Drámai határértéket lépett át az olaj világpiaci ára: bemondták a szakértők, ebből már nincs visszaút

Az olajár kedden ismét a hordónkénti 100 dolláros szint fölé emelkedett, miután az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért Iránra. Ezzel szertefoszlottak a közel-keleti rendezéshez fűzött remények. Szakértők szerint az energiapiac már átléphette a "visszafordíthatatlanság pontját", a globális készletek pedig kritikusan alacsony szintre csökkentek - számolt be a The Guardian.

Az amerikai légierő iráni rakétaindító állásokat és aknatelepítő hajókat vett célba, ami azonnal felfelé lökte a Brent nyersolaj árát. A Hormuzi-szoros blokádja miatt az olaj árfolyama a múlt hónap végén elérte a hordónkénti 126 dollárt. Az elmúlt hetekben azonban a jegyzések mérséklődtek, mivel a kereskedők egy lehetséges diplomáciai megállapodásra számítottak. Hétfőn még 97 dollár környékén mozgott az árfolyam, sőt rövid időre 95,95 dollárig esett, ami egyhavi mélypontot jelentett.

Az elemzők szerint azonban a helyzet korántsem ad okot optimizmusra. A HFI Research úgy véli, hogy a piac már elérte a visszafordíthatatlanság pontját, így a következő hónap elején "durva ébredés" várhat a szereplőkre. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy júliusban és augusztusban a világ a "vörös zónába" kerülhet, mivel a fogyasztás jelentősen meghaladhatja a kitermelést.

A Hormuzi-szoros lezárása a válság előtti, napi mintegy 20 millió hordós áteresztőképességből 14,4 millió hordónyi kiesést okozott az Öböl-térség olajexportjában. A stratégiai tartalékok felszabadítása napi körülbelül 2 millió hordóval enyhítette a hiányt. A JP Morgan szerint azonban ezek a készletfelszabadítások várhatóan júliusban véget érnek, miközben a tartalékok már most is kritikusan alacsony szinten állnak. A bank adatai alapján a globális olajkereslet márciusban napi átlag 2,8 millió hordóval csökkent. Áprilisban napi 4,3 millió, májusban pedig 5,5 millió hordós visszaesés várható, de a kínálati hiány ennek ellenére is jelentős marad.

A Saudi Aramco hétfőn közölte, hogy ha a Hormuzi-szoros még hetekig zárva marad, az olajellátási nehézségek jövőre is éreztetni fogják a hatásukat. A JP Morgan úgy látja, hogy a piac még a legoptimistább forgatókönyv esetén is feszített marad. Még akkor is ez a helyzet, ha a szoros forgalma helyreáll, mivel a készletszintek rendkívül alacsonyak.

Európában a földgázkészletek szintén nyomás alá kerültek. A HSBC adatai szerint a tárolók jelenleg csupán 37 százalékig vannak feltöltve. Ez jóval elmarad a mintegy 50 százalékon álló szezonális ötéves átlagtól. A betárolás üteme szintén átlag alatti, amit a bank részben a túlzott piaci nyugalomnak tulajdonít. A pénzintézet arra is figyelmeztetett, hogy a nyár második felében felgyorsuló betárolás fokozott áringadozást idézhet elő.

A magasabb olajárak már a fogyasztóknál is éreztetik a hatásukat. Az Egyesült Királyságban a benzin ára a konfliktus kezdete óta a legmagasabb szintre emelkedett. Az átlagár literenként 159,43 penny, ami 26,6 pennyvel több a háború februári kitörésekor mért szintnél. A brit háztartásokra vonatkozó energiaár-plafon szerdán várhatóan közel 13 százalékkal emelkedik a szoros blokádja okozta gázár-növekedés miatt. Ez éves szinten átlagosan 209 font többletköltséget jelent a családoknak.