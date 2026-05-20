Akár a GDP több mint 4 százaléka is „felszabadulhatna”, ha a kiadások a régiós szintre csökkennének.
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint a hazai jövedelemadóztatás jelenlegi formájában fenntarthatatlan. A közgazdász úgy véli, hogy az alacsony jövedelműek és a kispénzű nyugdíjasok terheinek enyhítése mellett elengedhetetlen bizonyos adókedvezmények szűkítése. Emellett szükségesnek tartja a kiugróan magas megtakarítások megadóztatását, valamint az árstopok azonnali kivezetését is-
A volt jegybankelnök a 24.hu podcastjében kifejtette, hogy tarthatatlannak tartja a jelenlegi rendszert. Ebben ugyanis az ország fele gyakorlatilag nem fizet személyi jövedelemadót. Bár egyetért a Tisza Párt javaslatával, amely visszaállítaná az adójóváírást az alacsonyabb keresetűek számára, a meglévő kedvezmények egy részét túlzónak tartja. Véleménye szerint meg kellene szüntetni a 25 év alattiak adómentességét. Nem ért egyet a kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentességével sem, bár a három- vagy négygyermekesek esetében ezt már elfogadhatónak tartja.
Bár a Tisza Párt által felvázolt vagyonadót nem támogatja, a Tartós Befektetési Számlákon (TBSZ) tartott, több százmilliós vagy akár milliárdos megtakarításoknál indokolatlannak tartja az adómentességet. A különadókat alapvetően káros gazdaságpolitikai eszköznek tekinti.
Ugyanakkor kivételt tenne a Mol és a bankszektor extraprofitadójával. A hazai olajtársaság esetében ezt közgazdaságilag az indokolja, hogy az állam így vonja el az irányadó világpiaci árnál olcsóbb orosz olaj finomításából származó extra nyereséget.
A nyugdíjrendszer kapcsán éles különbségtételt szorgalmaz. Úgy látja, hogy az alacsony nyugdíjakat drasztikusan, a tervezettnél is nagyobb mértékben kellene emelni. Ezen a szinten ugyanis a 13., vagy akár egy 14. havi juttatás sem jelent elegendő segítséget. Ezzel szemben a magas ellátást kapó nyugdíjasoknál még a 13. havi nyugdíj kifizetését sem tartja indokoltnak.
A közgazdász szerint az Orbán-kormánytól megörökölt árkorlátozó intézkedéseket, köztük az üzemanyagok ársapkáját azonnal és egyetlen lépésben kellene kivezetni. Úgy véli, hogy a fokozatos megszüntetés súlyos inflációs várakozásokat építene be a gazdaságba. A hirtelen kivezetés viszont tisztább képet mutatna az inflációs folyamatokról. Erre a jegybank is sokkal hatékonyabban tudna reagálni a kamatdöntéseivel.
