Szereted a süteményeket és a magyar cukrászművészetet? Most próbára teheted tudásodat az Ország Tortájáról! Tudod, mikor választották ki először, melyik gyümölcs dominál a győztes tortákban, vagy hol készítik a 2025-ös nyertest? Vágj bele a Pénzcentrum mai kvízébe, és derítsd ki, mennyire ismered Magyarország különleges desszertjét!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kóstoltad már az Ország Tortáját? Emlékszel még a korábbi évek tortáira? Teszteld, mit tudsz! 1/10 kérdés Mikor választották meg először Magyarország Tortáját? 2012-ben 2005-ben 2010-ben 2007-ben Következő kérdés 2/10 kérdés Ki szervezi minden évben az Magyarország Tortája versenyt? Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyar Turisztikai Ügynökség Magyar Gasztronómiai Egyesület Magyar Cukrász Ipartestület Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik volt az első Magyarország Tortája 2007-ben? Kecskeméti barackos kölestorta Pannonhalmi sárgabarackos torta Szatmári szilvatorta Madártejtorta Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent az “Magyarország Cukormentes Tortája” verseny, amelyet 2012 óta rendeznek meg? Kizárólag gyümölcs alapú desszertet Olyan tortát választanak, amely hozzáadott cukor nélkül készül Csak mézzel édesített süteményt Egy torta teljesen gluténmentes kivitelét Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen szempontokat vesz figyelembe a zsűri a versenyen? A torta kalóriatartalma Csak a gyors elkészíthetőség Ízvilág, magyar alapanyagok, látvány és kivitelezés Csak a díszítés szépsége Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen fantázianevű torta nyerte el a Magyarország Tortája címet 2025-ben? DCJ Stílusgyakorlat Fürtös menyecske Álmodozó Vadszüreti csábítás Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik torta nyerte el 2025-ben a Magyarország Cukormentes Tortája címet? Aranykörte Napsugár Álmodozó DCJ Stílusgyakorlat Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ízkomponens dominál mindkét győztes tortában, a hagyományos és a cukormentes változatban? Mandula Levendula Barack Meggy Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik városból származik a 2025-ös győztes Magyarország Tortáját, a DCJ Stílusgyakorlat? Budapesten Pannonhalmán Gyulán Szegeden Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen hagyományos magyar desszert inspirálta a 2025-ös Magyarország Tortáját? Rigó Jancsi Rákóczi-túrós Somlói galuska Dobostorta Eredmények

Címlapkép: Getty Images

