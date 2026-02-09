Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)

A Gránit Bank egyszerű és motiváló, innovatív megtakarítási lehetőséget vezetett be mobilalkalmazásában. A díjmentes, korlátlan számban, forintban és három további devizanemben is létrehozható, rövid- és hosszútávú megtakarításokra is alkalmas Gránit Perselyekből - amelyek megkönnyítik a pénzügyi tervezést és ösztönzik a rendszeres megtakarításokat is - már több ezret hoztak létre a bank ügyfelei. A pénzintézet adatai szerint egy Perselyt átlagosan 60.000 forinttal nyitnak meg, sokan egyszerre többet is elindítanak. A legnépszerűbb megtakarítási célok az utazás, a felújítás, vagy valamilyen élményre gyűjtés.

Az új, könnyen átlátható és célokhoz rendelhető megtakarítási lehetőség havidíjmentes és segít abban, hogy a fő számlaegyenlegből a félretenni kívánt összeg könnyen elkülöníthető legyen. A perselyekben elhelyezett összeg természetesen bármikor, korlátozás és díj nélkül visszavezethető a főszámlára. Az új megtakarítási funkció a Gránit Bank romániai ügyfelei számára is elérhető a pénzintézet mobilalkalmazásában.

A Gránit Bank kutatása alapján a hazai banki ügyfelek 41%-a már online intézi megtakarításait – a számlaügyintézés után a megtakarítások kezelése a második leginkább használt funkció az online végzett napi pénzügyi tevékenységek közül - az új megtakarításokat pedig már minden harmadik ügyfél digitálisan indítja. A Bank saját ügyfélkörében ez az arány jóval magasabb, közel 70%.

Az új, digitális Gránit Persely funkcióval arra törekszünk, hogy bárki számára, akár kis összeggel is érdemes legyen elkezdeni a takarékoskodást. A személyre szabható Perselyek lehetőséget adnak arra, hogy ügyfeleink az egyéni pénzügyi célokat pontosan meghatározhassák és nyomon követhessék, ezzel is elősegítve a hosszú távú pénzügyi biztonság megteremtését

– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A Gránit Bank mobilalkalmazásában tetszőleges mennyiségű Persely nyitható – HUF, EUR, USD, RON devizanemekben - mindegyik esetében az ügyfelek meghatározhatják a megtakarítás célját, megadhatják az összegyűjteni kívánt összeget és a céldátumot. A létrehozott Perselyek segítségével az ügyfelek akár egy új műszaki eszközre, utazásra, lakásfelújításra, tartalékképzésre, vagy akár egy hosszabb távú pénzügyi tervre is félretehetnek. A mobilalkalmazásban egy képernyőn áttekinthetően követhetők a látványos ikonokkal megjelölt Perselyek és azok egyenlegei, ami a megtakarítási motivációt is erősíti.

Az új funkciót a Gránit Bank mobilalkalmazás kezdőoldalán, jobb oldalon lent a Menü gombra kattintva, a Megtakarítások szekción belül a Persely ikonra koppintva lehet elérni.

