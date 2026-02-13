Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Sokk Debrecenben: hat méterről zuhant le egy munkás a CATL-gyár építkezésén
Baleset történt a debreceni CATL cellagyár építkezésén: egy munkás a hat méter magas ideiglenes fa járófelületről zuhant le, comb- és alsólábszárcsont-törést szenvedve. Az Országos Mentőszolgálat és a mentőhelikopter azonnal a helyszínre érkezett, írja a Cívishír.
Munkahelyi baleset történt csütörtökön a debreceni CATL cellagyár építési területén.
Az érintett munkavállaló a szellőztetőberendezést szerelte az elektródhegesztő épületben, a függesztett kazettás mennyezet feletti térben. A munkát nem megfelelő járófelületen végezte, és – a jelenlegi információk alapján – nem rögzítette magát a korábban felszerelt kikötési ponthoz testhevederrel. Ennek következtében az ideiglenes fa járófelületről körülbelül hat méteres magasságból zuhant le.
Az eset után az Országos Mentőszolgálatot azonnal értesítették. A helyszínen dolgozó munkavédelmi szakemberek a kiérkezésükig ellátták a sérültet, majd a mentőhelikopter érkezésével a mentőorvos segítségével stabilizálták az állapotát. A sérültet végül mentőautóval szállították kórházba.
Az előzetes kórházi vizsgálat során belső sérüléseket nem állapítottak meg, azonban combcsont- és alsólábszárcsont-törést szenvedett.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
