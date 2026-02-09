2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
1 °C Budapest
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Megtakarítás

A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)

PR
2026. február 9. 05:00

A banki ügyfelekhez érkezett éves díjkimutatások nemcsak arra hívják fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a megfelelő bank és számlacsomag kiválasztása, hanem arra is, hogy milyen sokat jelent az esetlegesen pénzbe kerülő kiegészítő szolgáltatások ingyenesre cserélése. A különbség akár 100.000 forint is lehet évente, nem beszélve a számlán tartott pénzre fizetett kamatokról. A 2025 évi díjkimutások alapján a Gránit Banknál az ügyfelek közel 45%-a bankolt költségmentesen, jelentős részük pedig pénzt is keresett bankszámlájával az elmúlt évben.

Minden banki ügyfélnek érdemes alaposan átnéznie a január 31-ig kézhez kapott éves
díjkimutatást a bankszámlájához tartozó költségekről, mivel számottevő eltérések vannak
az egyes pénzintézetek kondíciói között. Egy kedvezőbb feltételeket kínáló bankszámla
kiválasztásával éves szinten komoly összeget lehet megtakarítani. A számlanyitási
jóváírásoknak köszönhetően a Gránit Banknál sokszor előfordul az is, hogy az ügyfél pozitív
egyenleggel zárja az évet.

2025-ben a Gránit Bank lakossági ügyfeleinek közel 45%-a nem csak díjmentesen
tudott bankolni a tartósan kedvező díjaknak és a folyószámlán lévő összegre fizetett
akár 4.8%-os kamatnak köszönhetően, ezen ügyfelek csaknem fele plusz pénzt is
kapott

A Gránit Bank lakossági bankszámláinak többségénél nincs számlavezetési díj, az innovatív
mobilalkalmazásban pedig minden, a napi pénzügyekhez és a befektetésekhez kapcsolódó
szolgáltatás elérhető, sok esetben díjmentesen” – hangsúlyozta Jendrolovics Péter, a Gránit
Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője. „A digitális működés jelentős
költségelőnyt biztosít, amelyet kedvező árazás formájában 2025-ben is visszaadtunk
ügyfeleinknek. Ennek egyik legjobb példája a prémium számlacsomagunkhoz kapcsolódó,
jelenleg 4,8%-os látra szóló kamat” – tette hozzá.

A Gránit Bank adatai alapján 2025-ben tovább erősödött az a trend, amely szerint egyre
többen a napi pénzügyeiket, befektetési és tőzsdei tranzakcióikat, devizaváltásukat már a
banki mobilalkalmazásban intézik el.

Ezen belül is nagyon sokan keresik a kedvező devizaváltási lehetőségeket. A Gránit Banknál
hétköznap munkaidőben devizapiaci középárfolyamon lehet eurót, USA dollárt, svájci
frankot és angol fontot váltani, akár havi 650.000 forintos limitig, egyéb díjak nélkül.

A pénzintézet tapasztalatai szerint a hiteligénylések egyre nagyobb arányban a digitális
csatornákon indulnak. Az ügyfelek 96%-a már eddig is a Digitális Ügyfélfiókon keresztül
intézte jelzáloghitel-igénylését. Jó példa erre az Otthon Start hitel is, amely a Gránit
Banknál teljes mértékben online igényelhető.

(x)
#biztosítás #bank #megtakarítás #gránit bank
05:41
04:06
20:02
