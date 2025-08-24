Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot

A 2025-ös év 34. hetét a Szent István Nap, az államalapítás ünnepe határozta meg leginkább: mikor milyen bolt lesz nyitva, hol lehet megkóstolni az Ország Tortáját, hol lesz lezárás, lesz-e tűzijáték. Az időjárás alapján a nyár máris elkezdett búcsúzkodni, de temetni azért még nem érdemes, hamarosan visszatérnek a 30 fokok. Viszont lélekben már sokan kezdenek rákanyarodni a tanévkezdésre, ami a híreket is meghatározza; másrészt sokan várják tűkön ülve, hogy benyújthassák az igényüket az Otthon Start Hitelre. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb témáit, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumon.

A héten kiderült egy újabb budapesti lomtalanítási dátum az őszre, így már mindössze hat kerület kapcsán rejtély, mikor viszi el a lomokat a MOHU. Mivel véletlenszerűen és egyenként közlik ezeket a dátumokat, lehet malmozni, amíg kiderül, mire számíthat a többi kerület. Az egyik legolvasottabb hír volt a 34. héten, hogy kiderült, hogy melyik város lett Magyarország legszebb történelmi városa. Egyik legolvasottabb cikkünk pedig arról szólt, hogy szeptembertől változás jön a palackvisszaváltási rendszerben, mely főként a boltokat érinti, az üzletek pedig nem boldogok. Témákra bontva mutatjuk a hét legfontosabb cikkeit.

Az én házam az én váram?

Ezzel kevesek számoltak az Otthon Start kapcsán ‒ Szeptembertől elindul az Otthon Start 3%-os kedvezményes hitelprogram, amely nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható, igaz, a telek árát saját zsebből kell kifizetni. Juhász Attilával, az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnökével néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.

Rengeteg magyar jogosult erre a rezsikedvezményre ‒ A nyárnak - a naptár szerint - lassan vége, hamarosan beköszönt a fűtési idény, amelyre 2025-ben is érdemes időben felkészülni. Érdemes időben tájékozódni, milyen támogatási lehetőségek állnak a rászorulók rendelkezésére: a védendő fogyasztó státuszt, amelyre elméletben több százezren jogosultak, mégsem igénylik meg még 25 ezren sem az országban. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, ki jogosult erre és milyen előnyökkel, kedvezményekkel jár ez.

Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából ‒ Nehéz előre kideríteni, milyen szomszédságba költözik az ember egy számára ismeretlen helyen. Pedig könnyen rémálom válhat a költözésből, akárcsak a fiatal pár számára, akiket a szomszédjuk folyamatosan feljelent különböző indokokkal. Lapunk megkérdezte az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK) és egy a témában jártas ügyvédi irodát, hogy kiderítsük: mikor minősül egy bejelentés jogilag hamisnak, és mit tehet az, akit rendszeresen, szándékosan vádolnak meg valótlan dolgokkal.

Így építs karriert az AI-uralta világban

A csúcson kell abbahagyni ‒ Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget. A Pénzcentrum nagyinterjújában az elmúlt több évtized sikereiről, nehézségeiről és szépségeiről beszél.

Cicaszitter kerestetik ‒ Sok család még kihasználja a nyár végét egy rövid nyaralásra, vagy betervez egy őszi kiruccanást, ahová gyakran nem tudják magukkal vinni szeretett háziállataikat. Így egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra. Utánajártunk, mennyit lehet keresni kutyasétáltatással, -szitterkedéssel. Kiderült, hogy nem is keveset.

Visszaüthet a megkövetelt átláthatóság a bérekben ‒ 2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak be kell vezetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely a nemek közötti bérszakadék csökkentését és a fizetések átláthatóbbá tételét célozza. A cégeknek kötelező lesz már az álláshirdetésben feltüntetniük a bérsávot és tilos lesz a jelentkező korábbi fizetésről érdeklődni, a dolgozók pedig betekintést nyerhetnek majd kollégáik keresetébe. Ezt kavarhatja meg Magyarországon az anyák szja-mentessége, mely szakértők szerint fokozhatja a bérfeszültséget.

A HR-szakmát durván fenyegeti már most az AI ‒ A mesterséges intelligencia villámgyorsan alakítja át a munka világát, és a következő célpont a humán erőforrás lehet. A nemzetközi adatok szerint a HR-feladatok döntő része automatizálható, ami Magyarországon is több tízezer állást sodorhat veszélybe.

Ezek a legveszélyeztettebb szakmák ‒ A Világgazdasági Fórum friss jelentése szerint 2025 és 2030 között drámai átalakulás vár a globális munkaerőpiacra: a hagyományos adminisztratív és ügyfélszolgálati munkakörök akár 30–40 százalékkal zsugorodhatnak, miközben a mesterséges intelligencia és az automatizálás fokozatosan átveszi a rutin- és középszintű kreatív feladatokat. Megnéztük, mely szakmákat érintheti legelőször a változás.

Vásárolhatsz, de vigyázz

Változás jön a palackvisszaváltási rendszerben ‒ Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás, vannak kisboltok, ahol alacsonyabb a visszaváltás, míg egyes nagyobb élelmiszer áruházakban kiemelkedően nagy a forgalom. A MOHU ezen a rendszeren próbál változtatni szeptember elsejétől, ám az Országos Kereskedelmi Szövetségnek több komoly kifogása is van a tervezett új rendszerrel szemben.

Továbbra is megy a trükközés az önkiszolgáló kasszáknál ‒ Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. A kettő együtt különösen veszélyes elegyet alkot: a vásárlók egy része tudatosan próbálja kijátszani a rendszert, leggyakrabban a hírhedt banán-trükk alkalmazásával. A módszer annyira elterjedt, hogy Nyugat-Európában már külön biztonsági rendszereket vetettek be ellene, és valószínűleg a magyar boltok sem maradhatnak majd tétlenül.

Kacag a krajcár

Sok revolutos pénze ragadt bent kriptóban ‒ Késhet annak az új, július elsejétől hatályos rendszernek a gyakorlati bevezetése, amely a kriptovaluta, például a Bitcoin, jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás igénybevételével történő beszerzését szabálytalannak minősíti. A jogszabály 60 napot adott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága számára a részletszabályok kidolgozására, a nyilvános lista, valamint az úgynevezett kivételek megállapítására, ám a szakértők szerint nem érzékelhető érdemi előrelépés. Az új rendszer legnagyobb áldozata, a Revolut dolgozik azon, hogy minden korábbi kriptoszolgáltatásukat helyreállítsák.

Ezért nem vállalnak gyereket vagy menekülnek el az országból a magyar fiatalok? ‒ Banyár József közgazdász, a Magyar Közgazdasági Társaság tagja szerint a jelenlegi társadalmi-gazdasági berendezkedés továbbra is inkább a gyermekvállalást elkerülőknek kedvez – anyagi és munkaerőpiaci lehetőségek szempontjából egyaránt. Úgy véli, ha nem történnek átfogó reformok az adó- és nyugdíjrendszerben, a mostani tendenciák előbb-utóbb elkerülhetetlenül súlyos következményekhez vezetnek.

Ha pénz találtál és megtartod, bizonyos esetben lopással is megvádolhatnak! ‒ A magyar jog természetesen nem várja el, hogy a találó menjen át magánnyomozóba, bizonyos feltételek mellett lehet tulajdonos, vagy méltányos találási díjra jogosult, de szerencsétlenebb esetben akár még a jogtalan elsajátítást is fejére róhatják. A Pénzcentrum szakértők segítségével áttekintést ad a megtaláló teendőiről, hiszen megesik, megállapítható a tulajdonos személye, máskor meg éppenséggel lehetetlen, ráadásul egyáltalán nem mindegy, hogy hol is találta a dolgot.

Nyár végi úton ott ballag az Ősz

Évről évre egyre több a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma ‒ Az óvodákban, általános és középfokú iskolákban már több mint 100 ezer tanuló érintett volt érintett a 2024/2025-ös tanévben. A tendencia azt mutatja, hogy amíg a mozgásszervi, látási, hallási, értelmi fogyatékos gyermekek száma nagyjából állandó, az autizmus spektrum zavarral, súlyos tanulási, figyelem vagy magatartás-szabályozási zavarral rendelkezőké egyre nő. A különféle nehézségekkel küzdő gyermekek családjaira anyagilag is nagyobb teher járul, melyet az állam különféle támogatásokkal igyekszik kompenzálni. Érdemes tudni, ha valaki sajátos nevelési igényű gyermeket nevel, milyen támogatásokat lehet igénybe venni.

Tovább drágulnak a magánórák szeptembertől ‒ A különórák ma már regeteg diák életének szerves részei, és legyen szó korrepetálásról, versenyfelkészítésről vagy érettségire való gyakorlásról. Azonban a magánórák komoly anyagi terhet is jelenthetnek. Cikkünkben bemutatjuk, mennyibe kerülnek 2025-ben a legnépszerűbb tantárgyak magánórái, és mi minden befolyásolja az árakat.

Megtörtént a zöldátvilágítás ‒ A kormány első alkalommal végezte el Magyarország központi költségvetésének zöld átvilágítását, vagyis áttekintette, hogy a tervezett kiadások mennyiben járulnak hozzá a klímaváltozás elleni fellépéshez. Ebben a cikkben áttekintettük, miért is érdemes átvilágítani a költségvetéseket ilyen szempontok szerint és hogyan teljesít a 2026-os magyar költségvetés zöld szemmel.

Egyre többen választanak különleges temetést ‒ A hagyományos koporsós és urnás temetések mellett Magyarországon is egyre népszerűbbek az olyan különleges temetések, mint a légi temetés, a temetés hajóról, vagy például a zöld temetés. Az Ökumenikus Egyház Temetőlelkész Szolgálatának közreműködésével arra kerestük a választ, melyik a legelterjedtebb temetési forma 2025-ben Magyarországon, milyen alternatív temetkezési módok vannak terjedőben, illetve mi mindent érdemes tudni a hajós temetés, az égi temetés vagy például az organikus temetés szabályairól.

Jön az Octoberfest ‒ München idén ősszel ismét a világ egyik legnagyobb sörünnepévé változik: az Oktoberfestet 2025. szeptember 20. és október 5. között rendezik meg a Theresienwiesén. A rendezvényre több millió látogatót várnak, köztük rengeteg magyart is, akik vonattal vagy autóval könnyen elérhetik a bajor fővárost. Az élmény mellett azonban szigorú szabályokra is számítani kell: szigorított biztonsági ellenőrzések, tiltott tárgyak listája, valamint komoly pénzbírságok az ittas közlekedésért. A sör ára 14,50 és 15,80 euró (kb. 5800–6300 forint) között alakul, új látványosságokkal és programokkal pedig idén is bővül a fesztivál.

Made in China

Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját ‒ Már 8 millió forint alatt is kínálnak új e-autókat és 10 millió forint körüli áron már elég bő a választék, de a top10 utolsó helyezettje sem drágább 12,5 milliónál. Állítólag már készülőben van egy, a lakosságnak szóló e-autós támogatás, amellyel további milliókkal csökkenthetők a listaárak.

Az ázsiai nagytestvér ‒ A nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, utóbbi pedig növekvő külföldi kémtevékenységet sejt, és állítja, még az űrkutatási programjába is megpróbálnak betörni. A szakértők szerint előreláthatóan az a csapásirány fog megerősödni, hogy Kínának egyre kevésbé, míg a Nyugatnak egyre növekvő mértékben lesz „szüksége” ilyen jellegű tevékenységre – tekintettel a távol-keleti ország kutatásfejlesztéseire, innovációira, a mesterséges intelligencia alkalmazásaira.

A vidék hírei

Házi szilvalekvár, nincs is annál jobb ‒ Augusztus végén már javában dübörög a magyar szilva szezonja. A legautentikusabb magyar lekvárok egyikeként ezúttal a szilvalekvár készítését vesszük górcső alá: nézzük, mitől lesz csodaszép mélyvörös, milyen hasznos tanácsokat érdemes megfogadni a készítése során és milyen állagúra célszerű főzni attól függően, mihez szeretnénk felhasználni!

Segítség! Miért bűzlik a komposzt? ‒ A hazai sztárkertész elárulta, mit ront el sok hobbikertész.

Tényleg lehűlt a Hévízi-tó vize? ‒ Itt a magyarázat a fürdőzőket ért meglepetésre.

Balatonnál túrázók figyelmébe ‒ A Keszthelyi-hegység egyik legnépszerűbb látványossága, a Festetics-kilátó átmenetileg zárva tart.

Meglepő árak a 2025-ös Savaria Karneválon ‒ Kimentünk és azt láttuk: elég jó áron voltak az ételek, italok.

Meghosszabbított nyitvatartás ‒ Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.

A bakonyi indián, Cseh Tamás nyomában ‒ 5+1 csodahely, ahol nyár végén is érdemes túrázni.

