Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni

Szeptembertől elindul az Otthon Start 3%-os kedvezményes hitelprogram, amely nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható, igaz, a telek árát saját zsebből kell kifizetni. Mint ismert, kedvezményes lakáshitel-program fix, évi 3 százalékos kamattal segíti a saját otthonhoz jutni vágyó fiatalokat és családokat. A konstrukció legnagyobb előnye a teljes futamidőre garantált, alacsony kamatszint, amely kiszámítható törlesztést biztosít a hitelfelvevőknek. Juhász Attilával, az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnökével néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
A friss kormányrendelet értelmében 150 millió forintra emelték a bekerülési költségét azoknak a családi házaknak, amelyekhez az 50 millió forintos kedvezményes fix 3%-os kamatozású lakáshitel igényelhető. Sok elemzés látott napvilágot arról, hogy a lakásárak miként fognak a hitelprogram hatására változni, azonban arról méltatlanul kevés szó esett, hogy amennyiben valaki új családiház építést tervezne, ez a költségkeret, hol milyen lakóingatlanok megépítésére lehet elegendő.
Juhász Attila az Újház Zrt, és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke a Pénzcentrumnak elmondta, hogy az új építésű családi házak esetében nehéz pontos átlagárat meghatározni, ami nagyjából olyan, mintha egy új autó esetében próbálnánk megmondani a „szokásos” vételárat. Magyarországon jelenleg egy átlagos kivitelű, kulcsrakész családi ház fajlagos bekerülési költsége négyzetméterenként 600 ezer és 1 millió forint között mozog. Ebben az összegben nincs benne az építési telek ára, valamint a berendezési tárgyak (például bútorok, lakástextíliák) költsége.
A szakértő szerint az árakat több tényező is jelentősen befolyásolja. Kiemelten fontos a műszaki tartalom, ezen belül is főként az energiahatékonysági szint, valamint a lokáció. Utóbbi nem a telekárak miatt lényeges, hiszen ezeket a fajlagos építési költségek nem tartalmazzák, hanem azért, mert az ország különböző régióiban a kivitelezési díjak is eltérhetnek.
Szintén meghatározó, hogy az építtető saját szervezésben vezényli-e le az építkezést, vagy generálkivitelezőt bíz meg. Ez ÁFA szempontból is lényeges, hiszen az 5%-os adókulcs csak generálkivitelezővel kötött szerződés esetén érvényesíthető. Ez nemcsak kedvezőbb árakat jelenthet, hanem a banki ügyintézést is egyszerűsíti: sok pénzintézetnél az előzetes költségvetés megléte miatt eleve elvárás - fogalmazott Juhász Attila.
Mint kiderült, a számok szintjén ez úgy néz ki, hogy egy, a 2022 óta kötelező „BB” energiahatékonysági osztályú kulcsrakész családi ház országos átlagos fajlagos bekerülési költsége körülbelül 600 ezer forint négyzetméterenként (telekár nélkül, anyaggal és munkadíjjal együtt). Régiónként azonban nagy eltérések lehetnek:
Budapesten és környékén az átlag inkább 800 ezer forint, míg bizonyos térségekben 600 ezer alatt is megáll. Ez azt jelenti, hogy egy 100 m²-es új ház nagyjából 60 millió forintból, egy 150 m²-es pedig 100 millió forint alatt felépíthető – 150 millió forintos keretből akár 250 m² is megvalósítható.
Ezzel szemben egy kiemelkedő energiahatékonyságú („AA” vagy „AA+” besorolású), hőszivattyúval és napelemmel felszerelt otthon minimum 800 ezer forint/m²-től indul, és a drágább régiókban 1 millió forint/m² felett sem ritka.
Juhász Attila kiemelte, hogy
ez a kulcsrakész ár magában foglal minden szükséges munkát a tervezéstől és engedélyeztetéstől kezdve az alapozáson, a szerkezetépítésen és a hőszigetelésen át a gépészeti szerelésekig és a belső befejező munkákig, azaz a teljesen beköltözhető állapotig. A telek ára és a bútorzat természetesen nincs benne ezekben a költségekben.
Milyen építési költségekre lehet számítani a fővárosban?
Budapesten a legmagasabbak az építési költségek – egy új családi ház önköltsége itt 750–800 ezer forint/m² körül alakul. Ha azonban korszerű, legalább „AA” energetikai besorolású, hőszivattyús fűtéssel rendelkező ingatlanról van szó, a fajlagos ár minimum 800 ezer, de inkább 1 millió forint/m² környékén mozog.
Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke szerint ebben nemcsak az játszik szerepet, hogy ugyanaz a kivitelezés Budapesten többe kerül, hanem az is, hogy a fővárosban általában igényesebb műszaki tartalmat keresnek a megrendelők. Ehhez hozzájön, hogy a munkadíjak is magasabbak, ami tovább növeli a végösszeget.
A költségek bizonyos mértékig mérsékelhetők, ha többszintes épület mellett döntünk: ezek fajlagosan 5–10%-kal olcsóbbak, mivel ugyanarra az alapterületre kisebb tető- és alapozási költség jut. Ennek alapján Budapesten egy 150 millió forintos költségkeretből nagyjából 150–180 m²-es, „AA” minősítésű ház építhető fel – de a felső határ kizárólag rendkívül alapos tervezéssel és előkészítéssel érhető el. A megadott értékek elsősorban kétszintes, egyszerű (nem tagolt tetőszerkezetű) épületekre érvényesek.
Hogy jön ki a 150 millió?
Juhász Attila sorra vette a költségeket eszerint: az építési költség tartalmazza az összes szükséges munkafázist: az építészeti tervezést és engedélyeztetést (jellemzően a teljes büdzsé 5-10 százaléka), a földmunkát és alapozást (10 százalék), a teherhordó szerkezetet, falakat, és födémeket 25–35 százalék), a tetőszerkezetet és tetőhéjalást (10 százalék), az épületgépészeti és villamos rendszerek kiépítését (15–20 százalék), valamint a külső-belső befejező munkákat, homlokzati hőszigetelést és vakolatot, nyílászárókat, festést és vakolást hideg-meleg burkolatokat, szanitereket (összesen 25-35 százalék).
Ebben a költségkeretben benne van:
- Korszerű hőszigetelésű falszerkezet (pl. 30 cm téglafal + 15 cm külső EPS szigetelés a BB besorolás eléréséhez),
- Prémium nyílászárók (3 rétegű üvegezésű ablakok, jó légzárással),
- Hatékony hőszivattyús rendszer (pl. levegő-víz hőszivattyú padlófűtéssel és esetleg mennyezethűtéssel, 8–12 kW kapacitással a ház méretétől függően),
- Napelemes rendszer a tetőn (általában 5–10 kW-os fotovoltaikus panelrendszer, mely biztosítja a hőszivattyú és egyéb elektromos berendezések energiaigényének jelentős részét),
- Közép-felső kategóriás belső burkolatok és szaniterek (pl. 6–10 ezer Ft/m² árkategóriájú csempék, laminált parketta vagy vinyl padló, 1–2 millió Ft összértékű fürdőszobai felszerelés) és egy igényes festés.
A szakértő hozzátette ugyanakkor, hogy nagyon figyelni kell a tervezés minden mozzanatára: a szakemberhiány miatt érdemes több kivitelezőtől ajánlatot bekérni, és időben leszerződni, mert a fővárosban akár 30–40 százalékkal is magasabb lehet ugyanannak a háznak a kivitelezési költsége, mint egy kisebb vidéki településen.
A nagyobb kiadásért cserébe viszont a fővárosi építkezéseknél általában nagyobb értékű, és jobban hasznosítható, kiadható ingatlan jön létre.
Az agglomerációban könnyebb a helyzet?
Budapest agglomerációja külön kategóriát képez az építési költségek tekintetében: itt az árak ugyan kedvezőbbek, mint a fővárosban, de még mindig meghaladják az országos átlagot. A munkaerő és az anyagárak továbbra is jelentősek, bár a kivitelezői díjak jellemzően alacsonyabbak, mint Budapesten.
Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke szerint az egyszerűbb kivitelű házak fajlagos bekerülési költsége 600–650 ezer forint/m², míg a modernebb, jobb energiahatékonyságú ingatlanoké 700–750 ezer forint/m² körül alakul. Kiemelkedően drága burkolatok és anyagok használatával ez az összeg könnyen meghaladhatja a felső határt. Ez nagyjából 10–20%-kal alacsonyabb, mint a fővárosi szint, így Budapest környéki településeken 180–200 m² alapterületű új családi ház is építhető hasonló műszaki tartalommal.
Az agglomerációs építkezések esetében a telkek jellemzően közművesítettek, de ha mégis szükség van erre, a költség a teljes építési büdzsé kb. 3%-át teheti ki. Fontos különbség, hogy a nyugati agglomerációban (például Budaörs, Törökbálint) a telekárak és a munkadíjak is magasabbak lehetnek, míg a keleti és északkeleti oldalon (például Gyömrő, Veresegyház környéke) a kivitelezési költségek alacsonyabb szinten maradhatnak.
Vidéken nagy a szórás
A Budapesttől távolabb eső városokban és falvakban a kulcsrakész családi házak fajlagos építési költsége 2025 elején jelentős szórást mutat. Hátrányosabb helyzetű régiókban 450–500 ezer forint/m²-ből is kivitelezhető egy új otthon, míg a felkapott térségekben (például Győr-Moson-Sopron megyében vagy a Balaton környékén) magas műszaki tartalom mellett akár a fővárosi árszintet is elérhetik az árak.
Juhász Attila szerint vidéken is jól látszik, hogy a fajlagos költségek nagymértékben függnek a választott műszaki szinttől. Egy prémium felszereltségű, „AA” vagy „AA+” energetikai besorolású ház építése 600–700 ezer forint/m² költséggel számolható, igényes kivitelezés esetén. Még így is elmondható, hogy a vidéki régiókban 150 millió forint bőséges keret egy családi ház felépítésére – ebből sok helyen 200–250 m² is megvalósítható, garázzsal együtt.
Az utóbbi évek tapasztalata szerint, ha a költségvetés engedi, a megrendelők nem feltétlenül a nagyobb alapterületet választják, hanem inkább a műszaki tartalmat emelik. Egy 150 milliós vidéki projektbe így beleférhet egy 4–5 hálószobás, 2–3 fürdőszobás, kb. 200 m²-es, kimagasló energiahatékonyságú családi ház. Ez akár extra felszereltséggel is kiegészülhet: mindenhol padlófűtés-hűtés, mennyezethűtés vagy fan-coil rendszer hőszivattyúhoz, gépi szellőztetés állandó friss levegővel, illetve nagy teljesítményű napelemrendszer (például 10–15 kW).
Juhász Attila hangsúlyozta, hogy egy új családi ház négyzetméterárának meghatározása rendkívül összetett feladat. Az árakat nemcsak a régió befolyásolja, hanem az is, mennyi figyelmet fordítunk a generálkivitelezők kiválasztására és versenyeztetésére, illetve milyen műszaki és esztétikai megoldásokat választunk. Egy kétszárnyú és egy emelő-toló erkélyajtó között például nemcsak funkcionalitásban, hanem költségben is többszörös különbség lehet. Ugyanez igaz a homlokzati szigetelésre (15 cm EPS vagy 20 cm kőzetgyapot), a fűtési rendszerre (kondenzációs kazán vagy hőszivattyú), illetve a burkolatokra (5 000 Ft/m²-es padlólap kontra 15 000 Ft/m²-es nagyméretű design kerámia). Pontos négyzetméterárat ezért csak akkor lehet megadni, ha az igények és a műszaki tartalom teljes részletességgel rögzítve vannak.
Mekkora problémát okozhat a szakemberhiány?
Az építőiparban jelenleg enyhült a szakemberhiány a korábbi évekhez képest. Az állami, vállalati és magánerős megrendelések visszaesése miatt sok kivitelező és szakipari vállalkozó most szabad kapacitással rendelkezik. Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke szerint emiatt élesebb a verseny a szakemberek között, mint a 2020-as évek elején. Egyre több mester kifejezetten munkát keres, és rövidebb határidővel tud projekteket vállalni, mint a pandémia utáni építőipari boom idején.
A szakemberpiac helyzete azonban hamarosan változhat: az Otthon Start hitel várhatóan újra élénkíti a keresletet, ami gyorsan lekötheti a jelenlegi szabad kapacitásokat. A szakemberhiány erősödése főként jövőre lehet érezhető, mivel egy új lakóépület kivitelezését hosszú, több hónapos tervezési és előkészítési folyamat előzi meg.
Fontos hangsúlyozni, hogy a jó hírű, minőségi munkát végző kivitelezők most is gyakran hónapokra előre le vannak kötve. Éppen ezért Juhász Attila javaslata egyértelmű: aki a közeljövőben új családi ház építését tervezi, az minél előbb kösse le a kivitelezői kapacitásokat.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
