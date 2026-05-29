A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Erősebben megy el hétvégére a forint: mutatjuk az árfolyamot, jó napot zárt a magyar deviza

MTI
2026. május 29. 18:33

Minden vezető devizával szemben erősödni tudott a forint péntek kora estére, az euró pedig a dollárral szemben is gyengült.

Péntek estére a reggeli szintekhez képest erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.

Az euró jegyzése a reggel hét órakor mért 354,42 forintról kora estére 353,75 forintra csökkent. Hasonló tendencia érvényesült a svájci frank és az amerikai dollár piacán is: a svájci frank árfolyama 388,36 forintról 387,79 forintra mérséklődött. A dollár jegyzése pedig 304,50 forintról 302,95 forintra esett vissza.

Ezzel párhuzamosan az euró is erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben. A közös európai valuta árfolyama a reggeli 1,1639 dolláros szintről 1,1677 dollárra emelkedett.

Az ÁKK Zrt., ami az államkötvények kibocsátását végzi egy naptárban közzéteszi az adott évben esedékes állampapír aukciókat. A naptárban szerepel az adott időpontban kibocsátott állampapír fajtája és futamideje, valamint a törlesztések és államkötvény-visszavásárlási aukciók időpontját. Ezen a kiírt akciókon az elsődleges forgalmazók vásárolhatnak, a magánszemélyek csak ez után juthatnak az értékpapírokhoz.

