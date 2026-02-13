Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
Döbbenet Érden: egy bölcsődei nevelő celluxszal ragasztotta le a síró gyerek száját
Vádat emelt az Érdi Járási Ügyészség egy Pest megyei bölcsődei nevelő ellen, aki egy kisfiút megdobott, egy síró kislány száját, valamint orrát pedig celluxszal ragasztotta le. Az ügyészség több bűncselekmény miatt indította el az eljárást.
Két kisgyermeket is bántalmazott egy Pest megyei bölcsődében dolgozó nevelőnő – derül ki az Érdi Járási Ügyészség vádiratából. A nő cselekedetei során súlyosan megsértette a kisgyermekgondozói feladataiból fakadó kötelességeit.
A vádirat szerint a vádlott 2023 novemberében egy alvásból ébredező kisfiú hangoskodása miatt odament hozzá, és egy babbal kitömött játékot dobott felé. A játék a gyermek arca alatti részt találta el, ami könnyű sérülést okozott.
Ugyanebben a hónapban a vádlott egy beszoktatás alatt álló, sokat síró kislányhoz lépett, és széles celluxszal leragasztotta a száját és az orrát. Miután kolléganője figyelmeztette, eltávolította a ragasztót, de a nevelő nem sokkal később ismét beragasztotta a gyermek száját és orrát. Ezzel komolyan veszélyeztette a kislány érzelmi fejlődését.
Az ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésével, minősített könnyű testi sértéssel és közfeladatot ellátó személy elleni bántalmazással vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van.
2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken.
A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.
Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás