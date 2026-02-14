2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá. Jelenleg több olyan modell is van, amely 6 millió forint alatti listaáron elérhető. A kínálat gyorsan változik, egyes típusok rövid idő alatt több százezer forinttal lettek olcsóbbak. Megnéztük, hogyan áll most a legkedvezőbb árú új autók mezőnye 2026 elején.
Úgy tűnik, komoly verseny alakult ki Magyarországon a "legolcsóbb új autó" címéért a márkák között: a Volkswagen hazai importőre még tavaly decemberben jelentette be, hogy egy jóárasított Polo-verziót vezetnek be. Az 1.0 MPI, kézi váltós modell alapára akkor 5 980 000 forint volt, amellyel valóban ez lett a legolcsóbb új autó itthon.
Azóta viszont hiába lett még olcsóbb a Volkswagen kisautója, a versenytársak nem tétlenkedtek. Szokásunkhoz híven összegyűjtöttük, melyek aktuálisan a legolcsóbb új autók a piacon. Jöjjön az első 2026-os lista!
Hamar jött a válasz
Bár a legalapabb Polo ára ma is 5 979 999 forint, de a Kia hamar lépett, 400 ezer forintos árcsökkentéssel a Picanto alapára most 5 799 000 forint azaz ez a legolcsóbb új autó 2026 februárjában. Harmadik helyen holtversenyben áll a Citroen C3 és a Fiat Pandina, mindkettő legkevesebb 5 990 000 forintért vehető meg. A Pandina ősszel és augusztusban is ennyi volt, viszont májusban a "régi nevén", Pandaként még 5 290 000 forintért lehetett megvenni, a C3 6 490 000 forintos alapáral szerepelt a novemberi gyűjtésben.
A legutóbbi listánk első helyezettje, a Dacia Sandero 5 999 000 forintos alapárával most a negyedik. Novemberben még 5 799 000 forintért lehetett mevenni. A Hyundai i10 stabilan tartja 6 049 000 forintos alapárát, ezzel most az ötödik legolcsóbb.
Hatodik az MG3, ez most 6 399 000 forintos alapáron kapható, novemberben még 6 599 000 forint volt a legalapabb változtat kezdőára. Hetedik legolcsóbb a Suzuki Swift, amely tartja 6 450 000 forintos legolcsóbb listaárát.
Visszatért a listára az Opel Corsa, alapára most 6 590 000 forint, legutóbb 2024 májusában fért bele a top 10-be, akkoriban 6 190 000 forintért lehetett megredelni. Kilencedik a Mitsubishi Colt, amely 6 599 000 forintba kerül legkevesebb, 10+1. helyre pedig a Toyota Aygo X Classic sorolható, amely 6 730 000 forintba kerül, ez lényegében a kifutó modell, az új, hibrid verzió bő egy millióval drágábbról indul.
Ennyibe kerülnek Magyarország kedvenc autói
A Datahouse adatai szerint 2025-ben összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 6,4 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, míg a 2023-as szintet több mint 20 százalékkal haladja meg. A piac tehát tovább bővült, bár az ütem már mérsékeltebb, mint az azt megelőző évben.
A negyedik negyedévben 33 487 új személyautó kapott magyar rendszámot, ami 2,9 százalékos éves növekedésnek felel meg. Ugyanakkor 2023 azonos időszakához képest kiugró, 35,4 százalékos emelkedés látható, ami jelzi, hogy a piac két év alatt jelentősen élénkült.
A márkák versenyét 2025-ben a Suzuki nyerte, szorosan mögötte a Toyota végzett, míg a harmadik helyen a Skoda zárt, egyedüliként még tízezer feletti darabszámmal. A Volkswagen és a Ford fej-fej mellett követte őket, a hatodik helyre pedig a Kia futott be.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A húsz legnagyobb márka teljesítménye vegyes képet mutatott. A legnagyobb növekedést a BYD érte el, de több hagyományos márka is kétszámjegyű bővülést produkált. Ezzel szemben néhány nagy szereplő stagnált, illetve visszaesett, különösen a japán és prémium márkák egy része, ahol már számottevő csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest.
2025-ben a legnagyobb darabszámban forgalomba helyezett új autó Magyarországon a Suzuki S-Cross volt 6500 darabbal. Ennek legolcsóbb listaára 8 622 500 forint, ára nem változott tavaly augusztus óta. A második helyen a Skoda Octavia végzett 5738 darabbal, a céges flották sztárja most legkevesebb 9 799 000 forintba kerül, a tavalyi évben a jellemző listaára még 10 699 000 forintos volt. A harmadik a Suzuki Vitara lett 2025-ben összesen 5590 darabbal. Ez most 8 162 500 forintba kerül, szintén tartja az árát, bár 2024 decemberében még 7 790 000-ért adták a legalapabb változatokat.
Rengeteg új autót egyből ki is visznek az országból
A Pénzcentrum kérdésére korábban Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége elnöke hangsúlyozta: a forgalomba helyezési adatok önmagukban félrevezetők. „A forgalomba helyezett járművek egy jelentős része végül nem Magyarországon fogja az életét eltölteni, kiviszik az országból” – fogalmazott, hozzátéve, hogy emiatt „elég jelentős az eltérés a bizakodásra okot adó statisztikák és a valóság között”.
A reexport nagyságrendje kifejezetten magas. Gablini szerint „sok tízezer darab autóról van szó”, a szakma pedig legalább 50 ezer olyan új járműről tud 2025-ben, amelyet itthon helyeztek forgalomba, majd külföldön értékesítettek tovább. Mint mondta, a márkék között „látni olyat is, amelynél a forgalomba helyezések akár 70 százaléka is végül külföldön köt ki”, ami alapjaiban torzítja a magyar piacról alkotott képet.
A jelenség mögött elsősorban ár- és adózási okok állnak. „A magyar piacon nagyon komoly a verseny, és sok esetben európai viszonylatban is kedvezőek a beszerzési árak” – magyarázta. Az igazi előnyt azonban az áfa jelenti: Magyarországon 27 százalékos kulcs érvényes, szemben a környező országok 17–19 százalékával. „Egy többmilliós tételnél nem mindegy, hogy 8–10 százalékkal több áfát lehet-e leírni” – tette hozzá.
Gablini szerint ha a reexportált autókat kiszűrnénk a statisztikákból, jól látszana, hogy a hazai autópiac messze nem olyan erős, mint amit az összesített számok sugallnak. „Ha ezeket kivesszük, az jól mutatja, hogy messze nem annyira eredményes az autópiac, mint ideális lenne” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a belföldi keresletet inkább gyengülő vásárlóerő és fokozódó bizonytalanság jellemzi.
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
2026 nyarától új szintre lép az autók kötelező biztonsági felszereltsége az Európai Unióban.
Az intézkedés célja, hogy a mobiltelefonos parkolás költsége megegyezzen a parkolóautomatás fizetés díjával.
Tovább folytatódik a kínai autóháború: sokkoló döntés született, vége a szuperolcsó járművek korának
A kínai hatóságok határozott lépéseket tettek az autóiparban dúló árháború megfékezésére, megtiltották az önköltség alatti értékesítést.
A német prémiumautó-gyártó szerint az idei évben a profitmarzs legjobb esetben is stagnálhat
gyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosultak.
A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2025-ben tovább romlott a budapesti közlekedés az egyik legnagyobb navigációs cég friss éves adatai szerint.
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet
Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A cég fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.
A kőolajvállalatok szerint ezek az üzemanyagok növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi igaz ebből?
A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium új KRESZ-tervezete két kategóriába sorolná a motoros rollereket
Több mint 22 milliárd eurós leírást jelentett be a Stellantis, miután visszafogja elektromosautó-ambícióit a gyengébb kereslet és a kedvezőtlen amerikai szabályozási környezet miatt.
A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán.
Egyre közelebb a zöld lámpa: kulcsfontosságú gyorsforgalmi út épülhet meg a magyar vidéken, erre sokan vártak már
A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást indított egy mintegy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megépítésére és üzemeltetésére Vas vármegyében.
Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell
A Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt, az 1,5 literes EcoBoost motor hibája okán.
A fővárosban telepített traffiboxok januárban összesen 437 gyorshajtót rögzítettek négy budapesti kerületben.
A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.
A budapesti utak állapota kritikusra romlott: a téli időjárás miatt naponta akár ezer új kátyú is keletkezhet.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás