Olyan dolog történt a magyar gazdaságban, amire 30 éve nem volt példa: ez áll a gigantikus ugrás hátterében

Májusban a GKI fogyasztói bizalmi indexe egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott. A mérés több mint 30 éves történetében ekkora egyszeri elmozdulásra még nem volt példa. A GKI legfrissebb konjunktúrajelentése ugyanakkor rámutat egy fontos feszültségre: a lakosság hangulata rekordot döntött, az üzleti szféra kilátásai viszont érdemben nem változtak. Az optimizmus valós, de egyelőre csak a várakozásokat mutatja.
Miért ugrott ekkora egyet a fogyasztói bizalom, és mikor volt utoljára ilyen? A GKI elemzése szerint az emelkedés hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetével kapcsolatos remények állnak. Ez a részindex egyedül 33 pontot nőtt egyetlen hónap alatt. Ilyen mértékű javulásra korábban csak két időszakban volt példa: a 2002-es választások után, valamint 2018–2019 egyes hónapjaiban. A mostani ugrás tehát nem a gazdasági teljesítmény javulását tükrözi, hanem a kormányváltáshoz fűzött várakozásokat.
Mi a különbség a fogyasztói hangulat és az üzleti kilátások között — és miért fontos ez? A GKI konjunktúraindex a kettő súlyozott átlaga. Májusban a fogyasztói oldal rekordot döntött, az üzleti bizalmi index viszont lényegében nem mozdult. Az ipar 1 pontot esett, az építőipar 1,5-öt emelkedett, a kereskedelem és a szolgáltatók hibahatáron belül változtak. A vállalkozások tehát még nem árazzák be azt az optimizmust, amit a lakosság már érez. Ez a két mutató közötti olló a következő hónapokban sokat fog elárulni arról, hogy a bizalomból lesz-e tényleges gazdasági aktivitás.
Mit jeleznek a foglalkoztatási és árkilátások? A foglalkoztatási indikátor érezhetően javult: a vállalkozások 11%-a tervez létszámbővítést, szemben az áprilisi 8%-kal. Az árindikátor ugyanakkor mérséklődött, az áremelést tervező cégek aránya 35%-ról 30%-ra esett. Ez egyszerre jó jel az inflációs folyamatok szempontjából és óvatossági jelzés: a cégek nem érzik elég erősnek a keresletet ahhoz, hogy árat emeljenek.
Mit mutat ez az optimizmus a fogyasztók részéről? Egyelőre a várakozásokat mutatja a fogyasztók részéről, amely nyilván a választás eredményét mutatja. Ennek tendenciája csak a következő hónapok mérései alapján fog megmutatkozni.
A GKI – az Európai Bizottság módszertanával végzett – május havi felmérése szerint a fogyasztók hangulata óriásit javult áprilishoz képest, miközben az üzleti szféra kilátásai érdemben nem változtak. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúraindex 4 ponttal emelkedett, ezzel 49 havi, vagyis négyéves csúcsra ért fel.
A mérés legfontosabb eredménye, hogy a fogyasztói bizalmi index egyetlen hónap alatt 16 ponttal ugrott – ilyen mértékű pozitív elmozdulásra a több mint 30 éves mérés történetében nem volt példa. A drámai javulás hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének és a lakosság pénzügyi kilátásainak markáns javulása áll. Eközben az üzleti bizalmi index lényegében változatlan maradt, a foglalkoztatási hajlandóság érezhetően erősödött, az ár-indikátor pedig az áprilisi egyéves csúcsról kissé mérséklődött.
