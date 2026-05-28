Itt a fájó következménye Trump támadásának: kegyetlenül bezuhant a magyarok kedvenc befektetése

Az arany ára kéthavi mélypontra süllyedt csütörtökön, miután az amerikai–iráni háború körüli bizonytalanság erősítette a dollárt, és felhajtotta az olajárakat. A nagy befektetési bankok ennek ellenére továbbra is áremelkedést várnak az év végéig - írta a Cnbc.

Az arany azonnali (spot) árfolyama 1,5 százalékot esett, így unciánként 4388 dollár körül állt. Utoljára március végén volt ilyen alacsonyan a jegyzés. Az eladási hullámot a dollár erősödése váltotta ki, ez ugyanis a dollárban jegyzett aranyat drágábbá tette a nemzetközi befektetők számára. Az ezüst még nagyobbat esett: az azonnali árfolyam 2,1 százalékkal, 73,02 dollárra zuhant unciánként. Eközben a platina 1,9, a palládium pedig 3,1 százalékot veszített az értékéből.

A svájci UBS csütörtöki elemzésében ennek ellenére fenntartotta optimista álláspontját, bár év végi célárát unciánként 5900-ról 5500 dollárra mérsékelte. Mark Haefele, az UBS Global Wealth Management befektetési igazgatója szerint a középtávú kilátásokat továbbra is több tényező támogatja. Ezek közé tartozik a jegybanki kereslet, a tartalékok diverzifikációja, a magas globális adósságszint, valamint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed várható monetáris lazítása. A Bank of America (BofA) év végi célára 5093 dollár, ami mintegy 16 százalékos emelkedést jelentene a jelenlegi szintről. A pénzintézet 2027 végére azonban már visszaesést vár, 4925 dollárra. A BofA elemzői szerint az arany korábban "túlvásárolt, de alulsúlyozott" volt a portfóliókban. Az árak az őszi ETF-vásárlási hullám lecsillapodása után korrigáltak.

Michael Field, a Morningstar vezető részvénystratégája szerint az eladási hullám okai már régóta érlelődtek. A befektetőket egyre inkább aggasztja az elhúzódó iráni háború és az emelkedő infláció. Bár az arany hagyományosan infláció elleni fedezetként szolgál, nem biztosít folyamatos kamathozamot. Így ha a kamatlábak emelkednek, a befektetők jellemzően a hozamot kínáló eszközöket részesítik előnyben.

Az állampapírhozamok Európában, az Egyesült Államokban és Japánban egyaránt emelkedtek csütörtökön. Ezt az váltotta ki, hogy az amerikai–iráni béketárgyalásokat övező bizonytalanság újra felszította az inflációs félelmeket. A Hormuzi-szoros tényleges lezárása a háború során végig magasan tartotta az olajárakat, ami most egy általánosabb áremelkedéstől való félelmet is generált. Daniel Hynes, az ANZ vezető nyersanyagpiaci elemzője szerint a helyzetet tovább bonyolítja az amerikai élelmiszerárak közelmúltbeli megugrása. Ezt a kedvezőtlen időjárás, a védővámok és a csökkenő szarvasmarha-állomány együttes hatása okozta.

Az arany és az ezüst 2025-ben még rekordokat döntögető szárnyalással zárt, éves szinten 66, illetve 135 százalékos emelkedést elkönyvelve. Ezzel szemben 2026-ban már jóval hektikusabb kereskedés jellemzi mindkét nemesfémet. Az ezüst határidős jegyzése például január végén az 1980-as évek óta nem látott napi zuhanást szenvedett el. Csütörtökön jelenik meg az amerikai személyes fogyasztási kiadások áprilisi árindexe (PCE), amely a Fed által leginkább figyelt inflációs mutató. A Dow Jones felmérése alapján az elemzők ettől az adattól havi szinten 0,5, éves bázison pedig 3,8 százalékos emelkedést várnak.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.