Erősebben megy el hétvégére a forint: mutatjuk az árfolyamot, jó napot zárt a magyar deviza

Minden vezető devizával szemben erősödni tudott a forint péntek kora estére, az euró pedig a dollárral szemben is gyengült.

Péntek estére a reggeli szintekhez képest erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.

Az euró jegyzése a reggel hét órakor mért 354,42 forintról kora estére 353,75 forintra csökkent. Hasonló tendencia érvényesült a svájci frank és az amerikai dollár piacán is: a svájci frank árfolyama 388,36 forintról 387,79 forintra mérséklődött. A dollár jegyzése pedig 304,50 forintról 302,95 forintra esett vissza.

Ezzel párhuzamosan az euró is erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben. A közös európai valuta árfolyama a reggeli 1,1639 dolláros szintről 1,1677 dollárra emelkedett.

