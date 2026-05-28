Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép

Látványosan csökkent az árkülönbség a panellakások és az újépítésű ingatlanok között Budapesten. Több kerületben már csak minimális az eltérés a két kategória között, miközben az Otthon Start program és a támogatott hitelek teljesen átírták a korábbi piaci viszonyokat. A szakértők szerint a panelek gyors drágulása miatt egyre több vásárló fordulhat az energiahatékonyabb új lakások felé, különösen azokban a városrészekben, ahol tömegesen jelennek meg az 1,5 millió forint alatti új projektek.

Lassan eltűnik a különbség a panelek és az újépítésű lakások ára között Budapesten. A legfrissebb elemzések szerint egyes kerületekben már csak minimális az eltérés a két szegmens között, miközben a korábbi drasztikus drágulás után az ingatlanpiac több részén lassulás és korrekció indult.

Elemzők szerint a piaci fordulat egyik legfontosabb oka az volt, hogy az elmúlt másfél évben a panellakások ára sokkal gyorsabban nőtt, mint azt korábban a piac indokoltnak tartotta. A keresletet főleg az Otthon Start program és a támogatott hitelek fűtötték. Emiatt több külső budapesti kerületben a panelek négyzetméterára megközelítette az újépítésű lakások árszintjét.

Az már kijelenthető, hogy az Otthon Start teljesen átrajzolta a hagyományos árviszonyokat a lakáspiacon. Különösen a XV., XVI., XVIII. és XIV. kerületben nyílt ki az a helyzet, hogy a vásárlók már paneláron találhatnak kisebb újépítésű lakásokat.

Közben az újépítésű lakások ára is történelmi szintre emelkedett. Az Otthon Centrum adatai alapján 2026 első negyedévében Budapesten az átlagos új lakás négyzetméterára átlépte a 2 millió forintot. A prémium kerületekben ennél jóval magasabb árszintek jelentek meg, az V., II. és XII. kerületben 3,5-3,7 millió forintos átlagárakról írtak az elemzések.

Hasonló folyamatot jelzett az MNB májusi Lakáspiaci jelentése is. A jegybank szerint jelentősen nőtt az újépítésű kínálat Budapesten, 22 ezer lakást tartalmazó projekt fut jelenleg, ami tízéves rekordnak számít. A még szabadon megvásárolható új lakások száma éves alapon 63 százalékkal emelkedett. Ez azért fontos, mert a korábbi években a kínálathiány volt az egyik fő oka az árrobbanásnak. Most viszont egyre több fejlesztés jelenik meg a piacon, ráadásul sok projektet már kifejezetten az Otthon Start feltételeihez igazítanak. A szakértők szerint ez fékezheti az árnövekedést az újépítésű szegmensben.

A panelek helyzete emiatt kettős lett. Azokon a környékeken, ahol kevés az új projekt, továbbra is magas maradhatnak az árak. Ahol viszont tömegesen jelennek meg új lakások, ott a panelek elveszíthetik korábbi árversenyelőnyüket. Több elemzés szerint a következő hónapok egyik kulcskérdése az lesz, hogy a vásárlók inkább a kisebb, de új lakásokat választják-e a hasonló árú panelek helyett.

A piac másik fontos változása, hogy az alku lehetősége is eltérően alakult. A panelek esetében sokáig gyakorlatilag eltűnt az alkutér, most viszont ismét egyre több eladó kénytelen árat csökkenteni, főleg a túlárazott lakásoknál.

Felborult az egyensúly

A Pénzcentrum arra volt kíváncsi az ingatlanpiaci szakértőknél, hogy mekkora különbség maradt a panelek és az újépítésű lakások között, illetve mennyire írta át a piacot az Otthon Start program. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint Budapesten az újépítésű lakások átlagos négyzetméterára már meghaladja a 2 millió forintot, miközben a panellakások medián ára 1,25 millió forint körül mozog. Ez átlagosan 750-780 ezer forintos, vagyis 37-40 százalékos különbséget jelent. Vidéken kisebb az eltérés, jellemzően 150-300 ezer forint között alakul, Debrecenben és Győrben pedig már szinte eltűnt az árolló.

Az Otthon Start Program jelentősen felborította a korábbi piaci egyensúlyt. Az 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon miatt a beruházók ehhez igazították az új lakások árait, miközben a támogatott hitelek miatt a kereslet a használt panelek felé fordult. A legnépszerűbb budapesti kerületekben, például a XI., XIII. és XIV. kerületben a panelárak 1,33-1,46 millió forintig emelkedtek, így több helyen már minimális a különbség az újépítésű lakásokhoz képest.

A legkisebb árkülönbség jelenleg Budapesten a XI., XIII., XIV. és XV. kerületben látható, ahol az eltérés sok esetben már csak 40-150 ezer forint négyzetméterenként. Vidéken Debrecen és Győr számít a leginkább kiegyenlített piacnak

- hangsúlyozta Szegő Péter, hozzátéve: az elmúlt 1-2 évben a vevői preferenciák is változtak. Egyre fontosabb lett az energiahatékonyság és az alacsony rezsi. A magasabb jövedelmű vásárlók inkább az újépítésű, modern energetikájú lakásokat keresik, miközben a panelek továbbra is népszerűek maradtak a kiszámítható fenntartási költségek miatt.

A Duna House elemzője elmondta, hogy a piacon jelenleg főként saját célra vásárlók aktívak. Az első lakásvásárlók aránya jelentősen nőtt az Otthon Start hatására, ők főleg paneleket és külső kerületi újépítésű lakásokat keresnek. A családosok inkább a támogatások kombinálásával próbálnak nagyobb, korszerűbb ingatlanhoz jutni.

2026 második felében a szakértő szerint lassulhat az áremelkedés. Budapesten az újépítésű kínálat rekordközeli szinten van, ezért a legdrágább paneles kerületekben stagnálás vagy kisebb korrekció is jöhet. A külső kerületekben ugyanakkor tovább szűkülhet az árkülönbség, mert a panelek még mindig jelentős árelőnyben vannak.

Visszaszorultak a befektetők

Futó Péter, a Zenga elemzője szerint Budapesten jelenleg az új építésű lakások átlagos hirdetési négyzetméterára 1,86 millió forint, miközben a panellakásoké 1,28 millió forint körül alakul. Ez közel 600 ezer forintos különbséget jelent négyzetméterenként. Országosan az új lakások átlagosan nagyjából 300 ezer forinttal drágábbak a paneleknél, vagyis a panelek ára jellemzően az új építésű lakások árszintjének 70 százaléka körül mozog.

A szakértő szerint az Otthon Start program jelentősen csökkentette az árkülönbséget a két szegmens között. A program előtt Budapesten a panelek ára inkább az új lakások árának 60-65 százalékát érte el, az 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát azonban fékezte az új lakások drágulását, miközben a panelek tovább drágultak.

Jelenleg a legkisebb különbség azokban a budapesti kerületekben látszik, ahol nagyobb Otthon Start-kompatibilis beruházások indultak. Ilyen például a X. és a XV. kerület, ahol a panelek ára már csak körülbelül 10 százalékkal marad el az új építésű lakásokétól. Vidéken továbbra is nagyobb az eltérés, mert az új lakások többsége még az 1,5 millió forintos árszint alatt maradt.

Futó Péter arra is kitért, hogy a vásárlói preferenciák az elmúlt egy évben érezhetően változtak. Tavaly még nagyon erős volt a kereslet a panellakások iránt, befektetők is nagy számban jelentek meg ezen a piacon. Idén azonban a panelkereslet jelentősen visszaesett, áprilisban már 46 százalékkal maradt el az előző évi átlagtól. Az új lakások piaca szintén lassult tavasszal, de jóval kisebb mértékben.

A piacon jelenleg elsősorban saját célra vásárlók aktívak, miközben a befektetők aránya visszaszorult. A szakértő szerint ez a trend a következő hónapokban is megmaradhat.

- hangsúlyozta Futó Péter.

A jövővel kapcsolatban a Zenga elemzője elmondta, hogy 2026 második felében szerint ismét nőhet a különbség a panelek és az új építésű lakások ára között. Úgy látja, hogy a mostani, szokatlanul szűk árolló nem tükrözi a két ingatlantípus közötti minőségi különbséget, ezért hosszabb távon az új lakások ára gyorsabban emelkedhet, mint a paneleké.

Közel félmilliós különbség?

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint Budapesten jelenleg 469 ezer forintos négyzetméterár-különbség van a panellakások és az újépítésű ingatlanok között. A fővárosban a panelek medián négyzetméterára 1,234 millió forint, miközben az új lakásoké 1,703 millió forint körül alakul, ami közel 38 százalékos felárat jelent az újépítésűek javára. A megyeszékhelyeken kisebb az eltérés: ott a panelek átlagosan 905 ezer, az új lakások pedig 1,159 millió forintos négyzetméteráron jelennek meg a piacon.

A szakértő szerint a különbségeket erősen meghatározza az adott lokáció. Budapesten jelenleg a XV. kerületben a legkisebb az árolló, ahol a panelek és az új lakások között mindössze 62 ezer forint az eltérés négyzetméterenként. Hasonlóan szűk a különbség a XVII. kerületben is. Vidéken Kaposvár és Nyíregyháza számít a legkiegyenlítettebb piacnak. Ezzel szemben a II. kerületben több mint 1,5 millió forintos prémiumot kell fizetni az újépítésű lakásokért.

Balogh László arra is felhívta a figyelmet, hogy

az elmúlt hónapokban a panelek drágulása különösen erős volt. Budapesten 6,9 százalékkal nőtt a panellakások medián négyzetméterára, míg a megyeszékhelyeken 10 százalék feletti emelkedést mértek.

Az Ingatlan.com szakértője szerint a vásárlók továbbra is az energiahatékony új lakásokat keresnék legszívesebben, sokak számára azonban ezek még mindig túl drágák. Emiatt sok vevő továbbra is a panelek felé fordul, amelyek átlagosan jóval olcsóbbak a téglaépítésű lakásoknál is. Az Otthon Start program ugyanakkor új helyzetet hozott, mert több fejlesztő már tudatosan az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limit alá árazza projektjeit. Emiatt bizonyos kerületekben már szinte ugyanannyiba kerülhet egy modern új lakás, mint egy 50-60 éves panellakás.

Balogh László szerint ez a jelenség különösen a XI., XIII., XIV. és XV. kerületben válhat látványossá, ahol az új, támogatott projektek egyre nagyobb konkurenciát jelenthetnek a túlárazott panellakásoknak. Jelenleg azonban még kevés ilyen lakás került ténylegesen piacra, ezért a hatás egyelőre korlátozott.

A szakértő szerint a panelpiacon továbbra is minden vevői csoport jelen van.

Az első lakásvásárlók és a nagyobb lakásba költözők az alacsonyabb ár miatt keresik ezeket az ingatlanokat, a befektetők számára pedig a kedvező bérleti hozam teszi vonzóvá a paneleket.

Az újépítésű lakások piacán az Otthon Startnak megfelelő projektekben főleg első lakásvásárlók és fiatal családok jelentek meg, de a befektetők is aktívak maradtak. A prémium kategóriában továbbra is a tehetősebb vásárlók dominálnak.

2026 második felében Balogh László szerint tovább erősödhet a verseny a panelek és az 1,5 millió forint alatti újépítésű lakások között. Ahogy a panelárak egyre közelebb kerülnek az új lakások árszintjéhez, a kereslet fokozatosan az energiahatékonyabb projektek felé tolódhat. Emiatt a panelek drágulása jelentősen lassulhat azokban a kerületekben és városokban, ahol sok új projekt jelenik meg.

Gyorsabb növekedés a paneleknél

Az Otthon Centrum adatai alapján országos átlagban egy újépítésű lakás négyzetméterára jelenleg mintegy 73 százalékkal magasabb a panelekénél, ami átlagosan 733 ezer forintos különbséget jelent. Budapesten még nagyobb az eltérés: a fővárosban az újépítésű lakások átlagosan 755 ezer forinttal drágábbak négyzetméterenként, ami 64 százalékos különbségnek felel meg a panellakásokhoz képest.

A szakértők szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb folyamata az volt, hogy a panellakások ára sokkal gyorsabban emelkedett, mint az újépítésűeké. Országosan a panelek ára egy év alatt mintegy 26 százalékkal nőtt, miközben az új lakásoknál csak 5,5 százalékos drágulást mértek. Budapesten ugyan kisebb volt a panelárak növekedése az országos átlagnál, de a magas bázis miatt ezt a vásárlók így is erősen megérezték.

A vásárlói preferenciák is változtak az elmúlt 1-2 évben. Az Otthon Centrum tapasztalatai szerint az olcsóbb panelek iránt nőtt nagyobb mértékben a kereslet, amit az árak gyors emelkedése is visszaigazol. Ugyanakkor az energiahatékony újépítésű lakások továbbra is stabil keresletet élveznek. Az árérzékenyebb vásárlók inkább a panelek felé fordultak, míg a magasabb árkategóriában továbbra is az újépítésű ingatlanok a legnépszerűbbek.

A két szegmens eltérő vásárlói csoportokat vonz. A panellakások esetében elsősorban az első lakásvásárlók és a nyugdíjasok számítanak aktív vevőknek a kedvezőbb árszint miatt. Az újépítésű ingatlanok piacán továbbra is erős a befektetői jelenlét, főleg a belvárosi kerületekben, ahol a kiadhatóság és az értékállóság fontos szempont. Az agglomerációban és a kertvárosi övezetekben viszont inkább a gyermekes családok keresik az újépítésű házakat.

Az Otthon Centrum szerint 2026 második felében a piac alakulását továbbra is erősen befolyásolhatják a gazdasági intézkedések és a támogatási rendszerek. A panelek várhatóan hosszabb távon is népszerűek maradnak az első lakásvásárlók körében, különösen addig, amíg kedvező hitelkonstrukciók érhetők el. Az újépítésű piac szempontjából pedig meghatározó maradhat, hogy a családtámogatási rendszer változatlan formában fennmarad-e.