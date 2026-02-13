Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket

Mint arról a Pénzcentrum is hírt adott, megjelent a Központi Statisztikai Hivatal közleménye az építőipar 2025-ös egész éves teljesítményéről. A szektoron belül lakásépítés szegmens helyzetéről és lehetőségeiről jó képet ad az építőanyagok kiskereskedelmi forgalma, ami alapján Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke közleményben értékelte az évet és adott kitekintést 2026-ra.

A KSH adatai szerint 2025 egészében 2,8 százalékkal csökkent az építőipari kibocsátás 2024-hez képest. Juhász Attila megjegyezte, a szektor továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem, a jövő héten megjelenő újlakás építési adat feltehetően 11-12 ezer új lakás átadását mutatja majd.

Hozzátette, az elsősorban a lakáspiacot kiszolgáló építőanyag kereskedelem forgalmi adatai is ezt támasztják alá, azzal a kitétellel, hogy vannak szegmensek, amelyek már tavaly is húzták a lakásipart, 2026-ban pedig felívelés várható.

Mint leírta, az építőanyagok forgalma az Újház Zrt teljes hálózati adatai alapján tavaly lényegében változatlan árak mellett (átlagos áremelkedés 0,8 százalék) mennyiségi alapon nagyjából 10 százalékkal emelkedett. A növekedés motorjai a leginkább a felújításokhoz köthető termékek (burkolatok-szaniterek 20 százalék, hőszigetelő anyagok 16 százalék) voltak, ami magyarázható az használtlakás piac tavaszi felfutásával, de még nem tartalmazza az utolsó negyedévben Otthon Start hitelből finanszírozott lakásvásárlási hullám hatását. Új lakások ezzel szemben nemigen épültek, a tavalyi évben várhatóan átadott 11-12 ezer új építésű lakás sokéves mélypontot jelent.

Azzal folytatta, hogy a magyar ingatlanpiac sajátossága, hogy bár az árak hosszú távon szorosan együtt mozognak a reálbérekkel, a lakásépítéseket és felújításokat hosszabb-rövidebb ideig eltérítik ettől az állami támogatások és kedvezmények. A 2025-ben már egész évben élő támogatások közül az energiahatékonysági támogatás, valamint a vidéki Otthonfelújítási támogatás nem teljesen váltotta be szektor hozzá fűzött reményeit. Előbbi valószínűleg a túlzott adminisztratív terhei miatt, utóbbi pedig a támogatás túlságos szűkre szabott (5000 fő alatti települések) igénybe vehetősége miatt a két program támogatási formánként néhány 10 milliárd forinttal járult hozzá az építőipar megrendeléseinek növekedéséhez.

Juhász Attila szerint kiválóan működött ezzel szemben a Takarékos Otthon Program keretében végezhető ingyenes padlásfödém szigetelés. Ennek keretében tavaly különösen az utolsó negyedévben mintegy 50 ezer – főként a vidéki régiókban és kisebb településen található – családi ház födémszigetelése valósulhatott meg. A program keretében a soron következő időszakban feltehetőleg újabb 100 ezer épület szigetelését végezhetik el, nagyban hozzájárulva ezzel az energiahatékonyság növekedéséhez.

Végül kitért arra is, hogy az Otthon Start hitel miatt 2025 utolsó negyedévében 800 milliárd forint – főleg használtlakás vásárlásra felhasználható – hitelkérelmet fogadtak be a bankok, de ennek hatása leghamarabb 2026 tavaszán lesz érzékelhető az építőipari adatokon. Az építőanyag kereskedések a hozzájuk befutó megkeresésekből már látják, hogy a a soklakásos társasház fejlesztések előkészítési fázisban vannak, vagy akár már az építése is megkezdődött, és a becslések szerint 2026-ban akár 25 ezer új lakás kivitelezése fog elindulni.