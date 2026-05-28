2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
21 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli kép válogatott aranyrudakról és aranyérmékről
Gazdaság

Itt a fájó következménye Trump támadásának: kegyetlenül bezuhant a magyarok kedvenc befektetése

Pénzcentrum
2026. május 28. 16:47

Az arany ára kéthavi mélypontra süllyedt csütörtökön, miután az amerikai–iráni háború körüli bizonytalanság erősítette a dollárt, és felhajtotta az olajárakat. A nagy befektetési bankok ennek ellenére továbbra is áremelkedést várnak az év végéig - írta a Cnbc.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az arany azonnali (spot) árfolyama 1,5 százalékot esett, így unciánként 4388 dollár körül állt. Utoljára március végén volt ilyen alacsonyan a jegyzés. Az eladási hullámot a dollár erősödése váltotta ki, ez ugyanis a dollárban jegyzett aranyat drágábbá tette a nemzetközi befektetők számára. Az ezüst még nagyobbat esett: az azonnali árfolyam 2,1 százalékkal, 73,02 dollárra zuhant unciánként. Eközben a platina 1,9, a palládium pedig 3,1 százalékot veszített az értékéből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci UBS csütörtöki elemzésében ennek ellenére fenntartotta optimista álláspontját, bár év végi célárát unciánként 5900-ról 5500 dollárra mérsékelte. Mark Haefele, az UBS Global Wealth Management befektetési igazgatója szerint a középtávú kilátásokat továbbra is több tényező támogatja. Ezek közé tartozik a jegybanki kereslet, a tartalékok diverzifikációja, a magas globális adósságszint, valamint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed várható monetáris lazítása. A Bank of America (BofA) év végi célára 5093 dollár, ami mintegy 16 százalékos emelkedést jelentene a jelenlegi szintről. A pénzintézet 2027 végére azonban már visszaesést vár, 4925 dollárra. A BofA elemzői szerint az arany korábban "túlvásárolt, de alulsúlyozott" volt a portfóliókban. Az árak az őszi ETF-vásárlási hullám lecsillapodása után korrigáltak.

Michael Field, a Morningstar vezető részvénystratégája szerint az eladási hullám okai már régóta érlelődtek. A befektetőket egyre inkább aggasztja az elhúzódó iráni háború és az emelkedő infláció. Bár az arany hagyományosan infláció elleni fedezetként szolgál, nem biztosít folyamatos kamathozamot. Így ha a kamatlábak emelkednek, a befektetők jellemzően a hozamot kínáló eszközöket részesítik előnyben.

Kapcsolódó cikkeink:

Az állampapírhozamok Európában, az Egyesült Államokban és Japánban egyaránt emelkedtek csütörtökön. Ezt az váltotta ki, hogy az amerikai–iráni béketárgyalásokat övező bizonytalanság újra felszította az inflációs félelmeket. A Hormuzi-szoros tényleges lezárása a háború során végig magasan tartotta az olajárakat, ami most egy általánosabb áremelkedéstől való félelmet is generált. Daniel Hynes, az ANZ vezető nyersanyagpiaci elemzője szerint a helyzetet tovább bonyolítja az amerikai élelmiszerárak közelmúltbeli megugrása. Ezt a kedvezőtlen időjárás, a védővámok és a csökkenő szarvasmarha-állomány együttes hatása okozta.

Az arany és az ezüst 2025-ben még rekordokat döntögető szárnyalással zárt, éves szinten 66, illetve 135 százalékos emelkedést elkönyvelve. Ezzel szemben 2026-ban már jóval hektikusabb kereskedés jellemzi mindkét nemesfémet. Az ezüst határidős jegyzése például január végén az 1980-as évek óta nem látott napi zuhanást szenvedett el. Csütörtökön jelenik meg az amerikai személyes fogyasztási kiadások áprilisi árindexe (PCE), amely a Fed által leginkább figyelt inflációs mutató. A Dow Jones felmérése alapján az elemzők ettől az adattól havi szinten 0,5, éves bázison pedig 3,8 százalékos emelkedést várnak.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #arany #infláció #gazdaság #dollár #olajár #fed #aranyár #ezüst #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:15
18:03
17:52
17:44
17:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 28. 16:45
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 28. 17:51
Leköszönt posztjáról Kovács Tibor, az MLE elnöke: megválasztották az utódját
Lipták Tímea veszi át a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) vezetését Kovács Tibortól, aki 2011 óta, m...
Bankmonitor  |  2026. május 28. 12:39
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a...
Holdblog  |  2026. május 28. 09:53
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen...
iO Charts  |  2026. május 27. 10:01
Rheinmetall részvény: 73 milliárd EUR-os backlog, -40% árfolyam
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Rheinmetall részvény árfolyama az elmúlt négy évben közel 2000%...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
2
1 hete
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
3
1 hete
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
4
1 hete
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
5
1 hete
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likviditás
Különösen bankok esetében hangsúlyos fogalom. Egy bank fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 18:03
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 16:03
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. május 28. 17:28
Hihetetlen, milyen tojásokat kezdtek el árulni Hollandiában: ez a jövő?