2026. február 13. péntek Ella, Linda
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Építőipari toronydaru a kék égbolton
Gazdaság

Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket

Pénzcentrum
2026. február 13. 14:06

Mint arról a Pénzcentrum is hírt adott, megjelent a Központi Statisztikai Hivatal közleménye az építőipar 2025-ös egész éves teljesítményéről. A szektoron belül lakásépítés szegmens helyzetéről és lehetőségeiről jó képet ad az építőanyagok kiskereskedelmi forgalma, ami alapján Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke közleményben értékelte az évet és adott kitekintést 2026-ra.

A KSH adatai szerint 2025 egészében 2,8 százalékkal csökkent az építőipari kibocsátás 2024-hez képest. Juhász Attila megjegyezte, a szektor továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem, a jövő héten megjelenő újlakás építési adat feltehetően 11-12 ezer új lakás átadását mutatja majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette, az elsősorban a lakáspiacot kiszolgáló építőanyag kereskedelem forgalmi adatai is ezt támasztják alá, azzal a kitétellel, hogy vannak szegmensek, amelyek már tavaly is húzták a lakásipart, 2026-ban pedig felívelés várható.

Mint leírta, az építőanyagok forgalma az Újház Zrt teljes hálózati adatai alapján tavaly lényegében változatlan árak mellett (átlagos áremelkedés 0,8 százalék) mennyiségi alapon nagyjából 10 százalékkal emelkedett. A növekedés motorjai a leginkább a felújításokhoz köthető termékek (burkolatok-szaniterek 20 százalék, hőszigetelő anyagok 16 százalék) voltak, ami magyarázható az használtlakás piac tavaszi felfutásával, de még nem tartalmazza az utolsó negyedévben Otthon Start hitelből finanszírozott lakásvásárlási hullám hatását. Új lakások ezzel szemben nemigen épültek, a tavalyi évben várhatóan átadott 11-12 ezer új építésű lakás sokéves mélypontot jelent.

Kapcsolódó cikkeink:

Azzal folytatta, hogy a magyar ingatlanpiac sajátossága, hogy bár az árak hosszú távon szorosan együtt mozognak a reálbérekkel, a lakásépítéseket és felújításokat hosszabb-rövidebb ideig eltérítik ettől az állami támogatások és kedvezmények. A 2025-ben már egész évben élő támogatások közül az energiahatékonysági támogatás, valamint a vidéki Otthonfelújítási támogatás nem teljesen váltotta be szektor hozzá fűzött reményeit. Előbbi valószínűleg a túlzott adminisztratív terhei miatt, utóbbi pedig a támogatás túlságos szűkre szabott (5000 fő alatti települések) igénybe vehetősége miatt a két program támogatási formánként néhány 10 milliárd forinttal járult hozzá az építőipar megrendeléseinek növekedéséhez.

Juhász Attila szerint kiválóan működött ezzel szemben a Takarékos Otthon Program keretében végezhető ingyenes padlásfödém szigetelés. Ennek keretében tavaly különösen az utolsó negyedévben mintegy 50 ezer – főként a vidéki régiókban és kisebb településen található – családi ház födémszigetelése valósulhatott meg. A program keretében a soron következő időszakban feltehetőleg újabb 100 ezer épület szigetelését végezhetik el, nagyban hozzájárulva ezzel az energiahatékonyság növekedéséhez.

Végül kitért arra is, hogy az Otthon Start hitel miatt 2025 utolsó negyedévében 800 milliárd forint – főleg használtlakás vásárlásra felhasználható – hitelkérelmet fogadtak be a bankok, de ennek hatása leghamarabb 2026 tavaszán lesz érzékelhető az építőipari adatokon. Az építőanyag kereskedések a hozzájuk befutó megkeresésekből már látják, hogy a a soklakásos társasház fejlesztések előkészítési fázisban vannak, vagy akár már az építése is megkezdődött, és a becslések szerint 2026-ban akár 25 ezer új lakás kivitelezése fog elindulni.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #építőipar #lakásépítés #gazdaság #állami támogatás #ingatlanpiac #energiahatékonyság #otthonfelújítási támogatás #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:31
14:21
14:15
14:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 12. 16:50
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 13. 13:34
Eltűntként keresi a rendőrség Pesty Lászlót - egy ideje borzalmas állapotban volt
Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként jelent meg a rendőrség oldalán Pesty László újságíró, dok...
Holdblog  |  2026. február 13. 10:32
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek mia...
ChikansPlanet  |  2026. február 13. 08:00
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges i...
KonyhaKontrolling  |  2026. február 13. 07:45
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 13.
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 13.
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
2026. február 13.
Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?
2026. február 13.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 13. péntek
Ella, Linda
7. hét
Február 13.
Budapest ostroma végének emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
2 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
3 napja
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
4
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
5
2 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 13:30
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 13:05
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. február 13. 14:34
Fontos hírt kaptak a magyar őstermelők: ezzel nem árt tisztában lenni