külképviseleten adja le voksát. Mivel ezek a választók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. A voksokat tartalmazó urnákat előbb az NVI-be szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították.

A nem Magyarország területén tartózkodó választók a 149 külképviselet egyikén adták le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat szerda estig Magyarországra szállították, és az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint.

Ezután az NVI-nél valamennyi választókerület esetében összecsomagolták és szállítódobozokba helyezték az "utazó szavazatokat", amelyeket péntektől vehettek át az egyéni választókerületi választási irodák, hogy a saját választókerületükbe vigyék. Itt belekeverték egy korábban kijelölt szavazókör voksai közé - amelyeket nem összesítettek múlt vasárnap éjjel -, és együtt számolták meg a voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A szavazatszámláló bizottságok ezt követően állapították meg a parlamenti választás szavazóköri eredményét, amelyet a www.valasztas.hu oldalon közzétett a Nemzeti Választási Iroda. Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve rendelkezésre állt, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét.

A múlt vasárnapi "álláshoz" képest az "utazó" szavazatok három választókerületben változtatták meg az eredményt. A Tolna vármegyei 2. választókörzetben Szijjártó Gábor (Tisza) 20 087 szavazatot, 46,58 százalékot szerzett; míg Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) 19 433-at, a szavazatok 45,06 százalékát szerezte meg. Tolna vármegye 3. számú választókerületben végül Cseh Tamás (Tisza) a szavazatok 47,42 százalékát; míg Süli János (Fidesz-KDNP) 45,39 százalékát szerezte meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókörzetében Barna Szabó Tímea (Tisza) 47,91; míg Simon Miklós (Fidesz-KDNP) 45,75 százalékot szerzett meg.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján legkésőbb május 4-én.

A leadott szavazatok 100 százalékának összesítése után a következő képviselők kerültek a parlamentbe a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint (persze, nem biztos, hogy a névsorban szereplők be is ülnek, a politikusok dönthetnek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumukat, ilyenkor azt másnak adják a pártjukon belül):

A Tisza Párt képviselőinek listája 2026-ban (141 mandátum):

  • Árvay Nikolett (Komárom-Esztergom vármegye 3. vk.)
  • Bakos Csaba Attila (Somogy vármegye 3. vk.)
  • Balajti István (Pest vármegye 8. vk.)
  • Balatincz Péter (Veszprém vármegye 3. vk.)
  • Balogh Mihály (országos lista)
  • Bárkányi Bence (Csongrád-Csanád vármegye 3. vk.)
  • Barna-Szabó Tímea (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. vk.)
  • Benke József (Somogy vármegye 2. vk.)
  • Berki Ákos (országos lista)
  • Bicskei László (országos lista)
  • Bihari Zoltán (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6. vk.)
  • Bilisics Zita (Pest vármegye 9. vk.)
  • Boda Nikoletta (Budapest 11. vk.)
  • Bódis Kriszta (Budapest 2. vk.)
  • Bódis Péter (Heves vármegye 1. vk.)
  • Bodóczi István (Békés vármegye 1. vk.)
  • Bóka Zsolt (országos lista)
  • Borics Mihály (Fejér vármegye 2. vk.)
  • Borsós Gabriella (országos lista)
  • Bögi Viktória (Fejér vármegye 3. vk.)
  • Bugya László (országos lista)
  • Bujdosó Andrea Anna (Pest vármegye 3. vk.)
  • Czakó-Czirbus Pál (országos lista)
  • Czipa András (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. vk.)
  • Csák László (Hajdú-Bihar vármegye 3. vk.)
  • Császár Martin (országos lista)
  • Csatári Ernő (Somogy vármegye 4. vk.)
  • Cseh Tamás (Tolna vármegye 3. vk.)
  • Csézi Erzsébet (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. vk.)
  • Csiszár Béla (Fejér vármegye 1. vk.)
  • Csontos Bence (Bács-Kiskun vármegye 6. vk.)
  • Csőszi Attila (Bács-Kiskun vármegye 1. vk.)
  • Dicső Viktória (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. vk.)
  • Diószegi Judit (Győr-Moson-Sopron vármegye 1. vk.)
  • Farkas Csongor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. vk.)
  • Ferenczi Gábor (Csongrád-Csanád vármegye 4. vk.)
  • Forsthoffer Ágnes (Veszprém vármegye 2. vk.)
  • Gajda Attila (Csongrád-Csanád vármegye 2. vk.)
  • Gajdos László (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. vk.)
  • Gáspár Levente (Veszprém vármegye 1. vk.)
  • Gombár Dávid (Békés vármegye 2. vk.)
  • Göröghné Bocskai Éva (Hajdú-Bihar vármegye 6. vk.)
  • Gurzó Mária (Békés vármegye 4. vk.)
  • Gyömbér Dávid (országos lista)
  • Gyöngyösi István (országos lista)
  • Gyuk Zsolt (országos lista)
  • Hajdu Márton Ádám (országos lista)
  • Hallerné Dr. Nagy Anikó (Győr-Moson-Sopron vármegye 4. vk.)
  • Halmai Ferenc Tibor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. vk.)
  • Hantosi István (országos lista)
  • Hatala-Orosz Csaba (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4. vk.)
  • Havasi Balázs Márk (országos lista)
  • Hegedűs Zsolt (országos lista)
  • Hende Máté (Pest vármegye 13. vk.)
  • Horváth Nándor Zsolt (országos lista)
  • Jakab Zsuzsanna (Budapest 12. vk.)
  • Járosi Péter (országos lista)
  • Jelencsik József (Pest vármegye 1. vk.)
  • Jójárt Erika (országos lista)
  • Judák Zsolt (Bács-Kiskun vármegye 3. vk.)
  • Juhász Áron (Heves vármegye 3. vk.)
  • Juhász Roland (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. vk.)
  • Kalázdi-Kerekes Kinga (országos lista)
  • Kapitány István (országos lista)
  • Kaprinyák Tibor (országos lista)
  • Kapronczai Balázs (Baranya vármegye 4. vk.)
  • Kármán András (országos lista)
  • Karsai-Juhász Katalin (Bács-Kiskun vármegye 5. vk.)
  • Kátai-Németh Vilmos (Budapest 9. vk.)
  • Kincse Csongor (országos lista)
  • Kiss János (Heves vármegye 2. vk.)
  • Kiss Máté (országos lista)
  • Koncz Áron (Budapest 4. vk.)
  • Kovács Áron (Baranya vármegye 2. vk.)
  • Kovács Gyula (Bács-Kiskun vármegye 4. vk.)
  • Kovács Petra Judit (országos lista)
  • Kőszegi Krisztián (országos lista)
  • Kulcsár Krisztián (Budapest 10. vk.)
  • László Endre Márton (Pest vármegye 6. vk.)
  • Lontay László (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. vk.)
  • Lovkó Csaba (Zala vármegye 3. vk.)
  • Lőrincz Viktória (Somogy vármegye 1. vk.)
  • Lukács Gábor (országos lista)
  • Magyar Péter (Budapest 3. vk.)
  • Melléthei-Barna Márton (országos lista)
  • Miskolczi Orsolya (Pest vármegye 5. vk.)
  • Molnár János (Bács-Kiskun vármegye 2. vk.)
  • Molnár Zoltán (országos lista)
  • Muhari Gergely (Pest vármegye 14. vk.)
  • Müller Anna (Budapest 13. vk.)
  • Nagy Ervin (Fejér vármegye 4. vk.)
  • Nagy Márta (Zala vármegye 1. vk.)
  • Néher András (Győr-Moson-Sopron vármegye 2. vk.)
  • Németh Csilla (országos lista)
  • Orbán Anita (országos lista)
  • Pásztor Anett (országos lista)
  • Perticsné Kácsor Andrea (Pest vármegye 10. vk.)
  • Polgár György (Pest vármegye 12. vk.)
  • Porcher Áron (Budapest 15. vk.)
  • Porpáczy Krisztina (Győr-Moson-Sopron vármegye 5. vk.)
  • Pósfai Gábor (Pest vármegye 2. vk.)
  • Radnai Márk (Komárom-Esztergom vármegye 2. vk.)
  • Rák Richárd (országos lista)
  • Ráki Zsolt (Békés vármegye 3. vk.)
  • Rápli Róbert (Vas vármegye 1. vk.)
  • Rost Andrea (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. vk.)
  • Rózsahegyi Áron (Baranya vármegye 3. vk.)
  • Ruszin-Szendi Romulusz (Hajdú-Bihar vármegye 5. vk.)
  • Ruzsa Diána (Baranya vármegye 1. vk.)
  • Sárosi József (Tolna vármegye 1. vk.)
  • Sasi-Nagy Edit (országos lista)
  • Schummer Orsolya (országos lista)
  • Simon Krisztián Márk (országos lista)
  • Simon Zsuzsánna (országos lista)
  • Sopov Ildikó Éva (Komárom-Esztergom vármegye 1. vk.)
  • Sóti Anikó Zsuzsanna (országos lista)
  • Strompová Viktória (országos lista)
  • Stumpf Péter (Csongrád-Csanád vármegye 1. vk.)
  • Szabó Alexandra (Budapest 14. vk.)
  • Szabó Tibor (országos lista)
  • Szafkó Zoltán Péter (Nógrád vármegye 1. vk.)
  • Szakács Péter Lajos (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. vk.)
  • Szijjártó Gábor (Tolna vármegye 2. vk.)
  • Szimon Renáta (Pest vármegye 11. vk.)
  • Szűcs Dóra (országos lista)
  • Tanács Zoltán (Budapest 1. vk.)
  • Tárkányi Zsolt (Hajdú-Bihar vármegye 1. vk.)
  • Tarr Zoltán (Budapest 16. vk.)
  • Tompa Enikő (Hajdú-Bihar vármegye 2. vk.)
  • Tóth Norbert (országos lista)
  • Tóth Tamás (országos lista)
  • Tóthmajor Balázs (Pest vármegye 4. vk.)
  • Trentin Balázs (Budapest 7. vk.)
  • Trompler Ildikó (Pest vármegye 7. vk.)
  • Ujvári Szilvia (Veszprém vármegye 4. vk.)
  • Varga Balázs (Zala vármegye 2. vk.)
  • Varga Lőrinc Mihály (országos lista)
  • Velkey György László (Budapest 6. vk.)
  • Veres Ádám László (országos lista)
  • Virágh Gabriella (Budapest 8. vk.)
  • Weigand István (Budapest 5. vk.)

A Fidesz-KDNP képviselői a 2026-os választás alapján (52 mandátum):

  • Ágh Péter (Vas vármegye 2. vk.)
  • Balla György (országos lista)
  • Balla Mihály (Nógrád vármegye 2. vk.)
  • Bánki Erik (országos lista)
  • Bóka János (országos lista)
  • Budai Gyula (országos lista)
  • Csuzda Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3. vk.)
  • Demeter András (országos lista)
  • F. Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3. vk.)
  • Földesi Gyula (országos lista)
  • Gál Kinga (országos lista)
  • Gulyás Gergely (országos lista)
  • Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron vármegye 3. vk.)
  • Héjj Dávid (országos lista)
  • Hidvéghi Balázs (országos lista)
  • Jakab István (országos lista)
  • Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka (országos lista)
  • Kocsis Máté (országos lista)
  • Kósa Lajos (országos lista)
  • Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. vk.)
  • Kovács Zsolt (országos lista)
  • Kövér László (országos lista)
  • Kubatov Gábor (országos lista)
  • Latorcai Csaba (országos lista)
  • Latorcai János (országos lista)
  • Lázár János (országos lista)
  • Lezsák Sándor (országos lista)
  • Menczer Tamás (országos lista)
  • Mohácsy István (országos lista)
  • Molnár Ágnes (országos lista)
  • Nacsa Lőrinc (országos lista)
  • Németh Szilárd (országos lista)
  • Németh Zsolt (országos lista)
  • Nyitrai Zsolt (országos lista)
  • Orbán Balázs (országos lista)
  • Orbán Viktor (országos lista)
  • Papp Zsolt (országos lista)
  • Rétvári Bence (országos lista)
  • Rogán Antal (országos lista)
  • Selmeczi Gabriella (országos lista)
  • Semjén Zsolt (országos lista)
  • Simicskó István (országos lista)
  • Soltész Miklós (országos lista)
  • Szentkirályi Alexandra (országos lista)
  • Szijjártó Péter (országos lista)
  • Sztojka Attila (országos lista)
  • Tapolczai Gergely (országos lista)
  • Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4. vk.)
  • V.Németh Zsolt (Vas vármegye 3. vk.)
  • Varga Gábor (Fejér vármegye 5. vk.)
  • Vitányi István (Hajdú-Bihar vármegye 4. vk.)
  • Zsigmond Barna Pál (országos lista)

Mi Hazánk képviselői a 2026-os eredmény szerint (6 mandátum):

  • Apáti István (országos lista)
  • Borvendég Zsuzsanna (országos lista)
  • Dócs Dávid (országos lista)
  • Dúró Dóra (országos lista)
  • Novák Előd (országos lista)
  • Toroczkai László (országos lista)

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:02
08:57
08:34
08:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 18. 11:16
Visszalépett Szijjártó Péter: mégsem ad interjút a Partizánnak, pedig már zajlott a felkészülés
A Partizán inkorrektnek tartja a döntést.
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 19.
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
2026. április 18.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2026. április 18.
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
3 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
3
5 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
4
6 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
5
5 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 09:02
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 07:00
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
Agrárszektor  |  2026. április 19. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.04.19. vasárnap