Olyan dolog történt a magyar gazdaságban, amire 30 éve nem volt példa: ez áll a gigantikus ugrás hátterében

Májusban a GKI fogyasztói bizalmi indexe egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott. A mérés több mint 30 éves történetében ekkora egyszeri elmozdulásra még nem volt példa. A GKI legfrissebb konjunktúrajelentése ugyanakkor rámutat egy fontos feszültségre: a lakosság hangulata rekordot döntött, az üzleti szféra kilátásai viszont érdemben nem változtak. Az optimizmus valós, de egyelőre csak a várakozásokat mutatja.

Miért ugrott ekkora egyet a fogyasztói bizalom, és mikor volt utoljára ilyen? A GKI elemzése szerint az emelkedés hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetével kapcsolatos remények állnak. Ez a részindex egyedül 33 pontot nőtt egyetlen hónap alatt. Ilyen mértékű javulásra korábban csak két időszakban volt példa: a 2002-es választások után, valamint 2018–2019 egyes hónapjaiban. A mostani ugrás tehát nem a gazdasági teljesítmény javulását tükrözi, hanem a kormányváltáshoz fűzött várakozásokat.

Mi a különbség a fogyasztói hangulat és az üzleti kilátások között — és miért fontos ez? A GKI konjunktúraindex a kettő súlyozott átlaga. Májusban a fogyasztói oldal rekordot döntött, az üzleti bizalmi index viszont lényegében nem mozdult. Az ipar 1 pontot esett, az építőipar 1,5-öt emelkedett, a kereskedelem és a szolgáltatók hibahatáron belül változtak. A vállalkozások tehát még nem árazzák be azt az optimizmust, amit a lakosság már érez. Ez a két mutató közötti olló a következő hónapokban sokat fog elárulni arról, hogy a bizalomból lesz-e tényleges gazdasági aktivitás.

Mit jeleznek a foglalkoztatási és árkilátások? A foglalkoztatási indikátor érezhetően javult: a vállalkozások 11%-a tervez létszámbővítést, szemben az áprilisi 8%-kal. Az árindikátor ugyanakkor mérséklődött, az áremelést tervező cégek aránya 35%-ról 30%-ra esett. Ez egyszerre jó jel az inflációs folyamatok szempontjából és óvatossági jelzés: a cégek nem érzik elég erősnek a keresletet ahhoz, hogy árat emeljenek.

Mit mutat ez az optimizmus a fogyasztók részéről? Egyelőre a várakozásokat mutatja a fogyasztók részéről, amely nyilván a választás eredményét mutatja. Ennek tendenciája csak a következő hónapok mérései alapján fog megmutatkozni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A GKI – az Európai Bizottság módszertanával végzett – május havi felmérése szerint a fogyasztók hangulata óriásit javult áprilishoz képest, miközben az üzleti szféra kilátásai érdemben nem változtak. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúraindex 4 ponttal emelkedett, ezzel 49 havi, vagyis négyéves csúcsra ért fel.

A mérés legfontosabb eredménye, hogy a fogyasztói bizalmi index egyetlen hónap alatt 16 ponttal ugrott – ilyen mértékű pozitív elmozdulásra a több mint 30 éves mérés történetében nem volt példa. A drámai javulás hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének és a lakosság pénzügyi kilátásainak markáns javulása áll. Eközben az üzleti bizalmi index lényegében változatlan maradt, a foglalkoztatási hajlandóság érezhetően erősödött, az ár-indikátor pedig az áprilisi egyéves csúcsról kissé mérséklődött.