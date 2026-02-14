6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon

Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá. Jelenleg több olyan modell is van, amely 6 millió forint alatti listaáron elérhető. A kínálat gyorsan változik, egyes típusok rövid idő alatt több százezer forinttal lettek olcsóbbak. Megnéztük, hogyan áll most a legkedvezőbb árú új autók mezőnye 2026 elején.

Úgy tűnik, komoly verseny alakult ki Magyarországon a "legolcsóbb új autó" címéért a márkák között: a Volkswagen hazai importőre még tavaly decemberben jelentette be, hogy egy jóárasított Polo-verziót vezetnek be. Az 1.0 MPI, kézi váltós modell alapára akkor 5 980 000 forint volt, amellyel valóban ez lett a legolcsóbb új autó itthon.

Azóta viszont hiába lett még olcsóbb a Volkswagen kisautója, a versenytársak nem tétlenkedtek. Szokásunkhoz híven összegyűjtöttük, melyek aktuálisan a legolcsóbb új autók a piacon. Jöjjön az első 2026-os lista!

Hamar jött a válasz

Bár a legalapabb Polo ára ma is 5 979 999 forint, de a Kia hamar lépett, 400 ezer forintos árcsökkentéssel a Picanto alapára most 5 799 000 forint azaz ez a legolcsóbb új autó 2026 februárjában. Harmadik helyen holtversenyben áll a Citroen C3 és a Fiat Pandina, mindkettő legkevesebb 5 990 000 forintért vehető meg. A Pandina ősszel és augusztusban is ennyi volt, viszont májusban a "régi nevén", Pandaként még 5 290 000 forintért lehetett megvenni, a C3 6 490 000 forintos alapáral szerepelt a novemberi gyűjtésben.

A legutóbbi listánk első helyezettje, a Dacia Sandero 5 999 000 forintos alapárával most a negyedik. Novemberben még 5 799 000 forintért lehetett mevenni. A Hyundai i10 stabilan tartja 6 049 000 forintos alapárát, ezzel most az ötödik legolcsóbb.



Hatodik az MG3, ez most 6 399 000 forintos alapáron kapható, novemberben még 6 599 000 forint volt a legalapabb változtat kezdőára. Hetedik legolcsóbb a Suzuki Swift, amely tartja 6 450 000 forintos legolcsóbb listaárát.

Visszatért a listára az Opel Corsa, alapára most 6 590 000 forint, legutóbb 2024 májusában fért bele a top 10-be, akkoriban 6 190 000 forintért lehetett megredelni. Kilencedik a Mitsubishi Colt, amely 6 599 000 forintba kerül legkevesebb, 10+1. helyre pedig a Toyota Aygo X Classic sorolható, amely 6 730 000 forintba kerül, ez lényegében a kifutó modell, az új, hibrid verzió bő egy millióval drágábbról indul.

Ennyibe kerülnek Magyarország kedvenc autói

A Datahouse adatai szerint 2025-ben összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 6,4 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, míg a 2023-as szintet több mint 20 százalékkal haladja meg. A piac tehát tovább bővült, bár az ütem már mérsékeltebb, mint az azt megelőző évben.

A negyedik negyedévben 33 487 új személyautó kapott magyar rendszámot, ami 2,9 százalékos éves növekedésnek felel meg. Ugyanakkor 2023 azonos időszakához képest kiugró, 35,4 százalékos emelkedés látható, ami jelzi, hogy a piac két év alatt jelentősen élénkült.

A márkák versenyét 2025-ben a Suzuki nyerte, szorosan mögötte a Toyota végzett, míg a harmadik helyen a Skoda zárt, egyedüliként még tízezer feletti darabszámmal. A Volkswagen és a Ford fej-fej mellett követte őket, a hatodik helyre pedig a Kia futott be.

A húsz legnagyobb márka teljesítménye vegyes képet mutatott. A legnagyobb növekedést a BYD érte el, de több hagyományos márka is kétszámjegyű bővülést produkált. Ezzel szemben néhány nagy szereplő stagnált, illetve visszaesett, különösen a japán és prémium márkák egy része, ahol már számottevő csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest.

2025-ben a legnagyobb darabszámban forgalomba helyezett új autó Magyarországon a Suzuki S-Cross volt 6500 darabbal. Ennek legolcsóbb listaára 8 622 500 forint, ára nem változott tavaly augusztus óta. A második helyen a Skoda Octavia végzett 5738 darabbal, a céges flották sztárja most legkevesebb 9 799 000 forintba kerül, a tavalyi évben a jellemző listaára még 10 699 000 forintos volt. A harmadik a Suzuki Vitara lett 2025-ben összesen 5590 darabbal. Ez most 8 162 500 forintba kerül, szintén tartja az árát, bár 2024 decemberében még 7 790 000-ért adták a legalapabb változatokat.

Rengeteg új autót egyből ki is visznek az országból

A Pénzcentrum kérdésére korábban Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége elnöke hangsúlyozta: a forgalomba helyezési adatok önmagukban félrevezetők. „A forgalomba helyezett járművek egy jelentős része végül nem Magyarországon fogja az életét eltölteni, kiviszik az országból” – fogalmazott, hozzátéve, hogy emiatt „elég jelentős az eltérés a bizakodásra okot adó statisztikák és a valóság között”.

A reexport nagyságrendje kifejezetten magas. Gablini szerint „sok tízezer darab autóról van szó”, a szakma pedig legalább 50 ezer olyan új járműről tud 2025-ben, amelyet itthon helyeztek forgalomba, majd külföldön értékesítettek tovább. Mint mondta, a márkék között „látni olyat is, amelynél a forgalomba helyezések akár 70 százaléka is végül külföldön köt ki”, ami alapjaiban torzítja a magyar piacról alkotott képet.

A jelenség mögött elsősorban ár- és adózási okok állnak. „A magyar piacon nagyon komoly a verseny, és sok esetben európai viszonylatban is kedvezőek a beszerzési árak” – magyarázta. Az igazi előnyt azonban az áfa jelenti: Magyarországon 27 százalékos kulcs érvényes, szemben a környező országok 17–19 százalékával. „Egy többmilliós tételnél nem mindegy, hogy 8–10 százalékkal több áfát lehet-e leírni” – tette hozzá.

Gablini szerint ha a reexportált autókat kiszűrnénk a statisztikákból, jól látszana, hogy a hazai autópiac messze nem olyan erős, mint amit az összesített számok sugallnak. „Ha ezeket kivesszük, az jól mutatja, hogy messze nem annyira eredményes az autópiac, mint ideális lenne” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a belföldi keresletet inkább gyengülő vásárlóerő és fokozódó bizonytalanság jellemzi.