2026. február 13. péntek
3 °C Budapest
új épület kínai akkumulátorgyártó Contemporary Amperex Technology CATL, kínai ev akkumulátorgyár Európában, fenntartható fejlődés, feldolgozóipar Arnstadtban, Németországban - február 05, 2024
Gazdaság

Sokk Debrecenben: hat méterről zuhant le egy munkás a CATL-gyár építkezésén

Pénzcentrum
2026. február 13. 18:15

Baleset történt a debreceni CATL cellagyár építkezésén: egy munkás a hat méter magas ideiglenes fa járófelületről zuhant le, comb- és alsólábszárcsont-törést szenvedve. Az Országos Mentőszolgálat és a mentőhelikopter azonnal a helyszínre érkezett, írja a Cívishír.

Munkahelyi baleset történt csütörtökön a debreceni CATL cellagyár építési területén.

Az érintett munkavállaló a szellőztetőberendezést szerelte az elektródhegesztő épületben, a függesztett kazettás mennyezet feletti térben. A munkát nem megfelelő járófelületen végezte, és – a jelenlegi információk alapján – nem rögzítette magát a korábban felszerelt kikötési ponthoz testhevederrel. Ennek következtében az ideiglenes fa járófelületről körülbelül hat méteres magasságból zuhant le.

Az eset után az Országos Mentőszolgálatot azonnal értesítették. A helyszínen dolgozó munkavédelmi szakemberek a kiérkezésükig ellátták a sérültet, majd a mentőhelikopter érkezésével a mentőorvos segítségével stabilizálták az állapotát. A sérültet végül mentőautóval szállították kórházba.

Az előzetes kórházi vizsgálat során belső sérüléseket nem állapítottak meg, azonban combcsont- és alsólábszárcsont-törést szenvedett.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #baleset #gyár #építkezés #munka #munkavállaló #gazdaság #debrecen #országos mentőszolgálat #akkumulátorgyár #catl

