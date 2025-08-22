2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy cukrászdai vitrin tele süteményekkel és édességekkel, különböző színű és ízű süteményekkel, a cupcake-től a tortákig, beleértve a kenyereket és kenyereket is. Étvágygerjesztő és csábító kép a sütés szerelmeseinek.
Kvíz

Kvíz: Kóstoltad már az Ország Tortáját? Emlékszel még a korábbi évek tortáira? Teszteld, mit tudsz!

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 18:00

Szereted a süteményeket és a magyar cukrászművészetet? Most próbára teheted tudásodat az Ország Tortájáról! Tudod, mikor választották ki először, melyik gyümölcs dominál a győztes tortákban, vagy hol készítik a 2025-ös nyertest? Vágj bele a Pénzcentrum mai kvízébe, és derítsd ki, mennyire ismered Magyarország különleges desszertjét!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Kóstoltad már az Ország Tortáját? Emlékszel még a korábbi évek tortáira? Teszteld, mit tudsz!

1/10 kérdés
Mikor választották meg először Magyarország Tortáját?
2012-ben
2005-ben
2010-ben
2007-ben
2/10 kérdés
Ki szervezi minden évben az Magyarország Tortája versenyt?
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Magyar Turisztikai Ügynökség
Magyar Gasztronómiai Egyesület
Magyar Cukrász Ipartestület
3/10 kérdés
Melyik volt az első Magyarország Tortája 2007-ben?
Kecskeméti barackos kölestorta
Pannonhalmi sárgabarackos torta
Szatmári szilvatorta
Madártejtorta
4/10 kérdés
Mit jelent az “Magyarország Cukormentes Tortája” verseny, amelyet 2012 óta rendeznek meg?
Kizárólag gyümölcs alapú desszertet
Olyan tortát választanak, amely hozzáadott cukor nélkül készül
Csak mézzel édesített süteményt
Egy torta teljesen gluténmentes kivitelét
5/10 kérdés
Milyen szempontokat vesz figyelembe a zsűri a versenyen?
A torta kalóriatartalma
Csak a gyors elkészíthetőség
Ízvilág, magyar alapanyagok, látvány és kivitelezés
Csak a díszítés szépsége
6/10 kérdés
Milyen fantázianevű torta nyerte el a Magyarország Tortája címet 2025-ben?
DCJ Stílusgyakorlat
Fürtös menyecske
Álmodozó
Vadszüreti csábítás
7/10 kérdés
Melyik torta nyerte el 2025-ben a Magyarország Cukormentes Tortája címet?
Aranykörte
Napsugár
Álmodozó
DCJ Stílusgyakorlat
8/10 kérdés
Melyik ízkomponens dominál mindkét győztes tortában, a hagyományos és a cukormentes változatban?
Mandula
Levendula
Barack
Meggy
9/10 kérdés
Melyik városból származik a 2025-ös győztes Magyarország Tortáját, a DCJ Stílusgyakorlat?
Budapesten
Pannonhalmán
Gyulán
Szegeden
10/10 kérdés
Milyen hagyományos magyar desszert inspirálta a 2025-ös Magyarország Tortáját?
Rigó Jancsi
Rákóczi-túrós
Somlói galuska
Dobostorta
Címlapkép: Getty Images
#augusztus 20 #torta #augusztus #országtorta #kvíz #ország tortája

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:31
18:00
17:30
17:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 22.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
2025. augusztus 22.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
2025. augusztus 22.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 22.
A bakonyi indián, Cseh Tamás nyomában: 5+1 csodahely, ahol nyár végén is érdemes túrázni
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
2 hete
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
3
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
4
1 hónapja
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
5
3 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezen a teszten a született fővárosiak is könnyen elhasalnak!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 19:01
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 17:30
A bakonyi indián, Cseh Tamás nyomában: 5+1 csodahely, ahol nyár végén is érdemes túrázni
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 18:27
Megjött a friss jelentés: meglepő dolog derült ki az almáról Európában