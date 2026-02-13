Döbbenet Érden: egy bölcsődei nevelő celluxszal ragasztotta le a síró gyerek száját

Vádat emelt az Érdi Járási Ügyészség egy Pest megyei bölcsődei nevelő ellen, aki egy kisfiút megdobott, egy síró kislány száját, valamint orrát pedig celluxszal ragasztotta le. Az ügyészség több bűncselekmény miatt indította el az eljárást.

Két kisgyermeket is bántalmazott egy Pest megyei bölcsődében dolgozó nevelőnő – derül ki az Érdi Járási Ügyészség vádiratából. A nő cselekedetei során súlyosan megsértette a kisgyermekgondozói feladataiból fakadó kötelességeit.

A vádirat szerint a vádlott 2023 novemberében egy alvásból ébredező kisfiú hangoskodása miatt odament hozzá, és egy babbal kitömött játékot dobott felé. A játék a gyermek arca alatti részt találta el, ami könnyű sérülést okozott.

Ugyanebben a hónapban a vádlott egy beszoktatás alatt álló, sokat síró kislányhoz lépett, és széles celluxszal leragasztotta a száját és az orrát. Miután kolléganője figyelmeztette, eltávolította a ragasztót, de a nevelő nem sokkal később ismét beragasztotta a gyermek száját és orrát. Ezzel komolyan veszélyeztette a kislány érzelmi fejlődését.

Az ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésével, minősített könnyű testi sértéssel és közfeladatot ellátó személy elleni bántalmazással vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.