Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri

A nyárnak - a naptár szerint - lassan vége, hamarosan beköszönt a fűtési idény, amelyre 2025-ben is érdemes időben felkészülni. Ez nem csak annyit jelenthet, hogy előjegyezzük a tűzifát, ellenőriztetjük a kazánt, vagy átvizsgáltatjuk a konvektorokat. Arról is érdemes időben tájékozódni, milyen támogatási lehetőségek állnak a rászorulók rendelkezésére: a védendő fogyasztó státuszt, amelyre elméletben több százezren jogosultak, mégsem igénylik meg még 25 ezren sem az országban. Mutatjuk, ki jogosult erre és milyen előnyökkel, kedvezményekkel jár ez.

Olyan élethelyzet bármikor adódhat, amikor hirtelen nehézséget okoz a rezsiszámlák kifizetése átmenetileg vagy akár hosszabb ideig. Nem is olyan ritka eset, hogy valakinek hirtelen sokat és tartósan romlik az anyagi helyzete: a nyugdíjazás, vagy idősebbek esetén a házastárs halála gyakran teremt olyan pénzügyi körülményeket, amelyre nem feltétlenül lehetett felkészülni előre. Ilyenkor érdemes lehet gondolni - több más egyéb támogatási lehetőség, például a települési támogatás mellett - a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekre. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján található tájékoztatás szerint védendő fogyasztó státuszt a villamosenergia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók kaphatnak, amennyiben szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg, melynek számos előnye lehet.

A védendő fogyasztó státusz lényege összefoglalva, hogy jogosulttá tesz fizetési haladék, részletfizetés kérésére, igényelhetővé válik az előre fizetős mérő felszerelése, vagy akár kikapcsolás alóli mentességet is kérhető. Azt tudni kell ugyanakkor, hogy fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget, nem csak a védendő fogyasztó státuszban lévők! A szolgáltató ugyanakkor minden fogyasztónak nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek.

Ki lehet védendő fogyasztó?

Szociálisan védendő fogyasztó lehet, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

időskorúak járadékában részesül,

aktív korúak ellátására jogosult,

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ápolási díjban részesül,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, (a támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse)

nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll,

vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha:

kezelőorvos igazolja,

vakok személyi járadékában részesül,

fogyatékossági támogatásban részesül,

lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása (pl. lélegeztető géphez szükségáram biztosítása).

Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek. Fontos, hogy

a védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani, kivéve azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.



Hiába jogosultak sokan Magyarországon, mégis egyre kevesebben vannak

Idén, ahogy 2024, 2023 és 2022 augusztusában is, lapunk rákérdezett a MEKH-nél, hány védendő fogyasztót tartanak számon. A hivataltól kapott válaszok alapján 2022-ben az ország különböző szolgáltatói összesen 32 140 védendő fogyasztót tartottak nyilván, 2023-ban pedig azt írták "a villamosenergia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatók 2022. év végi adatszolgáltatása alapján a védendő fogyasztók száma országosan összesen 29 396" volt. 2024-ben pedig azt írták, hogy a villamosenergia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatók 2023. év végi adatszolgáltatása alapján a védendő fogyasztók száma országosan összesen 26 763 fő. A friss adatkérésünkre pedig azt válaszolták, hogy a villamosenergia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatók 2024. év végi adatszolgáltatása alapján a védendő fogyasztók száma országosan összesen 24 995 fő (az összesített számadat a szolgáltatók által jelentett darabszámok összege). Vagyis kevesebb a védendő fogyasztó évről évre, miközben a jogosultak száma egyre emelkedik.

A KSH adatai szerint megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban 2025 januárjában 239 245 fő részesült, és ápolási díjra 2024. december 31-én 24 140 fő volt jogosult, gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) pedig 33 832 fő az adatok szerint. Ebből csak a GYOD-jogosultak száma nőtt, viszont ezekből a számokból is látható, hogy legalább 10-szer annyian ezek alapján a támogatások alapján is jogosultak lennének a védendő fogyasztó státuszra. Viszont ami még ennél is szembetűnőbb: a KSH friss adatsora szerint 2024-ben 858 ezer fő kapott pénzbeli vagy természetbeni települési támogatást, 35 ezer fővel többen, mint 2023-ban. A települési támogatásról részletesen ebben a cikkben írtunk.

Az eddig említetteken felül pedig vannak számos további körülmény, amely alapján automatikusan jogosulttá válik valaki a védendő fogyasztó státuszra, ezek kapcsán azonban nem állnak rendelkezésre pontos adatok, hányan lehetnek érintettek. Továbbá, ha van is átfedés a feljogosító körülmények között, vagy akár több jogosult él együtt egy háztartásban, akkor is nagyjából legalább 800 ezren vélhetően kérhetnék a védendő fogyasztó státuszt 2025-ben. A MEKH adatai alapján mégis csak a jogosultak töredéke védendő fogyasztó, az egyértelmű előnyök ellenére.

Milyen kedvezmények járnak a védendő fogyasztóknak?

Szociálisan védendő fogyasztók kérhetnek a szolgáltatótól:

részletfizetést, mely 12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető, és a tartozás összegének függvényében változik a részletfizetés időtartama;

fizetési haladékot, mely 12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető;

és előre fizetős mérő alkalmazását villamosenergia- és földgázszolgáltatásban (a fogyasztói kérésre vagy kikapcsolás helyett ).

Fogyatékkal élő védendő fogyasztók kérhetnek a szolgáltatótól:

havi (időközi) mérőleolvasást a felhasználási helyen;

készpénzes számlakiegyenlítést a felhasználási helyen;

az általánostól eltérő, de a műszakibiztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítást (pl. a mérő alacsonyabb elhelyezése);

kikapcsolás alóli mentességet kizárólag azon esetekben, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

folyamatos villamosenergia-ellátás biztosítását, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítséget (pl. nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás);

és a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott egyéb szolgáltatásokat.

Amely fogyasztó egyidejűleg szociálisan rászorulónak és fogyatékkal élőnek is minősül, akkor jogosult mindkét csoport számára biztosított kedvezmények igénybe vételére.

Mi az az előre fizetős / feltöltős mérő? Ki kaphat ilyen berendezést?

Az előre fizetős / feltöltős mérő segítséget nyújt a tartozás részletekben történő rendezésében, és megakadályozza az anyagi lehetőségeket meghaladó energiafogyasztást - írja a MEKH honlapja. Az előre fizetős mérő felszerelését kérheti a szociálisan védendő fogyasztó, de a szolgáltató is előírhatja annak alkalmazását, amennyiben a fogyasztó hátralékot halmoz fel és a szolgáltatóval kötött fizetéskönnyítési megállapodást nem tartja be. Bárki igényelheti, de ilyenkor – amennyiben a mérőcseréhez az elosztó hozzájárul – a felszerelés és a mérő költsége a felhasználót terheli.

Ahogy arról év elején hírt adtunk, 2024-ben mintegy 9200 nemfizető lakossági ügyfélnél rendelte meg a földgázszolgáltatás kikapcsolását az MVM, az áramszolgáltatás esetében pedig 7600 ilyen volt - közölte lapunk kérdésére az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mellyel párhuzamosan a vállalat ennél tízszer több, mindösszesen 113 ezer esetben biztosított részletfizetési lehetőséget ügyfeleinek.

A késedelmes fizetés kapcsán a vállalat kifejtette: az ügyfeleket számlalevélben értesítik az energiaszolgáltatásért fizetendő összegről, a fizetendő összeget a számla fizetési határidejére kell rendezni. Amennyiben ez nem történik meg, a késedelmes napok után az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. késedelmi kamatot számolhat fel, illetve fizetési értesítők kiküldése esetén annak költségét is felszámítja. Késedelmes fizetés esetén az MVM Next a lejárt esedékességű követelésről első alkalommal fizetési felszólítót küld normál postai küldeményként, majd tértivevényes fizetési felszólítólevelet, e közben megkísérlik telefonon is elérni az ügyfelet. Amennyiben a hátralék kiegyenlítése a felszólításokat követően sem történik meg, az MVM Next megrendeli az energiaszolgáltatás kikapcsolását a felhasználási hely szerint illetékes elosztói engedélyesnél.

A kikapcsolás tehát csak a legvégső lehetőség: nem érdemes elbújni a probléma elöl, hanem ha nem tud valaki fizetni, érdemes a szolgáltatóval minél előbb felvenni a kapcsolatot, tájékozódni a lehetőségekről, hogy ne halmozódjon fel tartozás, késedelmi kamat és ne kerüljön sor a szolgáltatás kikapcsolására.