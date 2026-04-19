Még hetekig maradhatnak a kampányplakátok a köztereken, noha a választás már lezajlott.
Választás 2026: itt a megválasztott parlamenti képviselők listája - íme a végleges Tisza Párt, Fidesz-KDNP és Mi Hazánk eredmények
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a legfrissebb országgyűlési választási eredmények alapján a 199 fős Parlamentben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumot szerzett. A 106 egyéni választókerületből 96-ban a Tisza jelöltje győzött, míg 10 körzetben a kormánypártok nyertek. Az országos listás és egyéni eredmények összesítése után a mandátumeloszlás véglegessé vált, amelyet több körzetben az „utazó szavazatok” beérkezése is módosított.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ban a Tisza, tízben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert. Országos listáról a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. Nemzetiségi listáról senki nem jutott be a Parlamentbe. A 199 fős Országgyűlésben így a Tisza Pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.
A múlt vasárnapi voksoláson is lehetőség volt arra, hogy az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, másik magyarországi településen vagy külképviseleten adja le voksát. Mivel ezek a választók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. A voksokat tartalmazó urnákat előbb az NVI-be szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították.
A nem Magyarország területén tartózkodó választók a 149 külképviselet egyikén adták le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat szerda estig Magyarországra szállították, és az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint.
Ezután az NVI-nél valamennyi választókerület esetében összecsomagolták és szállítódobozokba helyezték az "utazó szavazatokat", amelyeket péntektől vehettek át az egyéni választókerületi választási irodák, hogy a saját választókerületükbe vigyék. Itt belekeverték egy korábban kijelölt szavazókör voksai közé - amelyeket nem összesítettek múlt vasárnap éjjel -, és együtt számolták meg a voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.
A szavazatszámláló bizottságok ezt követően állapították meg a parlamenti választás szavazóköri eredményét, amelyet a www.valasztas.hu oldalon közzétett a Nemzeti Választási Iroda. Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve rendelkezésre állt, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét.
A múlt vasárnapi "álláshoz" képest az "utazó" szavazatok három választókerületben változtatták meg az eredményt. A Tolna vármegyei 2. választókörzetben Szijjártó Gábor (Tisza) 20 087 szavazatot, 46,58 százalékot szerzett; míg Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) 19 433-at, a szavazatok 45,06 százalékát szerezte meg. Tolna vármegye 3. számú választókerületben végül Cseh Tamás (Tisza) a szavazatok 47,42 százalékát; míg Süli János (Fidesz-KDNP) 45,39 százalékát szerezte meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókörzetében Barna Szabó Tímea (Tisza) 47,91; míg Simon Miklós (Fidesz-KDNP) 45,75 százalékot szerzett meg.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján legkésőbb május 4-én.
A leadott szavazatok 100 százalékának összesítése után a következő képviselők kerültek a parlamentbe a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint (persze, nem biztos, hogy a névsorban szereplők be is ülnek, a politikusok dönthetnek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumukat, ilyenkor azt másnak adják a pártjukon belül):
A Tisza Párt képviselőinek listája 2026-ban (141 mandátum):
- Árvay Nikolett (Komárom-Esztergom vármegye 3. vk.)
- Bakos Csaba Attila (Somogy vármegye 3. vk.)
- Balajti István (Pest vármegye 8. vk.)
- Balatincz Péter (Veszprém vármegye 3. vk.)
- Balogh Mihály (országos lista)
- Bárkányi Bence (Csongrád-Csanád vármegye 3. vk.)
- Barna-Szabó Tímea (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. vk.)
- Benke József (Somogy vármegye 2. vk.)
- Berki Ákos (országos lista)
- Bicskei László (országos lista)
- Bihari Zoltán (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6. vk.)
- Bilisics Zita (Pest vármegye 9. vk.)
- Boda Nikoletta (Budapest 11. vk.)
- Bódis Kriszta (Budapest 2. vk.)
- Bódis Péter (Heves vármegye 1. vk.)
- Bodóczi István (Békés vármegye 1. vk.)
- Bóka Zsolt (országos lista)
- Borics Mihály (Fejér vármegye 2. vk.)
- Borsós Gabriella (országos lista)
- Bögi Viktória (Fejér vármegye 3. vk.)
- Bugya László (országos lista)
- Bujdosó Andrea Anna (Pest vármegye 3. vk.)
- Czakó-Czirbus Pál (országos lista)
- Czipa András (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. vk.)
- Csák László (Hajdú-Bihar vármegye 3. vk.)
- Császár Martin (országos lista)
- Csatári Ernő (Somogy vármegye 4. vk.)
- Cseh Tamás (Tolna vármegye 3. vk.)
- Csézi Erzsébet (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. vk.)
- Csiszár Béla (Fejér vármegye 1. vk.)
- Csontos Bence (Bács-Kiskun vármegye 6. vk.)
- Csőszi Attila (Bács-Kiskun vármegye 1. vk.)
- Dicső Viktória (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. vk.)
- Diószegi Judit (Győr-Moson-Sopron vármegye 1. vk.)
- Farkas Csongor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. vk.)
- Ferenczi Gábor (Csongrád-Csanád vármegye 4. vk.)
- Forsthoffer Ágnes (Veszprém vármegye 2. vk.)
- Gajda Attila (Csongrád-Csanád vármegye 2. vk.)
- Gajdos László (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. vk.)
- Gáspár Levente (Veszprém vármegye 1. vk.)
- Gombár Dávid (Békés vármegye 2. vk.)
- Göröghné Bocskai Éva (Hajdú-Bihar vármegye 6. vk.)
- Gurzó Mária (Békés vármegye 4. vk.)
- Gyömbér Dávid (országos lista)
- Gyöngyösi István (országos lista)
- Gyuk Zsolt (országos lista)
- Hajdu Márton Ádám (országos lista)
- Hallerné Dr. Nagy Anikó (Győr-Moson-Sopron vármegye 4. vk.)
- Halmai Ferenc Tibor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. vk.)
- Hantosi István (országos lista)
- Hatala-Orosz Csaba (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4. vk.)
- Havasi Balázs Márk (országos lista)
- Hegedűs Zsolt (országos lista)
- Hende Máté (Pest vármegye 13. vk.)
- Horváth Nándor Zsolt (országos lista)
- Jakab Zsuzsanna (Budapest 12. vk.)
- Járosi Péter (országos lista)
- Jelencsik József (Pest vármegye 1. vk.)
- Jójárt Erika (országos lista)
- Judák Zsolt (Bács-Kiskun vármegye 3. vk.)
- Juhász Áron (Heves vármegye 3. vk.)
- Juhász Roland (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. vk.)
- Kalázdi-Kerekes Kinga (országos lista)
- Kapitány István (országos lista)
- Kaprinyák Tibor (országos lista)
- Kapronczai Balázs (Baranya vármegye 4. vk.)
- Kármán András (országos lista)
- Karsai-Juhász Katalin (Bács-Kiskun vármegye 5. vk.)
- Kátai-Németh Vilmos (Budapest 9. vk.)
- Kincse Csongor (országos lista)
- Kiss János (Heves vármegye 2. vk.)
- Kiss Máté (országos lista)
- Koncz Áron (Budapest 4. vk.)
- Kovács Áron (Baranya vármegye 2. vk.)
- Kovács Gyula (Bács-Kiskun vármegye 4. vk.)
- Kovács Petra Judit (országos lista)
- Kőszegi Krisztián (országos lista)
- Kulcsár Krisztián (Budapest 10. vk.)
- László Endre Márton (Pest vármegye 6. vk.)
- Lontay László (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. vk.)
- Lovkó Csaba (Zala vármegye 3. vk.)
- Lőrincz Viktória (Somogy vármegye 1. vk.)
- Lukács Gábor (országos lista)
- Magyar Péter (Budapest 3. vk.)
- Melléthei-Barna Márton (országos lista)
- Miskolczi Orsolya (Pest vármegye 5. vk.)
- Molnár János (Bács-Kiskun vármegye 2. vk.)
- Molnár Zoltán (országos lista)
- Muhari Gergely (Pest vármegye 14. vk.)
- Müller Anna (Budapest 13. vk.)
- Nagy Ervin (Fejér vármegye 4. vk.)
- Nagy Márta (Zala vármegye 1. vk.)
- Néher András (Győr-Moson-Sopron vármegye 2. vk.)
- Németh Csilla (országos lista)
- Orbán Anita (országos lista)
- Pásztor Anett (országos lista)
- Perticsné Kácsor Andrea (Pest vármegye 10. vk.)
- Polgár György (Pest vármegye 12. vk.)
- Porcher Áron (Budapest 15. vk.)
- Porpáczy Krisztina (Győr-Moson-Sopron vármegye 5. vk.)
- Pósfai Gábor (Pest vármegye 2. vk.)
- Radnai Márk (Komárom-Esztergom vármegye 2. vk.)
- Rák Richárd (országos lista)
- Ráki Zsolt (Békés vármegye 3. vk.)
- Rápli Róbert (Vas vármegye 1. vk.)
- Rost Andrea (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. vk.)
- Rózsahegyi Áron (Baranya vármegye 3. vk.)
- Ruszin-Szendi Romulusz (Hajdú-Bihar vármegye 5. vk.)
- Ruzsa Diána (Baranya vármegye 1. vk.)
- Sárosi József (Tolna vármegye 1. vk.)
- Sasi-Nagy Edit (országos lista)
- Schummer Orsolya (országos lista)
- Simon Krisztián Márk (országos lista)
- Simon Zsuzsánna (országos lista)
- Sopov Ildikó Éva (Komárom-Esztergom vármegye 1. vk.)
- Sóti Anikó Zsuzsanna (országos lista)
- Strompová Viktória (országos lista)
- Stumpf Péter (Csongrád-Csanád vármegye 1. vk.)
- Szabó Alexandra (Budapest 14. vk.)
- Szabó Tibor (országos lista)
- Szafkó Zoltán Péter (Nógrád vármegye 1. vk.)
- Szakács Péter Lajos (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. vk.)
- Szijjártó Gábor (Tolna vármegye 2. vk.)
- Szimon Renáta (Pest vármegye 11. vk.)
- Szűcs Dóra (országos lista)
- Tanács Zoltán (Budapest 1. vk.)
- Tárkányi Zsolt (Hajdú-Bihar vármegye 1. vk.)
- Tarr Zoltán (Budapest 16. vk.)
- Tompa Enikő (Hajdú-Bihar vármegye 2. vk.)
- Tóth Norbert (országos lista)
- Tóth Tamás (országos lista)
- Tóthmajor Balázs (Pest vármegye 4. vk.)
- Trentin Balázs (Budapest 7. vk.)
- Trompler Ildikó (Pest vármegye 7. vk.)
- Ujvári Szilvia (Veszprém vármegye 4. vk.)
- Varga Balázs (Zala vármegye 2. vk.)
- Varga Lőrinc Mihály (országos lista)
- Velkey György László (Budapest 6. vk.)
- Veres Ádám László (országos lista)
- Virágh Gabriella (Budapest 8. vk.)
- Weigand István (Budapest 5. vk.)
A Fidesz-KDNP képviselői a 2026-os választás alapján (52 mandátum):
- Ágh Péter (Vas vármegye 2. vk.)
- Balla György (országos lista)
- Balla Mihály (Nógrád vármegye 2. vk.)
- Bánki Erik (országos lista)
- Bóka János (országos lista)
- Budai Gyula (országos lista)
- Csuzda Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3. vk.)
- Demeter András (országos lista)
- F. Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3. vk.)
- Földesi Gyula (országos lista)
- Gál Kinga (országos lista)
- Gulyás Gergely (országos lista)
- Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron vármegye 3. vk.)
- Héjj Dávid (országos lista)
- Hidvéghi Balázs (országos lista)
- Jakab István (országos lista)
- Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka (országos lista)
- Kocsis Máté (országos lista)
- Kósa Lajos (országos lista)
- Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. vk.)
- Kovács Zsolt (országos lista)
- Kövér László (országos lista)
- Kubatov Gábor (országos lista)
- Latorcai Csaba (országos lista)
- Latorcai János (országos lista)
- Lázár János (országos lista)
- Lezsák Sándor (országos lista)
- Menczer Tamás (országos lista)
- Mohácsy István (országos lista)
- Molnár Ágnes (országos lista)
- Nacsa Lőrinc (országos lista)
- Németh Szilárd (országos lista)
- Németh Zsolt (országos lista)
- Nyitrai Zsolt (országos lista)
- Orbán Balázs (országos lista)
- Orbán Viktor (országos lista)
- Papp Zsolt (országos lista)
- Rétvári Bence (országos lista)
- Rogán Antal (országos lista)
- Selmeczi Gabriella (országos lista)
- Semjén Zsolt (országos lista)
- Simicskó István (országos lista)
- Soltész Miklós (országos lista)
- Szentkirályi Alexandra (országos lista)
- Szijjártó Péter (országos lista)
- Sztojka Attila (országos lista)
- Tapolczai Gergely (országos lista)
- Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4. vk.)
- V.Németh Zsolt (Vas vármegye 3. vk.)
- Varga Gábor (Fejér vármegye 5. vk.)
- Vitányi István (Hajdú-Bihar vármegye 4. vk.)
- Zsigmond Barna Pál (országos lista)
Mi Hazánk képviselői a 2026-os eredmény szerint (6 mandátum):
- Apáti István (országos lista)
- Borvendég Zsuzsanna (országos lista)
- Dócs Dávid (országos lista)
- Dúró Dóra (országos lista)
- Novák Előd (országos lista)
- Toroczkai László (országos lista)
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.