Forr a levegő a Balatonnál: lezárhatják a még szabad lejárókat, fellázadtak a helyiek
Egyre élesebb a konfliktus Balatonvilágos és Balatonaliga között húzódó magaspart környékén, ahol a szabad Balaton-parti lejárók sorsa miatt feszül egymásnak önkormányzat, civilek és beruházók. A helyiek attól tartanak, hogy idővel teljesen elveszíthetik a szabad vízpartot, miközben a településvezetés szerint életveszélyes a jelenlegi állapot. A háttérben omlásveszélyes löszfal, luxusberuházások és komoly politikai csatározások húzódnak.
Puskaporos hangulat alakult ki az utóbbi hetekben Balatonaligán és Balatonvilágoson, miután ismét napirendre került a magasparti Balaton-lejárók ügye. A vita középpontjában a Deák Ferenc utcai lejáró áll, amelynek sorsáról a képviselő-testület tárgyalt volna, végül azonban a téma lekerült a napirendről - írta a Sonline.hu.
A helyiek és a nyaralótulajdonosok szerint a szabad Balaton-part elérése nem egyszerű kényelmi kérdés, hanem a település identitásának része. Az Aligai Fürdőegyesület ezért petíciót indított annak érdekében, hogy az önkormányzat vegye tulajdonba és hosszú távon biztosítsa a lejárók fennmaradását. A kezdeményezést már csaknem ötszázan írták alá.
A történet azonban jóval összetettebb annál, mint hogy egyszerűen lezárnak-e egy lépcsőt vagy sem
A magaspart ezen része ugyanis egy folyamatosan mozgó, omlásveszélyes löszfal, amely statikailag instabil területnek számít. Takács Károly polgármester szerint a jelenlegi lejárók többségének nincs hivatalos építési engedélye, használatuk pedig komoly baleseti kockázatot jelent.
A településvezetés arra figyelmeztet: ha az önkormányzat köztulajdonba venné ezeket az ösvényeket és lépcsőket, azzal súlyos jogi és pénzügyi felelősséget vállalna magára. Egy esetleges omlás vagy baleset után a kártérítési és fenntartási költségek akár milliós nagyságrendűek is lehetnek. A polgármester szerint nem lehet a teljes település költségvetését veszélybe sodorni azért, hogy néhány partszakasz könnyebben megközelíthető legyen.
A civilek viszont attól tartanak, hogy a háttérben valójában a part fokozatos privatizációja zajlik
Bukovszki András, az Aligai Fürdőegyesület elnöke és helyi képviselő szerint fennáll a veszélye annak, hogy a jelenleg magántulajdonban lévő területeket birtokló beruházók – köztük a Bayer Property érdekeltségei – idővel teljesen elzárják a helyiek elől a vízpartot. A civilek szerint az elmúlt közel két évtizedben a lejárókat mindenki szabadon használhatta, ezért elfogadhatatlannak tartják a mostani korlátozásokat.
A konfliktus azóta tovább mélyült, hogy az önkormányzat egy új, biztonságos lejárót egy lakópark-fejlesztés részeként képzelt el. Az Aligai Fürdőegyesület azonban éppen a beépítések ellen lépett fel, és megtámadta a beruházást, így a projekt leállt. Ennek következtében az alternatív lejáró sem épült meg.
A felek között mára szinte teljes patthelyzet alakult ki. A civilek több fejlesztést és engedélyezési eljárást is megtámadtak az elmúlt időszakban, miközben a helyiek egy része attól tart, hogy a Balaton egyik utolsó szabad partszakasza kerülhet veszélybe.
