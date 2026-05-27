Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei

A MOL megkapta a szükséges engedélyeket a május 22-i robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzem - várhatóan több hónapig tartó - helyreállításának megkezdéséhez. A baleset a hazai üzemanyag-ellátást nem érinti, a kórházban ápolt sérültek állapota pedig folyamatosan javul.

Lezárult a hatósági helyszínelés, és megszűnt a közvetlen balesetveszély a május 22-i robbanásban megsérült Olefin-1 üzemben - ezt a Mol-csoport adta hírül közleményében.

Az üzem biztonságos szénhidrogén-mentesítése jelenleg is zajlik. A helyreállítás irányítására a vállalat már felállított egy külön szakértői csapatot. A munka a terület megtisztításával indul. Ezt a megsérült berendezések, csővezetékek és tartószerkezetek állapotfelmérése, majd a tönkrement elemek elbontása követi.

A felújítás pontos időtartamát csak a részletes műszaki ellenőrzés után lehet meghatározni. Az előzetes becslések alapján azonban az üzem újraindítása több hónapot vesz majd igénybe. A balesetben megsérült, továbbra is kórházi kezelésre szoruló dolgozókat és hozzátartozóikat a vállalat mindenben támogatja. A MOL az eset kapcsán továbbra is teljes körűen együttműködik az illetékes hatóságokkal, és közölte azt is, hogy

az ország üzemanyag-ellátása továbbra is teljeskörűen biztosított, azt abaleset és a helyreállítás nem befolyásolja.

címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA