A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)

A banki ügyfelekhez érkezett éves díjkimutatások nemcsak arra hívják fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a megfelelő bank és számlacsomag kiválasztása, hanem arra is, hogy milyen sokat jelent az esetlegesen pénzbe kerülő kiegészítő szolgáltatások ingyenesre cserélése. A különbség akár 100.000 forint is lehet évente, nem beszélve a számlán tartott pénzre fizetett kamatokról. A 2025 évi díjkimutások alapján a Gránit Banknál az ügyfelek közel 45%-a bankolt költségmentesen, jelentős részük pedig pénzt is keresett bankszámlájával az elmúlt évben.

Minden banki ügyfélnek érdemes alaposan átnéznie a január 31-ig kézhez kapott éves

díjkimutatást a bankszámlájához tartozó költségekről, mivel számottevő eltérések vannak

az egyes pénzintézetek kondíciói között. Egy kedvezőbb feltételeket kínáló bankszámla

kiválasztásával éves szinten komoly összeget lehet megtakarítani. A számlanyitási

jóváírásoknak köszönhetően a Gránit Banknál sokszor előfordul az is, hogy az ügyfél pozitív

egyenleggel zárja az évet.

2025-ben a Gránit Bank lakossági ügyfeleinek közel 45%-a nem csak díjmentesen

tudott bankolni a tartósan kedvező díjaknak és a folyószámlán lévő összegre fizetett

akár 4.8%-os kamatnak köszönhetően, ezen ügyfelek csaknem fele plusz pénzt is

kapott

„A Gránit Bank lakossági bankszámláinak többségénél nincs számlavezetési díj, az innovatív

mobilalkalmazásban pedig minden, a napi pénzügyekhez és a befektetésekhez kapcsolódó

szolgáltatás elérhető, sok esetben díjmentesen” – hangsúlyozta Jendrolovics Péter, a Gránit

Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője. „A digitális működés jelentős

költségelőnyt biztosít, amelyet kedvező árazás formájában 2025-ben is visszaadtunk

ügyfeleinknek. Ennek egyik legjobb példája a prémium számlacsomagunkhoz kapcsolódó,

jelenleg 4,8%-os látra szóló kamat” – tette hozzá.

A Gránit Bank adatai alapján 2025-ben tovább erősödött az a trend, amely szerint egyre

többen a napi pénzügyeiket, befektetési és tőzsdei tranzakcióikat, devizaváltásukat már a

banki mobilalkalmazásban intézik el.

Ezen belül is nagyon sokan keresik a kedvező devizaváltási lehetőségeket. A Gránit Banknál

hétköznap munkaidőben devizapiaci középárfolyamon lehet eurót, USA dollárt, svájci

frankot és angol fontot váltani, akár havi 650.000 forintos limitig, egyéb díjak nélkül.

A pénzintézet tapasztalatai szerint a hiteligénylések egyre nagyobb arányban a digitális

csatornákon indulnak. Az ügyfelek 96%-a már eddig is a Digitális Ügyfélfiókon keresztül

intézte jelzáloghitel-igénylését. Jó példa erre az Otthon Start hitel is, amely a Gránit

Banknál teljes mértékben online igényelhető.

