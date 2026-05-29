Kiakadtak a Ferrari rajongói az új kocsin: a vezérigazgató is közbelépett, szerinte minden rendben van
A Ferrari vezérigazgatója, Benedetto Vigna megvédte a vállalat első teljesen elektromos modelljét, a Lucét. Az autót hétfőn mutattak be Rómában, és azóta heves vitákat váltott ki a közösségi médiában, valamint a befektetők körében egyaránt - írta meg a Reuters.
Az 550 ezer eurós Luce bemutatóját követően a közösségi oldalakon sokan kritizálták a jármű szokatlan formavilágát. A bírálók szerint az autó egyáltalán nem hasonlít egy Ferrarira. Többen már magát a döntést is megkérdőjelezték, amelynek értelmében az olasz sportautógyártó eltávolodik a hagyományos belső égésű motoroktól. A kedvezőtlen fogadtatás a tőzsdén is éreztette hatását: a Ferrari részvényei kedden több mint 8 százalékot zuhantak.
Vigna csütörtökön, egy modenai autóipari rendezvényen hangsúlyozta, hogy a Luce iránt "erős az érdeklődés". Ez az új és a meglévő ügyfelekre egyaránt igaz. A gyártó hétfőn és kedden 1600 vásárlónak mutatta be személyesen az új modellt a római premier keretében, szerdán pedig megnyitották a rendelésfelvételt.
"Már banki átutalásokat is kaptunk, a jelenlévő ügyfelek meg akarják venni az autót" – mondta a vezérigazgató. Hozzátette, hogy a pontos rendelési adatokat júliusban, a második negyedéves pénzügyi jelentés publikálásakor ismertetik majd.
Vigna visszautasította azokat a felvetéseket is, amelyek szerint a Luce a piacon kapható más elektromos autók – köztük kínai modellek – másolata lenne. Kiemelte: aki személyesen meglátja és kipróbálja a járművet, azonnal megérti, hogy sem a belső tér, sem a külső formaterv, sem pedig a teljesítmény tekintetében nem hasonlítható más villanyautókhoz. A borsos vételárat azzal indokolta, hogy az innovációnak megvan a maga ára.
A vezérigazgató egyúttal leszögezte, hogy a Luce a Ferrari modellpalettájának bővítését jelenti. A vállalat a jövőben is gyárt majd benzinmotoros és hibrid modelleket. A cég részvényei csütörtökön 1,4 százalékos emelkedéssel részben korrigálták a keddi árfolyamesést.
