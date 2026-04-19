Választás 2026: itt a megválasztott parlamenti képviselők listája - íme a végleges Tisza Párt, Fidesz-KDNP és Mi Hazánk eredmények

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a legfrissebb országgyűlési választási eredmények alapján a 199 fős Parlamentben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumot szerzett. A 106 egyéni választókerületből 96-ban a Tisza jelöltje győzött, míg 10 körzetben a kormánypártok nyertek. Az országos listás és egyéni eredmények összesítése után a mandátumeloszlás véglegessé vált, amelyet több körzetben az „utazó szavazatok” beérkezése is módosított.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ban a Tisza, tízben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert. Országos listáról a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. Nemzetiségi listáról senki nem jutott be a Parlamentbe. A 199 fős Országgyűlésben így a Tisza Pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.

A múlt vasárnapi voksoláson is lehetőség volt arra, hogy az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, másik magyarországi településen vagy külképviseleten adja le voksát. Mivel ezek a választók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. A voksokat tartalmazó urnákat előbb az NVI-be szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították.

A nem Magyarország területén tartózkodó választók a 149 külképviselet egyikén adták le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat szerda estig Magyarországra szállították, és az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint.

Ezután az NVI-nél valamennyi választókerület esetében összecsomagolták és szállítódobozokba helyezték az "utazó szavazatokat", amelyeket péntektől vehettek át az egyéni választókerületi választási irodák, hogy a saját választókerületükbe vigyék. Itt belekeverték egy korábban kijelölt szavazókör voksai közé - amelyeket nem összesítettek múlt vasárnap éjjel -, és együtt számolták meg a voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A szavazatszámláló bizottságok ezt követően állapították meg a parlamenti választás szavazóköri eredményét, amelyet a www.valasztas.hu oldalon közzétett a Nemzeti Választási Iroda. Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve rendelkezésre állt, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét.

A múlt vasárnapi "álláshoz" képest az "utazó" szavazatok három választókerületben változtatták meg az eredményt. A Tolna vármegyei 2. választókörzetben Szijjártó Gábor (Tisza) 20 087 szavazatot, 46,58 százalékot szerzett; míg Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) 19 433-at, a szavazatok 45,06 százalékát szerezte meg. Tolna vármegye 3. számú választókerületben végül Cseh Tamás (Tisza) a szavazatok 47,42 százalékát; míg Süli János (Fidesz-KDNP) 45,39 százalékát szerezte meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókörzetében Barna Szabó Tímea (Tisza) 47,91; míg Simon Miklós (Fidesz-KDNP) 45,75 százalékot szerzett meg.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján legkésőbb május 4-én.

A leadott szavazatok 100 százalékának összesítése után a következő képviselők kerültek a parlamentbe a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint (persze, nem biztos, hogy a névsorban szereplők be is ülnek, a politikusok dönthetnek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumukat, ilyenkor azt másnak adják a pártjukon belül):

A Tisza Párt képviselőinek listája 2026-ban (141 mandátum):

Árvay Nikolett (Komárom-Esztergom vármegye 3. vk.)

Bakos Csaba Attila (Somogy vármegye 3. vk.)

Balajti István (Pest vármegye 8. vk.)

Balatincz Péter (Veszprém vármegye 3. vk.)

Balogh Mihály (országos lista)

Bárkányi Bence (Csongrád-Csanád vármegye 3. vk.)

Barna-Szabó Tímea (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. vk.)

Benke József (Somogy vármegye 2. vk.)

Berki Ákos (országos lista)

Bicskei László (országos lista)

Bihari Zoltán (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6. vk.)

Bilisics Zita (Pest vármegye 9. vk.)

Boda Nikoletta (Budapest 11. vk.)

Bódis Kriszta (Budapest 2. vk.)

Bódis Péter (Heves vármegye 1. vk.)

Bodóczi István (Békés vármegye 1. vk.)

Bóka Zsolt (országos lista)

Borics Mihály (Fejér vármegye 2. vk.)

Borsós Gabriella (országos lista)

Bögi Viktória (Fejér vármegye 3. vk.)

Bugya László (országos lista)

Bujdosó Andrea Anna (Pest vármegye 3. vk.)

Czakó-Czirbus Pál (országos lista)

Czipa András (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. vk.)

Csák László (Hajdú-Bihar vármegye 3. vk.)

Császár Martin (országos lista)

Csatári Ernő (Somogy vármegye 4. vk.)

Cseh Tamás (Tolna vármegye 3. vk.)

Csézi Erzsébet (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. vk.)

Csiszár Béla (Fejér vármegye 1. vk.)

Csontos Bence (Bács-Kiskun vármegye 6. vk.)

Csőszi Attila (Bács-Kiskun vármegye 1. vk.)

Dicső Viktória (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. vk.)

Diószegi Judit (Győr-Moson-Sopron vármegye 1. vk.)

Farkas Csongor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. vk.)

Ferenczi Gábor (Csongrád-Csanád vármegye 4. vk.)

Forsthoffer Ágnes (Veszprém vármegye 2. vk.)

Gajda Attila (Csongrád-Csanád vármegye 2. vk.)

Gajdos László (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. vk.)

Gáspár Levente (Veszprém vármegye 1. vk.)

Gombár Dávid (Békés vármegye 2. vk.)

Göröghné Bocskai Éva (Hajdú-Bihar vármegye 6. vk.)

Gurzó Mária (Békés vármegye 4. vk.)

Gyömbér Dávid (országos lista)

Gyöngyösi István (országos lista)

Gyuk Zsolt (országos lista)

Hajdu Márton Ádám (országos lista)

Hallerné Dr. Nagy Anikó (Győr-Moson-Sopron vármegye 4. vk.)

Halmai Ferenc Tibor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. vk.)

Hantosi István (országos lista)

Hatala-Orosz Csaba (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4. vk.)

Havasi Balázs Márk (országos lista)

Hegedűs Zsolt (országos lista)

Hende Máté (Pest vármegye 13. vk.)

Horváth Nándor Zsolt (országos lista)

Jakab Zsuzsanna (Budapest 12. vk.)

Járosi Péter (országos lista)

Jelencsik József (Pest vármegye 1. vk.)

Jójárt Erika (országos lista)

Judák Zsolt (Bács-Kiskun vármegye 3. vk.)

Juhász Áron (Heves vármegye 3. vk.)

Juhász Roland (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. vk.)

Kalázdi-Kerekes Kinga (országos lista)

Kapitány István (országos lista)

Kaprinyák Tibor (országos lista)

Kapronczai Balázs (Baranya vármegye 4. vk.)

Kármán András (országos lista)

Karsai-Juhász Katalin (Bács-Kiskun vármegye 5. vk.)

Kátai-Németh Vilmos (Budapest 9. vk.)

Kincse Csongor (országos lista)

Kiss János (Heves vármegye 2. vk.)

Kiss Máté (országos lista)

Koncz Áron (Budapest 4. vk.)

Kovács Áron (Baranya vármegye 2. vk.)

Kovács Gyula (Bács-Kiskun vármegye 4. vk.)

Kovács Petra Judit (országos lista)

Kőszegi Krisztián (országos lista)

Kulcsár Krisztián (Budapest 10. vk.)

László Endre Márton (Pest vármegye 6. vk.)

Lontay László (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. vk.)

Lovkó Csaba (Zala vármegye 3. vk.)

Lőrincz Viktória (Somogy vármegye 1. vk.)

Lukács Gábor (országos lista)

Magyar Péter (Budapest 3. vk.)

Melléthei-Barna Márton (országos lista)

Miskolczi Orsolya (Pest vármegye 5. vk.)

Molnár János (Bács-Kiskun vármegye 2. vk.)

Molnár Zoltán (országos lista)

Muhari Gergely (Pest vármegye 14. vk.)

Müller Anna (Budapest 13. vk.)

Nagy Ervin (Fejér vármegye 4. vk.)

Nagy Márta (Zala vármegye 1. vk.)

Néher András (Győr-Moson-Sopron vármegye 2. vk.)

Németh Csilla (országos lista)

Orbán Anita (országos lista)

Pásztor Anett (országos lista)

Perticsné Kácsor Andrea (Pest vármegye 10. vk.)

Polgár György (Pest vármegye 12. vk.)

Porcher Áron (Budapest 15. vk.)

Porpáczy Krisztina (Győr-Moson-Sopron vármegye 5. vk.)

Pósfai Gábor (Pest vármegye 2. vk.)

Radnai Márk (Komárom-Esztergom vármegye 2. vk.)

Rák Richárd (országos lista)

Ráki Zsolt (Békés vármegye 3. vk.)

Rápli Róbert (Vas vármegye 1. vk.)

Rost Andrea (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. vk.)

Rózsahegyi Áron (Baranya vármegye 3. vk.)

Ruszin-Szendi Romulusz (Hajdú-Bihar vármegye 5. vk.)

Ruzsa Diána (Baranya vármegye 1. vk.)

Sárosi József (Tolna vármegye 1. vk.)

Sasi-Nagy Edit (országos lista)

Schummer Orsolya (országos lista)

Simon Krisztián Márk (országos lista)

Simon Zsuzsánna (országos lista)

Sopov Ildikó Éva (Komárom-Esztergom vármegye 1. vk.)

Sóti Anikó Zsuzsanna (országos lista)

Strompová Viktória (országos lista)

Stumpf Péter (Csongrád-Csanád vármegye 1. vk.)

Szabó Alexandra (Budapest 14. vk.)

Szabó Tibor (országos lista)

Szafkó Zoltán Péter (Nógrád vármegye 1. vk.)

Szakács Péter Lajos (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. vk.)

Szijjártó Gábor (Tolna vármegye 2. vk.)

Szimon Renáta (Pest vármegye 11. vk.)

Szűcs Dóra (országos lista)

Tanács Zoltán (Budapest 1. vk.)

Tárkányi Zsolt (Hajdú-Bihar vármegye 1. vk.)

Tarr Zoltán (Budapest 16. vk.)

Tompa Enikő (Hajdú-Bihar vármegye 2. vk.)

Tóth Norbert (országos lista)

Tóth Tamás (országos lista)

Tóthmajor Balázs (Pest vármegye 4. vk.)

Trentin Balázs (Budapest 7. vk.)

Trompler Ildikó (Pest vármegye 7. vk.)

Ujvári Szilvia (Veszprém vármegye 4. vk.)

Varga Balázs (Zala vármegye 2. vk.)

Varga Lőrinc Mihály (országos lista)

Velkey György László (Budapest 6. vk.)

Veres Ádám László (országos lista)

Virágh Gabriella (Budapest 8. vk.)

Weigand István (Budapest 5. vk.)

A Fidesz-KDNP képviselői a 2026-os választás alapján (52 mandátum):

Ágh Péter (Vas vármegye 2. vk.)

Balla György (országos lista)

Balla Mihály (Nógrád vármegye 2. vk.)

Bánki Erik (országos lista)

Bóka János (országos lista)

Budai Gyula (országos lista)

Csuzda Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3. vk.)

Demeter András (országos lista)

F. Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3. vk.)

Földesi Gyula (országos lista)

Gál Kinga (országos lista)

Gulyás Gergely (országos lista)

Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron vármegye 3. vk.)

Héjj Dávid (országos lista)

Hidvéghi Balázs (országos lista)

Jakab István (országos lista)

Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka (országos lista)

Kocsis Máté (országos lista)

Kósa Lajos (országos lista)

Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. vk.)

Kovács Zsolt (országos lista)

Kövér László (országos lista)

Kubatov Gábor (országos lista)

Latorcai Csaba (országos lista)

Latorcai János (országos lista)

Lázár János (országos lista)

Lezsák Sándor (országos lista)

Menczer Tamás (országos lista)

Mohácsy István (országos lista)

Molnár Ágnes (országos lista)

Nacsa Lőrinc (országos lista)

Németh Szilárd (országos lista)

Németh Zsolt (országos lista)

Nyitrai Zsolt (országos lista)

Orbán Balázs (országos lista)

Orbán Viktor (országos lista)

Papp Zsolt (országos lista)

Rétvári Bence (országos lista)

Rogán Antal (országos lista)

Selmeczi Gabriella (országos lista)

Semjén Zsolt (országos lista)

Simicskó István (országos lista)

Soltész Miklós (országos lista)

Szentkirályi Alexandra (országos lista)

Szijjártó Péter (országos lista)

Sztojka Attila (országos lista)

Tapolczai Gergely (országos lista)

Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4. vk.)

V.Németh Zsolt (Vas vármegye 3. vk.)

Varga Gábor (Fejér vármegye 5. vk.)

Vitányi István (Hajdú-Bihar vármegye 4. vk.)

Zsigmond Barna Pál (országos lista)

Mi Hazánk képviselői a 2026-os eredmény szerint (6 mandátum):

Apáti István (országos lista)

Borvendég Zsuzsanna (országos lista)

Dócs Dávid (országos lista)

Dúró Dóra (országos lista)

Novák Előd (országos lista)

Toroczkai László (országos lista)

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA