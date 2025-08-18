Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz

Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás, vannak kisboltok, ahol alacsonyabb a visszaváltás, míg egyes nagyobb élelmiszer áruházakban kiemelkedően nagy a forgalom. A MOHU ezen a rendszeren próbál változtatni szeptember elsejétől, ám az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint több komoly kifogásuk is van a tervezett új rendszerrel szemben, mert 400 négyzetméternél nagyobb boltok a jelenlegi 7,5 forintos gépi visszaváltásért ősztől már csak palackonként 3,5 forintot kapnak.

A visszaváltási tevékenység nagyon intenzív: másodpercenként körülbelül 200 palackot váltanak vissza és havonta akár 300 millió darabra rúg az összes visszaváltott mennyiség – mondták el a Pénzcentrumnak a MOHU szakértői. Magyarországon jelenleg mintegy 3900 gépi visszaváltó automata mellett közel 1700 kézi visszaváltóhely üzemel. A REpont automaták európai szinten is kiemelkedő, körülbelül 95%- os rendelkezésre állással működnek. Ez azt jelenti, hogy a 3900 automata közül nagyjából 100-180 esetben lehetnek időszakos leállások.

Az átlagos visszaváltási arány már többször meghaladta a 80%-ot, ami nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó. A terhelés eloszlása azonban nem arányos: vannak kisboltok, ahol alacsonyabb a visszaváltás, míg egyes nagyobb élelmiszer áruházakban kiemelkedően nagy a forgalom, vagyis a sorban állás is elképzelhető. Éppen úgy, mint a pénztáraknál ezekben az üzletekben.

A kisboltok esetében több mint 1700 üzletben emelkedik majd a kezelési díj mértéke, amely jelentős segítséget jelent a KKV szektor számára. Ez a változás pedig a lakosságnak is kedvezhet, mert így a visszaváltás egyre több településen, a lakóhelyükhöz közelebb, gyorsabban és kényelmesebben elérhető, miközben a kisebb boltok is több bevételhez juthatnak. A cél az, hogy a szolgáltatás ne csak a nagyáruházakban, hanem minél több helyen – például kisboltokban és önkormányzati kézi visszaváltó pontokon is – elérhető legyen.

Az OKSZ a rendelet visszavonását kéri

Ám akadnak az új rendszernek bírálói is. A Pénzcentrum megkeresésére az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára elmondta: több komoly kifogásuk is van a MOHU szeptembertől tervezett új, a palack-visszaváltáshoz kapcsolódó költségtérítési tarifa rendszerével szemben. Érdemi megbeszélés helyett augusztus elején kaptak egy levelet, amelyben a MOHU közölte, ha úgy tetszik, ezzel egyoldalúan módosította a szerződést, hogy szeptember elsejétől a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a jelenlegi 7,5 forintos gépi visszaváltásért már csak palackonként 3,5 forintot kapnak majd.

Kozák Tamás szerint ez ellentmond egy stratégiai partnerség szellemiségének, a partnerség, a piaci együttműködés alapvető szabályainak, és a mindössze az egy hónapos hatálybalépési határidő komolysága is megkérdőjelezhető. Az OKSZ természetesen kezdeményezte a díjmódosítás haladéktalan visszavonását, erre érdemi válasz még nem érkezett, de ez még a szabadságolási időszakot is figyelembe véve rendkívül sürgős lenne. A díjmódosítás visszavonása után rövid időn belül minden érdekelt fél bevonásával meg kellene kezdeni az érdemi egyeztetést meghallgatva és megértve a partnerek érveit is.

Ezt akarja a MOHU elérni

A MOHU szakértői pedig az OKSZ álláspontjával nem értenek egyet. A Pénzcentrumnak hangsúlyozták: eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a boltoknak kezelési díjként, az összeg jelentős részét a nagyobb láncok kapták, mivel a vásárlók a palackok és dobozok jelentős részét ilyen üzletekben váltják vissza. A kezelési díjak rendszere most azért változik meg, hogy egy, a korábbinál igazságosabb, a valós költségeket jobban tükröző díjrendszer jöjjön létre.

A nagy (400 négyzetméter feletti) boltok eddig a tényleges költségeiket jelentősen meghaladó díjbevételt értek el, hiszen a havonta akár 300 millió palack és doboz visszaváltása főként a nagyobb üzletláncoknál történik és a kiváltott utalványt is itt használják fel a vásárlók. Ez ugyanis a legnépszerűbb visszaváltási mód, a vásárlók több mint 80 százaléka emellett dönt. A palackok visszaváltásakor kapott összeg így az üzletek forgalmának növekedéséhez is hozzájárul. A MOHU 100 százalékban kifizeti a boltoknak a papírutalványok összegét, még akkor is, ha a vásárló végül nem is használja fel azokat, mert elveszett vagy éppen elszakadt.

Kategória Jelenlegi (Ft./palack) Szeptember 1-től (Ft./palack) 400 nm feletti bolt 7,5 3,5 200 – 400 nm közötti bolt 7,5 7,5 200 nm alatti bolt 7,5 11,5 Kézi visszaváltó pont 5 11,5

Az automaták tisztítása

Egyes cikkekben az is megjelent, hogy automatákat nem kellő mértékben tisztítják, sokszor nem üzemelnek, és kevés a zsák. A Pénzcentrum saját tapasztalatai szerint volt olyan Újszászon, hogy a Pennyben és a Coopban egyaránt rossz volt az automata. A bolti dolgozók pedig a visszaváltó emberekre mérgesek, mert ott kell hagyniuk a pultot, a pénztárat. A MOHU szakértői elmondták: a nagytakarítás az éves karbantartás része, és nem helyettesíti a napi takarítást. A probléma nem a nagytakarítással van, hanem a boltok által végzendő napi feladatokkal.

Sajnos, még mindig ott tartunk, hogy ez a boltok közel 80 százalékában nem valósul meg maradéktalanul, ami csökkenti a gép élettartamát, és a koszos gépek jóval több esetben utasítanak vissza, vagy csak többszöri próbálkozásra fogadnak el palackokat. Ezeket az adatokat folyamatosan el is juttatjuk a hálózatoknak üzletenkénti bontásban. Egyébként a boltok jelezni tudják, ha valamiből kifogynak és azt a MOHU a következő napon pótolja. Azok a kereskedők, akik figyelik a forgalom alakulását, és előre jelzik az igényeiket a MOHU-nak, gyakorlatilag fennakadás nélkül működtetheti az automatákat.

A visszaváltó automaták működtetése, karbantartása és tisztítása tehát a boltok szerződésben vállalt feladata. Ha megtelik, leáll és beavatkozást igényel az üzlet személyzetétől, ezt a fogyasztók „elromlott”-ként érzékelik, mert nem tudnak visszaváltani. Valójában itt a személyzeten múlik mennyi ideig tart ez az állapot. A MOHU ezért fizeti a kezelési díjat, amelyben az átlagos napi öt és fél óra munkaerőköltséget is figyelembe vették. A boltok részére eddig kifizetett kezelési díj összege – miként korábban szó volt róla - meghaladta a 18 milliárd forintot, ennek ellenére a statisztikákból látszik, hogy a legtöbb leállás oka továbbra is a megfelelő napi tisztítás hiánya, amelyet helyben szükséges megoldani.

Az OKSZ főtitkára ezen a téren is más véleményen van. Kozák Tamás szerint problémát okoz az is, hogy a MOHU, mint tulajdonos sok esetben nem biztosítja a gyártó által szükségesnek tartott évi kétszeri nagytakarítását sem, alultervezett kapacitásúak a gépek, számos olyan eset van, hogy azért nem működik az automata, mert a MOHU nem vitte el a megtelt tárolóeszközt, de az utánpótlás is akadozott.

Jöhetnek a boltnélküli visszaváltó pontok?

Arról hallani, hogy a MOHU a bolt nélküli visszaváltó pontok kialakítását is tervezi, ezt a szakértők a Pénzcentrumnak megerősítették, miszerint dolgoznak egy új program bevezetésén is, amelyhez független, nem boltban található visszaváltó pontokat keresnek, ahol a kapott utalványt azonnal készpénzre lehet váltani.

A döntést egyébként független tanácsadócég kutatása alapozta meg. Az elemzés figyelembe vette a kereskedői és gyártói szövetségek korábbi visszajelzéseit, illetve az általuk végzett kutatásokat is. Az előkészítő munka során összehasonlító elemzés készült a külföldi kötelező visszaváltási rendszerek árképzéséről. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy sok országban szintén sávos (méret- vagy forgalomalapú) díjakat alkalmaznak; de akad olyan európai ország, ahol nincs kezelési díj, ott a boltok a forgalomnövekedés miatt vállalják az automaták működtetését.

A MOHU szerint jó lesz az új rendszer, az OKSZ szerint lesznek vesztesei

Az új, szeptembertől érvényes díjrendszer méret- és forgalomarányos, amely a kisebb boltok és kézi visszaváltó pontok önkéntes csatlakozását ösztönzi, kedvezőbb feltételekkel. A MOHU számukra biztosítja a logisztikai hátteret – többek között 250 járművel – valamint a szükséges eszközök folyamatos szállításával és pótlásával.

Kozák Tamás szerint viszont a helyzet a következő: a kiskereskedelmi egységek, a hipermarketek és szupermarketek, diszkontok váltják vissza a visszahozott palackok közel kétharmadát. Ha a visszaváltás kényelmetlen, hosszadalmas a vásárlónak, megszűnik a körforgás, a legrosszabb változat a kint maradó palack. A jogszabály az indokolt költség megtérítését írja elő a MOHU részére, ugyanakkor, ha ebbe az együttműködési modellbe belép az egyoldalú profitorientáltság, akkor az egész rendszer működőképessége, fenntarthatósága megkérdőjeleződik.

A pénzügyi elszámolás rendszerében az ominózus 50 forintot a kereskedő kifizeti a gyártónak, a vásárló kifizeti a kereskedőnek, de ezt a vevő visszakapja visszaváltáskor. A MOHU kezelési díjat fizet a kereskedőknek, boltoknak, amelynek mértékével már most, a jelenlegi 7,5 forintos tarifa esetében is gond van, mert nem elegendő, veszteséges. Az OKSZ tavaly független szakértői véleményt kért és kapott az ügyben az indokolt költség alátámasztásához, amely eszerint a díjat minimum 10 forintra kellene emelni ahhoz, hogy fedezze a kereskedelem jogszabályok által előírt feladatainak költségeit.

Ha az azóta eltelt idő inflációját belekalkuláljuk, már jóval a 10 forint feletti kezelési költség indokolt. A díj csökkentése további évi 6,5 milliárd forint bevétel kiesést okozna a kereskedőknek – mondta végezetül a Pénzcentrumnak.