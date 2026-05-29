idős pár várakozik a kórházban, nyugdíjasok, biztosítás
Nyugdíj

Kemény üzenetet küldtek a magyar nyugdíjasok: ebbe nem fognak némán beletörődni

Pénzcentrum
2026. május 29. 19:33

A nyugdíjas szervezetek szerint az ország jövőjét meghatározó alkotmányos kérdésekről csak széles körű társadalmi egyeztetés után lehet dönteni. Egy budapesti konferencián közel 150 nyugdíjas szervezet képviselői hangsúlyozták, hogy az idősebb generációk tapasztalatait és véleményét is figyelembe kell venni egy esetleges új alkotmány előkészítése során.

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége és az Országos Nyugdíjas Parlament által szervezett országos konferencián a résztvevők az alkotmányozás kérdését, valamint a társadalmi részvétel szerepét vitatták meg. A tanácskozás középpontjában az állt, hogy egy esetleges új alkotmány vagy az alkotmányos rendszer jelentősebb átalakítása milyen feltételek mellett élvezheti a társadalom széles körű támogatását.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy egy ilyen horderejű nemzeti ügy nem születhet meg szűk politikai vagy szakmai körök döntése alapján. Álláspontjuk szerint elengedhetetlen a társadalmi párbeszéd, a különböző generációk bevonása és a civil szervezetek véleményének figyelembevétele.

A rendezvényen több ismert alkotmányjogász is előadást tartott. Az előadók kitértek azokra a garanciális elemekre is, amelyek biztosíthatják, hogy egy új alkotmány széles társadalmi konszenzuson alapuljon.

A közel 150 nyugdíjas szervezet képviseletében jelen lévő résztvevők kifejezték szándékukat arra, hogy aktív szerepet vállaljanak a jövőbeni szakmai és társadalmi egyeztetésekben. Véleményük szerint az idősebb generációk tapasztalatait és szempontjait nem lehet figyelmen kívül hagyni olyan kérdésekben, amelyek hosszú időre meghatározhatják az ország működését.

A konferencia résztvevői hangsúlyozták, hogy Magyarország több mint kétmillió nyugdíjas és időskorú polgára jelentős társadalmi tudással, élettapasztalattal és közösségi ismerettel rendelkezik. Álláspontjuk szerint ezek az értékek fontos szerepet játszhatnak a közéleti vitákban és a jövőbeni döntések előkészítésében.

A szervezők közleményükben kiemelték, hogy továbbra is támogatják az idősek aktív közéleti részvételét, a nemzedékek közötti együttműködés erősítését és a társadalmi párbeszéd kultúrájának fejlesztését. Megfogalmazásuk szerint a közös gondolkodás és a széles körű egyeztetés járulhat hozzá leginkább a társadalmi bizalom erősítéséhez és Magyarország jövőjének alakításához.

A tanácskozás egyúttal azt az üzenetet is közvetítette, hogy az idősek civil közösségei készek szervezett formában, partnerként részt venni minden olyan nemzeti párbeszédben, amely az ország alkotmányos és társadalmi jövőjét érinti.

Címlapkép: Getty Images
